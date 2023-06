Poziv k spoštovanju sodbe vrhovnega sodišče glede delavcev IPS

"Vrhovno sodišče je svoje povedalo, vi pa ste se medtem v veliki meri okoristili in se še okoriščate na račun vztrajnega manipuliranja s takšnimi in drugačnimi kadrovskimi poslovnimi modeli. Prej je to bil IPS-model, zdaj je to tristebrni model, kar kažejo tudi vaši sijoči poslovni rezultati," so kritični v delavskih organizacijah.

Kot so zapisali v današnjem pozivu vodstvu Luke Koper, je "prišel čas za poračun nezakonitega poslovnega modela IPS".

V luči tega so upravo pozvali, naj vsakemu nekdanjemu IPS-delavcu izplača vso razliko v plačilu, ki je posledica njihove neenake obravnave v primerjavi z neposredno zaposlenimi delavci v Luki Koper, obenem pa jim izreče tudi javno osebno opravičilo. Ob tem so opozorili na dejstvo, da imajo oškodovani nekdanji delavci IPS v primeru njihovega neukrepanja možnost sprožiti tudi odškodninske in druge kazenske postopke.

V delavskih organizacijah so vodstvo Luke Koper tako kot na na novinarski konferenci na začetku januarja tudi tokrat pozvali k ukinitvi trenutno obstoječega t. i. tristebrnega kadrovskega poslovnega modela in neposredni zaposlitvi vseh delavcev iz drugega in tretjega stebra.

Kot so spomnili, je uvedba modela pred petimi leti predvidela, da bo storitve iz osnovne dejavnosti zagotavljala pretežno z lastnimi zaposlenimi, v manjšem delu pa bo koristila kadrovske agencije, četrtino storitev pa zaupala zunanjim pogodbenim podjetjem.