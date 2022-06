Poziv k ponovni uvedbi kratkotrajnih bolniških brez obiska zdravnika

Zdravniška zbornica Slovenije je vlado pozvala k razmisleku, da bi znova uvedla možnost kratkotrajne bolniške odsotnosti brez obiska zdravnika. Ocenjujejo namreč, da gre pri pisanju potrdil za do tridnevne odsotnosti za povsem birokratsko obremenitev zdravstva, za katero mora zdravstveno osebje namenjati čas po nepotrebnem.

Ukrep, ki so ga uvedli v času epidemije, je nehal veljati 31. maja, na zdravniški zbornici pa menijo, da je v času veljave prinesel opazno razbremenitev in hkrati omogočil zaposlenim v zdravstvenih ustanovah, da so lahko več časa namenili pacientom. Kot so zapisali v pozivu vladi, je vsaka takšna kratkotrajna bolniška odsotnost bolnikom prihranila en ali celo dva obiska pri zdravniku. Glede na relativno majhno število pacientov, ki so koristili takšen ukrep, je po njihovem potencial takšne rešitve v smislu dodatnega zmanjšanja administrativnih obremenitev ambulant na primarni ravni še precejšen. Nujno pa bi bilo dodatno informiranje in osveščanje pacientov in delodajalcev o tej možnosti, ko bo ponovno uvedena, so še dodali.

Iz njihovih izkušenj so kratkotrajne bolniške odsotnosti večinoma potrebne v primeru blagih zdravstvenih težav, pri katerih večinoma tudi ni potreben pregled pri zdravniku, temveč izzvenijo spontano s počitkom. Veliko kratkotrajnih do enodnevnih odsotnosti pacienti izkoristijo tudi zaradi pregledov in preiskav na sekundarni ravni. Ker je urejanje takšne kratkotrajne odsotnosti s strani osebnega zdravnika predvsem administrativna in nepotrebna obremenitev, bi bilo po mnenju vodstva zbornice smiselno, da bi pravico do izkoriščanja odsotnosti z dela uredili na takšen način, da zdravstva ne bi dodatno obremenjevali. Dosedanje izkoriščanje bolniškega dopusta brez potrdila zdravnika, ki je bilo omogočeno le enkrat letno, je po njihovem preprečevalo, da bi ljudje to pravico zlorabljali. Sicer pa v zdravniški zbornici predlagajo še več drugih ukrepov, ki bi razbremenili zdravstvo na primarni ravni. Prepričani so, da bi bil podoben administrativni ukrep potreben tudi pri dolgotrajnih bolniških odsotnostih, pri katerih se zdravniki prav tako ukvarjajo z administracijo, čeprav gre v primerih odsotnosti, ki so daljše od meseca dni, predvsem za odnos med zavarovancem in zavarovalnico, ki stroške tovrstne odsotnosti pokrije. Prav tako je po njihovem mnenju nepotrebno prenašanje odgovornosti pri zagotavljanju medicinsko-tehničnih pripomočkov za paciente na zdravnika. Zdravniška zbornica predlaga, da bi zdravniki zgolj opredelili, kaj pacient potrebuje, za redno izdajo pripomočkov pa bi lahko nato poskrbela medicinska sestra ali pa Zavod za zdravstveno zavarovaje Slovenije kot plačnik.