Možnost pozebe ostaja, zato zaščita nasadov ne bo odveč

Hladna fronta, ki nas je včeraj prešla, je mejo sneženja spustila vse do nadmorske višine 600 metrov, pobelilo pa je kraje nad okoli 800 metrov nadmorske višine. Največ snega je sicer zapadlo v visokogorju. Takole je bilo na prelazu Predel, kjer so vozila obtičala v snegu:

Tudi v Ratečah je včeraj dopoldne nekaj ur obilno snežilo, zapadlo pa je 15 centimetrov snega, podobno je bilo tudi drugod v Zgornjesavski dolini. Čeprav so domačini snega in mraza vajeni v maju, juniju in juliju, ga toliko v tem času ni zapadlo že od leta 1985. Takrat je močno snežilo drugega maja, ko so v nekaterih višje ležečih krajih izmerili najvišjo majsko višino snežne oddeje od začetka meteoroloških meritev. V Jeronimu nad Nazarjami je snežna odeja segala 42 centimetrov visoko, v Ratečah je bilo snega 40 centimetrov, v Šentjoštu nad Horjulom 33, na Žusmu na Kozjanskem 22, na Plešivici na Ljubljanskem barju 16 in v Velenju 12 centimetrov.

Po nekaj mokrih in hladnih dneh se bo nad Alpe in severni Balkan razširilo območje visokega zračnega tlaka, ki bo naše kraje prineslo prehodno izboljšanje vremena. Tako so padavine že povsod ponehale, od zahoda se je začelo tudi že jasniti. Burja na Primorskem bo še nadalje slabela, prav tako tudi severovzhodni veter drugod po državi, ki bo do večera marsikje povsem ponehal. Kljub temu bo tudi danes čez dan ostalo razmeroma sveže. V vzhodnem in osrednjem delu države bodo termometri pokazali od 9 do 12 stopinj Celzija. Še nekoliko hladneje bo pri 8 stopinjah Celzija v alpskih dolinah, topleje pa na Primorskem, kjer jih bo 15.

V torek zjutraj slana, možna tudi pozeba

V noči na torek se bo povsod zjasnilo, zato bo temperatura hitro padla. Ob sončnem vzhodu bo najhladneje v višje ležečih alpskih dolinah, ki jih še prekriva snežna odeja. V večjem delu vzhodne in osrednje Slovenije bodo jutranje temperature od -2 do 2 stopinji Celzija, v zasneženih alpskih dolinah jih pričakujemo -6, na Primorskem pa od 2 do 6 stopinj Celzija.

Ker so temperature pri tleh običajno še nekoliko nižje kot na dveh metrih višine, je slana v večjem delu države jutri zjutraj zelo verjetna, lahko se pojavi tudi pozeba. Občutljivost na pozebo je odvisna od vrste in razvojne faze rastline. V času nabrekanja brstov se kritična temperatura za pozebo pri večini sadnega drevja giblje med -5 in -8, v času cvetenja oziroma po cvetenju pa je ta temperatura precej višja, le okoli -1.