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Slovenija

Požigalcu z Rožnika pogojna zaporna kazen

Ljubljana, 03. 06. 2026 10.07 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
S kresovanja na Rožniku

Ljubljansko okrožno sodišče je Ljubljančana, ki je marca 2023 zanetil več požarov na ljubljanskem Rožniku, obsodilo na pogojno zaporno kazen. Izreklo mu je leto in dva meseca zapora s preizkusno dobo petih let. Sodba še ni pravnomočna.

Tožilstvo je sicer zanj predlagalo kazen enega leta in dveh mesecev zapora, a mu je sodnica izrekla pogojno zaporno kazen. Sodnica Mojca Kocjančič je po poročanju Večera v obrazložitvi sodbe poudarila, da vsi izvedeni dokazi potrjujejo očitke iz obtožnice. Obtoženemu pa ni izrekla zaporne kazni, ker je kaznivo dejanje ostalo pri poskusu in ker Ljubljančan doslej še ni bil kaznovan.

Sodba še ni pravnomočna, obramba pa je že napovedala pritožbo, poročata Dnevnik in Delo.

Policisti so marca 2023 prijeli 30-letnika, ki so ga osumili, da je zanetil požare na ljubljanskem Rožniku. Prvi požar se ni razširil in so ga pogasili policisti, drugi požar večjega obsega so pogasili gasilci, pri ogledu pa so našli še eno lokacijo, kjer je osumljenec poskušal zanetiti požar, a se ta ni razvil.

Osumljenec je s kraja požara pobegnil s kolesom, pri tem pa so ga policisti zaznali in ga v nadaljevanju prijeli. V preteklosti so ga že obravnavali za podobna kazniva dejanja.

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