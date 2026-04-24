Pozeba in pomanjkanje padavin ogrožata letošnji kmetijski pridelek

V četrtek in danes je na nekaterih območjih države prišlo do pozebe. Po prvih informacijah so bili prizadeti zgodnji posevki v določenih legah na območjih Primorske, osrednje Slovenije, Gorenjske, Dolenjske in tudi drugod po državi, so za STA pojasnili v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Kot so izpostavili, je v zadnjih dveh dneh, ko so se temperature zraka marsikje spustile pod ničlo, škoda nastala predvsem na nezaščitenih posevkih zgodnjega krompirja, špargljev, nekaterih drugih zelenjadnic, sadnem drevju, borovnicah, jagodah ter na vinski trti. Zaradi nevarnosti, da lahko pozeba v posameznih legah povzroči škodo na občutljivih sadnih vrstah, vrtninah in zgodnjih posevkih, so v KGZS kmete v preteklih dneh opozarjali, naj izvedejo morebitne zaščitne ukrepe, kot so zaščita občutljivih rastlin, zračenje rastlinjakov ali uporaba protislanskih metod.

Pozeba FOTO: Bobo

Kako velik je obseg škode in kakšni bodo vplivi na pridelek, se bo pokazalo v prihodnjih dneh, so še dodali v zbornici.

Sušne razmere v večjem delu države

V preteklih 30 dneh je v Sloveniji prevladovalo suho vreme. Več dni s padavinami je bilo na začetku in zadnji teden obdobja, ko je dež vsaj delno navlažil površinski sloj tal, vendar pa razmere ostajajo neugodne v večjem delu Slovenije, je danes objavila Agencija RS za okolje. Ko gre za stanje površinskega sloja tal, so razmere zelo sušne v Zgornjesavski dolini in na preostalem Gorenjskem ter v Ljubljani z okolico, kjer imajo največji primanjkljaj v vodni bilanci. Do običajnih razmer bi potrebovali od 60 do 80 milimetrov padavin, so zapisali v agenciji. Zmerno sušne so razmere na Bovškem, Goriškem in Notranjskem, v zahodnem delu savinjske regije, na Koroškem ter v Podravju. Tam se primanjkljaji v vodni bilanci gibljejo med 20 in 50 milimetri padavin. Na Obali, v jugovzhodnih regijah države, v vzhodnem delu savinjske regije ter v Pomurju pristojni medtem še vedno beležijo vodnobilančne presežke, ki kažejo na običajno oz. dobro namočenost površinskega sloja tal. Po opozorilih agencije za okolje ima vse več rek tudi majhne pretoke, le posamezne reke na Gorenjskem, v Podravju in Pomurju ter v južni Sloveniji še imajo povečini srednje pretoke.

Reka Mura FOTO: Shutterstock