Požigalcu z Rožnika pogojna zaporna kazen

Tožilstvo je sicer zanj predlagalo kazen enega leta in dveh mesecev zapora, a mu je sodnica izrekla pogojno zaporno kazen. Sodnica Mojca Kocjančič je po poročanju Večera v obrazložitvi sodbe poudarila, da vsi izvedeni dokazi potrjujejo očitke iz obtožnice. Obtoženemu pa ni izrekla zaporne kazni, ker je kaznivo dejanje ostalo pri poskusu in ker Ljubljančan doslej še ni bil kaznovan.

Sodba še ni pravnomočna, obramba pa je že napovedala pritožbo, poročata Dnevnik in Delo.

Policisti so marca 2023 prijeli 30-letnika, ki so ga osumili, da je zanetil požare na ljubljanskem Rožniku. Prvi požar se ni razširil in so ga pogasili policisti, drugi požar večjega obsega so pogasili gasilci, pri ogledu pa so našli še eno lokacijo, kjer je osumljenec poskušal zanetiti požar, a se ta ni razvil.

Osumljenec je s kraja požara pobegnil s kolesom, pri tem pa so ga policisti zaznali in ga v nadaljevanju prijeli. V preteklosti so ga že obravnavali za podobna kazniva dejanja.