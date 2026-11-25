Kurilna sezona FOTO: Adobe Stock

V hladnejših mesecih se poveča onesnaženost zraka z delci PM10 in PM2,5. Vzrokov je več: vremenske razmere, promet in ogrevanje.

Škodljivim vplivom smo izpostavljeni vsi, tudi kadar onesnaženosti ne zaznamo z vonjem ali vidnim dimom.

"Pomemben vir delcev PM10 in PM2,5 je ogrevanje stavb, predvsem kurjenje lesa v neučinkovitih kurilnih napravah. Onesnaženost dodatno povečujejo vremenske razmere, kot so temperaturni obrat, šibek veter in stabilno ozračje, zaradi katerih se onesnaževala zadržujejo pri tleh," pojasnjujeta ministrstvo in agencija za okolje (Arso). Iz tega sledi, da nekaj vendarle je v naših rokah – s pravilnim kurjenjem in odgovornim ravnanjem lahko vsi prispevamo k čistejšemu zraku.

Kakovost zraka v Sloveniji se razlikuje tudi med posameznimi kraji. Odvisna je od gostote virov izpustov, značilnosti naselja, reliefa in vremena. Zato lahko visoke koncentracije onesnaževal nastanejo tudi v manjših krajih in kotlinah.

Po podatkih Arsa smo sicer minulo zimo, z izjemo ozona, dihali boljši zrak kot leto prej. Ravni delcev PM10 in PM2,5 so bile pod predpisanimi mejnimi vrednostmi, razveseli tudi podatek, da so bile povprečne ravni PM10 najnižje od začetka meritev. A problem zimske onesnaženosti kljub temu ni odpravljen. "Leta 2024 je bilo dovoljeno število dni s preseženo dnevno mejno vrednostjo PM10 preseženo na treh merilnih mestih: v Ljubljani Center, Črnomlju in Črni na Koroškem. K preseganjem so prispevali promet, kurjenje v neučinkovitih pečeh in prenos puščavskega prahu," opozarjata ministrstvo in agencija. In dodajata, da so male kurilne naprave prispevale 53 odstotkov vseh državnih emisij PM10 in 70 odstotkov emisij PM2,5. Deleži se nanašajo na emisije iz virov v Sloveniji, ne na izmerjene koncentracije delcev v zraku.

Smog v Ljubljani FOTO: Shutterstock

Vpliv na zdravje

Delci PM10 in PM2,5 so pomembni onesnaževalci zaradi škodljivih vplivov na zdravje. Drobni delci PM2,5 prodrejo globoko v pljuča, nekateri njihovi sestavni deli pa tudi v krvni obtok.

Kako ravnati ob povišani onesnaženosti zraka z delci Spremljajmo obvestila in napovedi Arsa o kakovosti zraka. Bivanje na prostem omejimo na čas, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja. Pri tem se izogibajmo bližini prometnic, izberimo park ali gozd, ne izvajajmo napornejših fizičnih aktivnosti, omejimo se na sprehod. Omejimo fizične aktivnosti, zlasti na prostem. Bivalne prostore (doma) učinkovito prezračujemo, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja. Prostore, kjer je večje število ljudi (npr. šole, uradi), zaradi omejevanja širjenja akutnih okužb dihal učinkovito prezračujemo čim večkrat. Če imamo vgrajene prezračevalne sisteme, v njih uporabljajmo za delce visoko učinkovite HEPA filtre. V zaprtih prostorih ne kadimo in ne prižigamo sveč. Bodimo pozorni na simptome in znake, kot so kašelj ali pomanjkanje sape. To so opozorila, da je treba fizične napore zmanjšati. Kronični pljučni (astma, KOPB) in srčno-žilni bolniki naj redno jemljejo predpisano terapijo, pri roki pa naj imajo tudi zdravila za hitro lajšanje napadov oziroma poslabšanj. Pospešen srčni utrip, pomanjkanje sape ali neobičajna utrujenost lahko napovedujejo resno poslabšanje osnovne bolezni. V takih primerih naj hitro poiščejo zdravniško pomoč. (Vir: NIJZ)

Izpostavljenost onesnaženemu zraku lahko povzroča draženje dihal, kašelj, oteženo dihanje in poslabšanje obstoječih bolezni. Dolgotrajna izpostavljenost je povezana z večjim tveganjem za bolezni srca in ožilja, kronične bolezni dihal, pljučnega raka in prezgodnjo umrljivost. Posebej ranljive skupine so otroci, starejši, osebe z astmo in drugimi kroničnimi boleznimi dihal ter bolniki z boleznimi srca in ožilja ter sladkorno boleznijo.