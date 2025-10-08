Poziv k takojšnji prepovedi vseh bisfenolov v otroških dudah

Test je pokazal, da štiri od šestnajstih testiranih dud vsebujejo bisfenol A (BPA), čeprav sta bili dve med njimi označeni pod oznako "BPA free", so navedli. Ena od dud pa ni prestala mehanskega testa, so dodali.
ZPS opozarja, da trenutni standard EN 1400 ne ščiti otrok pred kemijskimi tveganji, saj ne ureja prisotnosti bisfenolov. "Nesprejemljivo je, da so ti hormonski motilci, ki dokazano škodujejo zdravju, še vedno prisotni v izdelkih za najmlajše," je poudarila predsednica ZPS Jasmina Bevc Bahar.
V pismu ZPS poziva, da naj Slovenija sledi zgledom držav, kot sta Avstrija in Francija, in nemudoma prepove celotno skupino bisfenolov, saj se v zadnjih letih vedno pogosteje izkaže, da imajo tudi drugi bisfenoli podobne škodljive učinke kot BPA, so zapisali.
Po objavi rezultatov so prejeli številna zaskrbljena sporočila staršev, ki so dude kupili prav zaradi oznake "BPA free", so napisali. "Starši upravičeno pričakujejo, da bodo izdelki za otroke varni. Država mora poskrbeti, da ne bo več prostora za dvom," je dodala predsednica ZPS.
Pozivajo k hitremu zakonodajnemu ukrepanju in učinkovitemu nadzoru, ko bo zakonodaja sprejeta, so sporočili iz ZPS.
