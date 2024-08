Poziv čebelarjev: Naredimo skupaj konec ponarejenemu medu

Evropska čebelarska zveza združuje skoraj 300.000 čebelarjev iz 19 evropskih držav, glavni cilj te zveze pa je zaščititi potrošnika pred uživanjem ponarejenih čebeljih pridelkov in posledično ohraniti čebele in čebelarstvo, so sporočili.

Kot pojasnjujejo, je čebela v Evropi ogrožena, saj brez pomoči čebelarja žal ne more preživeti. Zaradi ponarejenih čebeljih pridelkov na trgu (teh je po uradnih podatkih Evropske komisije skoraj 50 % in večina uvoženih iz držav zunaj Evrope) in s tem nelojalne konkurence je ogroženo celotno evropsko čebelarstvo, poudarjajo: "Propad čebelarjev pomeni propad čebel in posledično konec opraševalne službe čebel, ki je predpogoj za pridelavo hrane v Evropi, saj je vsaka tretja žlica hrane odvisna od opraševanja čebel."