Poziv k takojšnji prepovedi vseh bisfenolov v otroških dudah

Test je pokazal, da štiri od šestnajstih testiranih dud vsebujejo bisfenol A (BPA), čeprav sta bili dve med njimi označeni pod oznako "BPA free", so navedli. Ena od dud pa ni prestala mehanskega testa, so dodali.

ZPS opozarja, da trenutni standard EN 1400 ne ščiti otrok pred kemijskimi tveganji, saj ne ureja prisotnosti bisfenolov. "Nesprejemljivo je, da so ti hormonski motilci, ki dokazano škodujejo zdravju, še vedno prisotni v izdelkih za najmlajše," je poudarila predsednica ZPS Jasmina Bevc Bahar.