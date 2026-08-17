Pozivi kmetom, naj ne prodajajo živine in kupcem, naj kupujejo lokalno

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Minister za kmetijstvo Cigler Kralj in predsednik KGZS Podgoršek sta si ogledala posledice suše Bobo

Minister za kmetijstvo Cigler Kralj in predsednik KGZS Podgoršek sta si ogledala posledice suše Bobo

Minister za kmetijstvo Cigler Kralj in predsednik KGZS Podgoršek sta si ogledala posledice suše Bobo

Minister za kmetijstvo Cigler Kralj in predsednik KGZS Podgoršek sta si ogledala posledice suše Bobo

Minister za kmetijstvo Cigler Kralj in predsednik KGZS Podgoršek sta si ogledala posledice suše Bobo

Minister za kmetijstvo Cigler Kralj in predsednik KGZS Podgoršek sta si ogledala posledice suše Bobo

Minister za kmetijstvo Cigler Kralj in predsednik KGZS Podgoršek sta si ogledala posledice suše Bobo













"Vedno znova smo pretreseni, ko slišimo zgodbe kmetov in vidimo, kakšna je škoda. Marsikdo ima več kot 50-, veliko jih ima celo več kot 70-odstoten izpad pridelka," je po ogledu, na katerem se je iz prve roke seznanil s stanjem na terenu, povedal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pojasnil je, da je trenutno največji problem več kot 50-odstoten izpad krme. "Sporočilo vsem rejcem je, naj ne sprejemajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede ter prodajajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da jim bomo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme," je poudaril minister. Apelira na slovenske potrošnike, naj letos še bolj kot kdajkoli na policah izberejo slovensko lokalno hrano, četudi ta ne bo tako idealna na pogled in bo nekaj dražja od uvoženih pridelkov in izdelkov. "S tem bomo najbolj podprli slovenskega kmeta, da ostane pri pridelavi hrane in ne opusti kmetovanja, kajti to je tudi stvar suverenosti naše države," je dejal. Glede na pričakovano povišanje cen pa apelira tudi na vse deležnike v verigi preskrbe s hrano, naj bodo solidarni s primarnim pridelovalcem.

'Kupujte slovensko lokalno hrano'

Apelira na slovenske potrošnike, naj letos še bolj kot kdajkoli na policah izberejo slovensko lokalno hrano, četudi ta ne bo tako idealna na pogled in bo nekaj dražja od uvoženih pridelkov in izdelkov. "S tem bomo najbolj podprli slovenskega kmeta, da ostane pri pridelavi hrane in ne opusti kmetovanja, kajti to je tudi stvar suverenosti naše države," je dejal.

Prva izplačila pomoči še ta mesec

Glede konkretne pomoči je Cigler Kralj povedal, da so pohitrili postopke in bodo še ta mesec začeli izplačevati plačila za lansko sušo in pozebo, s čimer bodo kmetom vsaj delno ublažili posledice letošnje suše. Zagotovil je, da iščejo tudi načine, kako na splošno pohitriti izplačila po ujmah, saj je ob takšni dinamiki ujm nevzdržno eno leto čakati na izplačila. Cilj je ta čas vsaj prepoloviti. Kmetje bodo deležni tudi pomoči zaradi blaženja draginje energentov in gnojil. Evropska komisija je za ta namen zagotovila Sloveniji 2,7 milijona evrov, vsaka država pa lahko doda še do 200 odstotkov sredstev. Kot je dejal minister, je že vzpostavljen konsenz vlade, da bodo ta sredstva poiskali in jih dodali. "Ostale ukrepe pa snujemo in upam, da bomo lahko v najkrajšem možnem času ponudili take, ki bodo pomagali kmetom," je povedal minister.

Če bi kmetje zaradi suše prodali čredo, bi drugo leto lahko imeli veliko pomanjkanje govejega mesa. FOTO: Bobo

Bo čez leto dni primanjkovalo govejega mesa?

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Jože Podgoršek je vesel, da bodo kmetje prejeli pomoč EU zaradi podražitve energentov in gnojil. Ob napovedi, da bo država dodala svoj maksimum, pričakuje pomoč v višini 8,1 milijona evrov. "Zelo pomembno je tudi, da tako minister kot celotna vlada iščejo rešitve, da bi v čim krajem času našli sredstva za takojšnjo pomoč najbolj kritičnim skupinam kmetom, torej živinorejcem," je poudaril Podgoršek. Kot je pojasnil, jim na živinorejskih kmetijah zaradi suše v primerjavi z običajnimi leti manjka za kar nekaj mesecev krme za živali. Poudaril je, da je v tem trenutku ključno sporočilo kmetom, da niso sami, da jim bo zagotovljena pomoč in naj nikar panično ne prodajajo živine. Cena na trgu pada in trg je zasičen. "Izjemno veliko je tveganje, da bi s prodajo osnovne črede čez leto imeli veliko pomanjkanje govejega mesa ne le v Sloveniji, ampak tudi širše," je opozoril Podgoršek. Kot primer je navedel, da imajo avstrijske klavnice trenutno trikrat več zakola kot običajno. Na zbornici še to jesen pričakujejo ukrepe za stabilizacijo kmetijstva v Sloveniji. Prejšnji teden je zbornica poslala nabor predlogov ukrepov za prebroditev krizne situacije, minister pa je zagotovil, da so vseskozi v stiku zbornico in ostalimi akterji, da bi pripravili dobre ukrepe.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Suša Aljoša Kravanja

Suša Aljoša Kravanja

Suša Aljoša Kravanja

Suša Aljoša Kravanja

Suša na Gorenjskem Bobo

Suša na Gorenjskem Bobo











Veliki izzivi niso samo pri živinoreji, ampak tudi v ostalih panogah. Kot je nanizal Podgoršek, vinska trta prisilno dozoreva. Pridelek bo majhen in slabe kakovosti. Izjemen izpad je tudi na nekaterih poljščinah, na krompirju in zelenjavi. Prav tako so težave v ribogojnicah. V trenutni situaciji tako Podgoršek kot minister apelirata na kmete, naj se po nasvete obrnejo na kmetijske svetovalce, da si ne bi z nepravilnimi ravnanji povzročili še dodatne škode, če bi denimo prezgodaj začeli silirati koruzo, ko ima ta v steblu še preveč vlage. Apel gozdarjem pa je, da naj zaradi nevarnosti velikega napada smrekovega lubadarja spremljajo razmere v svojih gozdovih in anomalije sanirajo. Kar se tiče dolgoročnejših ukrepov, je Cigler Kralj napovedal, bo treba zaradi spremembe agrometeoroloških razmer spremeniti naš strateški pogled in pristop k kmetovanju. "V novem strateškem načrtu kmetijske politike bo treba skupaj s strokovnjaki nastaviti ukrepe tako, da se bo veliko več vlagalo v preventivo, v namakalne sisteme, v senčenje in v ostalo, kar lahko pomaga zaščititi rastline," je dejal. Kmetom bodo po njegovih besedah pomagali vzpostaviti učinkovite namakalne sisteme. Pri tem bo ključno zmanjšati birokratske ovire in skrajšati postopke pridobivanja dovoljenj. Kot je povedal minister, je tudi na danes obiskanih kmetijah slišal, da so nekateri zaradi postopkov obupali nad projektom.

Kmetje bodo morali krmo dokupovati