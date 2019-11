Nosečnice na prvem mestu med rizičnimi skupinami zaradi gripe

V zimskih mesecih gripa in pnevmokokne okužbe resno ogrožajo javno zdravje. Obolele lahko za več dni spravijo v posteljo, za rizične skupine prebivalstva pa so včasih tudi usodne. Najboljša zaščita po ugotovitvah stroke je cepljenje. Čeprav je povpraševanje za cepljenje proti gripi letos veliko, je precepljenost še vedno relativno nizka.

"Gripa najbolj ogroža nosečnice, starejše od 65 let, kronične bolnike in osebe z izrazito povečano telesno težo, pnevmokokne okužbe pa male otroke, starejše ljudi in kronične bolnike," je opozorila vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Tatjana Mrvič. V zadnjih petih letih po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) zabeležijo med 2000 in 3000 primerov gripe, gre pa le za primere, ko je dokazana okužba z virusom influence. Praviloma zaradi gripe umirajo starejši, zlasti če imajo pridružene kronične bolezni.

Gripa in pnevmokokne bolezni so lahko za rizične skupine prebivalstva tudi usodne. FOTO: Shutterstock

"Vendar pa imamo smrtne primere tudi pri mlajših, ki so sicer popolnoma zdravi in v najboljših letih. V preteklosti smo imeli tudi primere mrtvorojenih otrok, katerih matere so med nosečnostjo prebolevale gripo," je navedla Mrvičeva. Svetovna zdravstvena organizacija je prav nosečnice postavila na prvo mesto med rizičnimi skupinami zaradi gripe. V Sloveniji so nosečnice od letos upravičene do brezplačnega cepljenja proti gripi. V zadnji sezoni se jih je cepilo le 372, čeprav je gripa v nosečnosti zelo resna bolezen, ki ogroža zdravje nosečnice in otroka. Kot je dejal vodja enote za intenzivno perinatalno medicino ginekološke klinike UKC Ljubljana Miha Lučovnik, so možni zapleti prezgodnji porod, zastoj plodove rasti in smrt ploda v maternici.

Tudi v Sloveniji je gripa pomemben vzrok za hudo obolevnost ter celo umrljivost nosečnic in novorojenčkov. "Zaplete gripe v nosečnosti lahko s cepljenjem nosečnic v veliki meri preprečimo. S cepljenjem zaščitimo tudi otroka v prvih šestih mesecih življenja, torej v obdobju, ko je še premajhen, da bi lahko bil cepljen," je poudaril Lučovnik. Leta 2018 proti pnevmokoknim okužbam cepili 60 odstotkov dojenčkov Za pnevmokokne okužbe so posebej dovzetni mali otroci do dveh let, starejši od 65 let in kronični bolniki, je pojasnila predstojnica celjske območne enote NIJZ Alenka Trop Skaza. Po njenih besedah so glavni prenašalci pnevmokokov prav otroci. Približno od 20 do 40 odstotkov zdravih otrok ima namreč pnevmokoke v nosnožrelnem prostoru. Spomnila je tudi na problem naraščanja odpornosti pnevmokokov proti antibiotikom.

Precepljenost v Sloveniji je relativno nizka. FOTO: Shutterstock