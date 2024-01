Pozdravljeno, novo leto!

V leto 2024 kot prvi vstopili prebivalci tihomorskega otoka Kiribati, sledili so Samoa, Tonga ter Fidži in Nova Zelandija, pa tudi Avstralija in deli Azije. V Sydneyu so tudi tokrat pripravili pravi svetlobni spektakel na nebu, ki so si ga ogledale množice ljudi. Medtem pa so v Gorici, Vidmu in Tržiču zaradi slabega vremena, napovedi močnega vetra in nalivov v Furlaniji-Julijski krajini , preložili za silvestrovo predvidena silvestrovanja ter praznovanja preložili na večer prvega dne novega leta.