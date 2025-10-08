Svetli način
Slovenija

Poziv k takojšnji prepovedi vseh bisfenolov v otroških dudah

Ljubljana, 08. 10. 2025 13.58 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , N.L.
Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je predsednika vlade Roberta Goloba in ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel pozvala k takojšnji zakonski prepovedi vseh bisfenolov v otroških dudah. Kot razlog navajajo alarmantne rezultate mednarodnega testa dud, ki so ga izvedli skupaj s potrošniškima organizacijama iz Češke in Madžarske.

Test je pokazal, da štiri od šestnajstih testiranih dud vsebujejo bisfenol A (BPA), čeprav sta bili dve med njimi označeni pod oznako "BPA free", so navedli. Ena od dud pa ni prestala mehanskega testa, so dodali.

ZPS opozarja, da trenutni standard EN 1400 ne ščiti otrok pred kemijskimi tveganji, saj ne ureja prisotnosti bisfenolov. "Nesprejemljivo je, da so ti hormonski motilci, ki dokazano škodujejo zdravju, še vedno prisotni v izdelkih za najmlajše," je poudarila predsednica ZPS Jasmina Bevc Bahar.

"Nesprejemljivo je, da so hormonski motilci, ki dokazano škodujejo zdravju, še vedno prisotni v izdelkih za najmlajše," opozarjajo na ZPS.
"Nesprejemljivo je, da so hormonski motilci, ki dokazano škodujejo zdravju, še vedno prisotni v izdelkih za najmlajše," opozarjajo na ZPS. FOTO: Shutterstock

V pismu ZPS poziva, da naj Slovenija sledi zgledom držav, kot sta Avstrija in Francija, in nemudoma prepove celotno skupino bisfenolov, saj se v zadnjih letih vedno pogosteje izkaže, da imajo tudi drugi bisfenoli podobne škodljive učinke kot BPA, so zapisali.

Po objavi rezultatov so prejeli številna zaskrbljena sporočila staršev, ki so dude kupili prav zaradi oznake "BPA free", so napisali. "Starši upravičeno pričakujejo, da bodo izdelki za otroke varni. Država mora poskrbeti, da ne bo več prostora za dvom," je dodala predsednica ZPS.

Pozivajo k hitremu zakonodajnemu ukrepanju in učinkovitemu nadzoru, ko bo zakonodaja sprejeta, so sporočili iz ZPS.

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
08. 10. 2025 15.05
izogibaj se robe od čing linga
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
08. 10. 2025 14.44
+1
Joj, a pollahko prepovejo že vse!
ODGOVORI
1 0
Rookoko
08. 10. 2025 14.43
+1
Da bi v članek napisali katere dude vsebujejo BPA je pa že preveč?
ODGOVORI
1 0
tornadotex
08. 10. 2025 14.36
Potem naj še prepovedo vse pločevinke , ki so premazanje z notranje strani z to izredno nevarno smolo...Bisfenol najdemo tudi v bidonih za zdrave športne napitke...kako ironično...Enako je v plastenkah ali pribor za ponovno uporabo..Tudi stekleničke za dojenčke so imele to snov, vendar je v EU od l.2011 prepovedano...ni pa rečeno ,da po črnih kanalih še prihaja v naše trgovine, predvsem iz Kitajske...
ODGOVORI
0 0
