Poziv k ureditvi kadrovskih razmer in slabih plač na upravnih enotah

V Sindikatu državnih organov Slovenije so na vlado naslovili poziv k ureditvi kadrovskega in materialnega stanja na upravnih enotah, v zaporih in na državnih inšpektoratih. Predsednik sindikata Frančišek Verk je ob tem pojasnil, da se je do četrtka za stavko zaposlenih na upravnih enotah konec januarja odločilo 24 upravnih enot.

Zaposleni na nekaterih upravnih enotah so nazadnje stavkali novembra, a od takrat po Verkovih besedah v pogajalskem procesu ni bilo napredka. Tako so se za vnovično stavko, ki bo 29., 30. in 31. januarja, sprva odločili na ljubljanski upravni enoti, pridružile pa se jim bodo tudi druge upravne enote. V sindikatu državnih organov pa so vladi ta teden poslali poziv k ureditvi razmer na upravnih enotah, v zaporih in na državnih inšpektoratih. V njem so med drugim poudarili, da se že skoraj desetletje borijo za ureditev kadrovskih razmer in slabih plač na upravnih enotah, ki jih zapuščajo prepotrebni uradniki. Med drugim so omenili vse daljše vrste tujcev pred okenci upravnih enot, po njihovih navedbah "gredo nerešeni upravni postopki v več deset tisoč".

Stavka na UE Ljubljana FOTO: Kanal A icon-expand

Kritični so bili do ministra za javno upravo Franca Propsa, ki da bi moral vedeti, da gre pri stavki za skrajni ukrep uslužbencev upravnih enot, ki ne vidijo drugega izhoda. "Pričakujemo, da se bo minister za javno upravo ognil nepotrebnim zaostrovanjem, ki pa bodo žal nujna, če ne bo več mogoče primerno spoštljivo in intenzivno sodelovati ter na ta način zagotoviti, da bo uslužbencev upravnih enot dovolj in bodo za delo tudi primerno motivirani," so zapisali. Na področju uprave za izvrševanje kazenskih sankcij so izpostavili problem prenatrpanosti zaporov in vse hujše pomanjkanje pravosodnih policistov, ki da je posledica njihovih slabih plač. Po njihovih navedbah primanjkuje najmanj 10 odstotkov pravosodnih policistov in drugih strokovnih delavcev, njihovo delo pa že več kot dve desetletji krpajo z obveznim nadurnim delom in tudi z načrtnim zmanjšanjem posadk pravosodnih policistov pri rednem varovanju v zavodih ter pri spremstvih ter varovanjih zapornikov izven zavodov.