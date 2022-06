Poziv k oboroženemu uporu na televiziji, Tomašič: Nisem pozival k nasilju

Na to se je odzval voditelj, ki je dejal, da je že večkrat ponovil, da se bo oblast zamenjala s silo. "Jaz sem že pred časom rekel: prišli so s krvjo na oblast, očitno bodo z oblasti samo na silo šli. Bojim se, da bo to res. Drugače, vidite, kaj delajo, da nas bodo podjarmili in ni zastojn Cankar pisal, da smo hlapci, če bomo to dovolili." Tomašič je komentar na klic sklenil s pozivom k "spremembam na bolje" in pozval tiste, ki so glasovali za aktualno vlado, "naj se ne slepijo" .

Na obtožbe, da sodeluje v pozivanju k nasilju, se je odzval tudi Tomašič in le-te zanikal. "Nikoli nisem pozival k nasilju, ravno nasprotno. Tudi v torek nisem. Vse drugačne interpretacije so zlonamerne. Problem je, ker se svobodnjaki bojijo nezadovoljstva ljudi in mirnih shodov. Zato me skušajo utišati. Ne bo jim uspelo. Je pa zanimivo, kdo vse se je prepoznal v izjavi, da so prišli s krvjo na oblast."

Kazenski zakonik (KZ-1-NPB4) v 34. poglavju, ki opredeljuje dejanja zoper obrambno moč države, definira kazniva dejanja oboroženega upora, veleizdaje in ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Ali gre za sum kaznivega dejanja po katerem izmed členov zakonika, smo vprašali tudi Policijo. Ta potrjuje, da je seznanjena s primerom, prejela pa je tudi prijavo. "Preverjamo obstoj morebitnega kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, oziroma prekrška. V tej zvezi se bomo tudi povezali s pristojnim državnim tožilstvom," so zapisali v odgovoru.

Odzvala se je tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), ki je sporočila, da bo v zvezi z zapisanim pristopila k uvedbi postopka inšpekcijskega nadzora, kjer bo ugotavljala, ali gre za spodbujanje k nestrpnosti. Ko bo postopek zaključen, bo agencija o ugotovitvi obvestila javnost na svoji spletni strani, so še zapisali v odgovoru za našo spletno stran.

V začetku lanskega leta je takratna voditeljica oddaje Faktor na TV3 Norma Korošec poskrbela za podobno ogorčenje, ko je napadla Afričane in Žide ter prve označila za "manj inteligentne", druge pa za "nacionalno skupnost, ki nadzira politiko in zabavno industrijo". Akos je v postopku inšpekcijskega nadzora televizijskemu programu TV3 naložil, da preneha s spodbujanjem rasne neenakopravnosti ter izzivanjem rasnega sovraštva in nestrpnosti.