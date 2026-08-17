Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pozivi kmetom, naj ne prodajajo živine in kupcem, naj kupujejo lokalno

Kranj, 17. 08. 2026 15.41 pred 44 minutami 5 min branja 26

Avtor:
STA N.L.
Če bi kmetje zaradi suše prodali čredo, bi drugo leto lahko imeli veliko pomanjkanje govejega mesa.

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajajo živine. Na potrošnike pa apelira, naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane.

"Vedno znova smo pretreseni, ko slišimo zgodbe kmetov in vidimo, kakšna je škoda. Marsikdo ima več kot 50-, veliko jih ima celo več kot 70-odstoten izpad pridelka," je po ogledu, na katerem se je iz prve roke seznanil s stanjem na terenu, povedal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Pojasnil je, da je trenutno največji problem več kot 50-odstoten izpad krme. "Sporočilo vsem rejcem je, naj ne sprejemajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede ter prodajajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da jim bomo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme," je poudaril minister.

Apelira na slovenske potrošnike, naj letos še bolj kot kdajkoli na policah izberejo slovensko lokalno hrano, četudi ta ne bo tako idealna na pogled in bo nekaj dražja od uvoženih pridelkov in izdelkov. "S tem bomo najbolj podprli slovenskega kmeta, da ostane pri pridelavi hrane in ne opusti kmetovanja, kajti to je tudi stvar suverenosti naše države," je dejal. Glede na pričakovano povišanje cen pa apelira tudi na vse deležnike v verigi preskrbe s hrano, naj bodo solidarni s primarnim pridelovalcem.

'Kupujte slovensko lokalno hrano'

Apelira na slovenske potrošnike, naj letos še bolj kot kdajkoli na policah izberejo slovensko lokalno hrano, četudi ta ne bo tako idealna na pogled in bo nekaj dražja od uvoženih pridelkov in izdelkov. "S tem bomo najbolj podprli slovenskega kmeta, da ostane pri pridelavi hrane in ne opusti kmetovanja, kajti to je tudi stvar suverenosti naše države," je dejal.

Prva izplačila pomoči še ta mesec

Glede konkretne pomoči je Cigler Kralj povedal, da so pohitrili postopke in bodo še ta mesec začeli izplačevati plačila za lansko sušo in pozebo, s čimer bodo kmetom vsaj delno ublažili posledice letošnje suše. Zagotovil je, da iščejo tudi načine, kako na splošno pohitriti izplačila po ujmah, saj je ob takšni dinamiki ujm nevzdržno eno leto čakati na izplačila. Cilj je ta čas vsaj prepoloviti.

Kmetje bodo deležni tudi pomoči zaradi blaženja draginje energentov in gnojil. Evropska komisija je za ta namen zagotovila Sloveniji 2,7 milijona evrov, vsaka država pa lahko doda še do 200 odstotkov sredstev. Kot je dejal minister, je že vzpostavljen konsenz vlade, da bodo ta sredstva poiskali in jih dodali.

"Ostale ukrepe pa snujemo in upam, da bomo lahko v najkrajšem možnem času ponudili take, ki bodo pomagali kmetom," je povedal minister.

Če bi kmetje zaradi suše prodali čredo, bi drugo leto lahko imeli veliko pomanjkanje govejega mesa.
Če bi kmetje zaradi suše prodali čredo, bi drugo leto lahko imeli veliko pomanjkanje govejega mesa.
FOTO: Bobo

Bo čez leto dni primanjkovalo govejega mesa?

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Jože Podgoršek je vesel, da bodo kmetje prejeli pomoč EU zaradi podražitve energentov in gnojil. Ob napovedi, da bo država dodala svoj maksimum, pričakuje pomoč v višini 8,1 milijona evrov.

"Zelo pomembno je tudi, da tako minister kot celotna vlada iščejo rešitve, da bi v čim krajem času našli sredstva za takojšnjo pomoč najbolj kritičnim skupinam kmetom, torej živinorejcem," je poudaril Podgoršek. Kot je pojasnil, jim na živinorejskih kmetijah zaradi suše v primerjavi z običajnimi leti manjka za kar nekaj mesecev krme za živali.

Poudaril je, da je v tem trenutku ključno sporočilo kmetom, da niso sami, da jim bo zagotovljena pomoč in naj nikar panično ne prodajajo živine. Cena na trgu pada in trg je zasičen. "Izjemno veliko je tveganje, da bi s prodajo osnovne črede čez leto imeli veliko pomanjkanje govejega mesa ne le v Sloveniji, ampak tudi širše," je opozoril Podgoršek. Kot primer je navedel, da imajo avstrijske klavnice trenutno trikrat več zakola kot običajno.

Na zbornici še to jesen pričakujejo ukrepe za stabilizacijo kmetijstva v Sloveniji. Prejšnji teden je zbornica poslala nabor predlogov ukrepov za prebroditev krizne situacije, minister pa je zagotovil, da so vseskozi v stiku zbornico in ostalimi akterji, da bi pripravili dobre ukrepe.

Veliki izzivi niso samo pri živinoreji, ampak tudi v ostalih panogah. Kot je nanizal Podgoršek, vinska trta prisilno dozoreva. Pridelek bo majhen in slabe kakovosti. Izjemen izpad je tudi na nekaterih poljščinah, na krompirju in zelenjavi. Prav tako so težave v ribogojnicah.

V trenutni situaciji tako Podgoršek kot minister apelirata na kmete, naj se po nasvete obrnejo na kmetijske svetovalce, da si ne bi z nepravilnimi ravnanji povzročili še dodatne škode, če bi denimo prezgodaj začeli silirati koruzo, ko ima ta v steblu še preveč vlage. Apel gozdarjem pa je, da naj zaradi nevarnosti velikega napada smrekovega lubadarja spremljajo razmere v svojih gozdovih in anomalije sanirajo.

Kar se tiče dolgoročnejših ukrepov, je Cigler Kralj napovedal, bo treba zaradi spremembe agrometeoroloških razmer spremeniti naš strateški pogled in pristop k kmetovanju. "V novem strateškem načrtu kmetijske politike bo treba skupaj s strokovnjaki nastaviti ukrepe tako, da se bo veliko več vlagalo v preventivo, v namakalne sisteme, v senčenje in v ostalo, kar lahko pomaga zaščititi rastline," je dejal.

Kmetom bodo po njegovih besedah pomagali vzpostaviti učinkovite namakalne sisteme. Pri tem bo ključno zmanjšati birokratske ovire in skrajšati postopke pridobivanja dovoljenj. Kot je povedal minister, je tudi na danes obiskanih kmetijah slišal, da so nekateri zaradi postopkov obupali nad projektom.

Kmetje bodo morali krmo dokupovati

Cigler Kralj je vesel zagotovil danes obiskanih kmetij na Gorenjskem, da čred ne bodo zmanjševale, saj se zavedajo, da to dolgoročno pomeni prenehanje obstoja kmetije. Gospodar kmetije Odems v Predosljah Gregor Ovsenik je pojasnil, da se pri njih zaradi senene proizvodnje vezani na krmo iz travinja, ki jo bodo morali letos dokupovati. Ne bodo pa prodajali živine, saj bi to pomenilo manj mleka in jogurtov ter zmanjšanje prodaje, česar si zaradi vpeljanih prodajnih poti ne morejo privoščiti.

Prav tako je minister vesel, da je na vseh štirih kmetijah videl mlade prevzemnike. "To pomeni, da se kmetje ne ustrašijo takšnih ujm in preizkušenj. So v stiski, tudi finančno so prizadeti, ampak vidim v mladih željo po kmetovanju," je izpostavil. Ob tem je zadovoljen tudi, da imajo mladi prevzemniki praviloma agronomsko ali podobno izobrazbo ter kmetovanja lotevajo resno.

"Naša naloga je, da jih pri tem podpremo, odpravimo birokratske ovire in jim omogočimo, da se ukvarjajo večino časa z osnovno dejavnostjo, ne pa z izpolnjevanjem papirjev, ali pa se zaradi prezahtevne birokracije celo odpovejo vlaganjem v kmetijo," je poudaril.

Apelira tudi na vse, ki živijo na podeželju, naj imajo razumevanje do kmetovanja, ki je povezano s hrupom, vonjavami, prahom in drugimi nevšečnostmi. Na današnjem obisku je bilo namreč izpostavljeno, da so kmetje večkrat podvrženi nerealnim zahtevam, četudi kmetije opremljajo s sodobno tehnologijo, ki zmanjšuje vplive.

kmetijstvo suša živinoreja lokalna hrana pomoč kmetom

Agonija Slovenk: po okvari motorja zaradi vremena odpovedali še drugi let

Poskus uboja voznika LPP: 38-letnik mora na obvezno psihiatrično zdravljenje

24ur.com Živinorejci: Ko pade slovenska živinoreja, pade celotno slovensko kmetijstvo
24ur.com Hrvaška poziva svoje državljane
24ur.com Kakšne ukrepe je vlada sprejela za slovenske kmete?
24ur.com Kriza slovenskega kmetijstva?
24ur.com Krave v zakol, klavnice na robu zmogljivosti: kaj bomo jedli?
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
I am lost.
17. 08. 2026 17.02
Kaj? Govedina se je že kaj pocenila? Dati več kot 10 EUR na 1kg mesa je ugabno. Ampak resno, že kdo kaj vidi da bi se govedina pocenila? To da je vsaj 3x več zakola kot lani, se mora tudi primerno poceniti, in ne da je mogoče mogoče 30 centov bolj poceni na 1kg.
Odgovori
0 0
Uporabnik1935308
17. 08. 2026 17.02
Ko bo cena domače hrane ista, kot uvožena, potem bom kupoval tudi našo hrano. Ker gre pomoč kmetom iz našega žepa sem prisiljen kupovati cenejšo tujo hrano. Dosti je te solidarnosti za kmete, ki ljubijo JJ in ostalo desno falango.
Odgovori
+1
1 0
galeon
17. 08. 2026 16.57
Ciglar ne govori spet novih neumnosti. Lokalno ti je stopilo v glavo. Hkrati pa uvažaš tuje slabše meso. Dej zapri se v svojo štalo in bodi raje tiho. Si pametnejši če molčiš.
Odgovori
+2
2 0
I am lost.
17. 08. 2026 16.57
Samo na ta način bom kupoval slovensko/lokalno, če bodo trgovine, dejansko prepovedale vse tuje izdelke in bom prisiljen kupiti. Drugače pa se J....E...
Odgovori
+2
2 0
Bodica
17. 08. 2026 16.56
Minister spet laže,.... da bo priskrbel manjkajočo hrano za živino.
Odgovori
+3
3 0
Bodica
17. 08. 2026 16.55
Minister pravi, da bo uredil krmo za živino,..... pozablja, da živina ne potrebuje obljub, laži, zavajanj in podobno, pač pa konkretno voluminozno hrano.
Odgovori
+3
3 0
rzui
17. 08. 2026 16.54
Kje je denar za kmete janšisti
Odgovori
+2
2 0
Janik1111
17. 08. 2026 16.46
Spet država rešuje privatno lastnino ?
Odgovori
+3
3 0
vicente
17. 08. 2026 16.46
dejmo množično kupovat 8 sedežne krave,
Odgovori
+1
1 0
walter2
17. 08. 2026 16.46
Država naj omeji uvoz mesa in subvencionira potrošnikom nakup mesa slovenskih proizvajalcev!
Odgovori
+0
1 1
Uporabnik1935308
17. 08. 2026 17.04
Država ne da ničesar, subvencije tako ali tako dobijo, znižajo naj cene pa bo.Država smo davkoplačevalci.
Odgovori
0 0
Jožajoža
17. 08. 2026 16.44
Lopov,ne delaj se norca iz kmetov.tvoj šef pastir iz BIH je kmetom dvignil pogonsko gorivo na 1 ,5 evrov. Tebi avto,ki smo ga kupili davkoplačevalci,tanka država.
Odgovori
+4
4 0
Infiltrator
17. 08. 2026 16.41
Slovenski kmet in vsi ostali v verigi so prepožresni ,tako da nič ne bom lokalno ....
Odgovori
+4
4 0
Tomvojo
17. 08. 2026 16.41
Malo po celi Sloveniji poglejte kakšni kupi bal trave se valjajo po zakotjih, odkupit in predat tistim ki nimajo dovolj. Kdo bo to naredil je pa vprašanje za 1mio €
Odgovori
+2
2 0
ReAnDa
17. 08. 2026 16.33
Me zanima, koliko odstotkov volilcev bo kupovalo slovensko.
Odgovori
+2
2 0
zavetnik
17. 08. 2026 16.28
Strašno dobra kombinacija ni kaj je brihten ta minister ki se spozna tudi na avtomobilizem kot je prostor za vso družino kmetije ne prodajate živine in kupci kupujte in podpirajte kmete se taka enačba izide mogoče pri kralju???
Odgovori
+4
4 0
eva_v_raju
17. 08. 2026 16.26
A bomo mi tudi dobili subvencije in pomoč, da lahko kupujemo lokalno? Naj trgovine raje poskrbijo za odkup lokalne hrane - ne pa da v sezoni jagod prodajajo grozdje iz Čila.
Odgovori
+1
1 0
rogla
17. 08. 2026 16.03
Cigler Kralj, umakni se, bo vsaj kaj koristi od tebe!
Odgovori
+8
13 5
Jožajoža
17. 08. 2026 16.45
Ostsb bi tam,kjer si se do sedaj skrival in źivel na naš račun
Odgovori
+3
3 0
zvoneti
17. 08. 2026 15.57
Žal si večina prebivalcev, ki je na minimalcu ali do 200€ več ne more privoščiti zelenjavo in meso od kmetov, ki je skoraj trikratnik cen v trgovini. Ne bom polemiziral o kvaliteti, ker se pri naših kmetih tudi gnoji in šprica, da se kar kadi, vsaj pri večini, če ne pravijo, da ni zaslužka.
Odgovori
+15
19 4
Prelepa Soča
17. 08. 2026 16.21
zvoneti, na minimalci so pač tvoja kategorija, zato, PROSIM, ne posplošuj. Jaz NIKOGAR ne poznam na minimalcu... mislim Slovenca.... upam, da razumeš, kaj želim reči.
Odgovori
-7
2 9
periot22
17. 08. 2026 15.52
Cigler marsikdo bi kupoval slovensko če bi imel tvojo plačo!
Odgovori
+15
17 2
bibaleze
Portal
Ključno živilo, ki ga je dobro vključiti v prehrano otroka pred vrtcem
Hayden Panettiere za seboj pustila 11-letno hčerko: čeprav ni živela z njo, sta bili zelo povezani
Hayden Panettiere za seboj pustila 11-letno hčerko: čeprav ni živela z njo, sta bili zelo povezani
Algoritemsko starševstvo: ko družbena omrežja začnejo določati, česa se starši bojijo
Algoritemsko starševstvo: ko družbena omrežja začnejo določati, česa se starši bojijo
Kaj je Adam Sandler počel v bazenu? Hčerka je razkrila nepričakovano podrobnost
Kaj je Adam Sandler počel v bazenu? Hčerka je razkrila nepričakovano podrobnost
zadovoljna
Portal
Je to jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile vse?
Njega je ljubila pred smrtjo: dve največji ljubezni njenega življenja
Njega je ljubila pred smrtjo: dve največji ljubezni njenega življenja
Japonska hoja navdušuje svet: 30 minut hoje, ki prinaša več koristi kot običajen sprehod
Japonska hoja navdušuje svet: 30 minut hoje, ki prinaša več koristi kot običajen sprehod
Nepričakovana zaroka je vse pustila brez besed
Nepričakovana zaroka je vse pustila brez besed
vizita
Portal
Visok LDL holesterol: tveganje za srce in celotno telo
Nepričakovan vzrok za bolečino med lopaticami
Nepričakovan vzrok za bolečino med lopaticami
Povezava med vidom in demenco: na kaj moramo biti pozorni
Povezava med vidom in demenco: na kaj moramo biti pozorni
Zakaj pred menstruacijo čutimo neustavljivo lakoto?
Zakaj pred menstruacijo čutimo neustavljivo lakoto?
cekin
Portal
Morda ste že leta premalo plačani
Skoraj vsak mlad par se prej ali slej znajde v sporu zaradi tega
Skoraj vsak mlad par se prej ali slej znajde v sporu zaradi tega
Vrhovno sodišče: Na parkirišču mora biti omogočeno plačevanje z gotovino
Vrhovno sodišče: Na parkirišču mora biti omogočeno plačevanje z gotovino
Prodaja in nakup rabljenih stvari vse bolj del vsakdanjih navad potrošnikov
Prodaja in nakup rabljenih stvari vse bolj del vsakdanjih navad potrošnikov
moskisvet
Portal
V NBA je služil milijone, zdaj pa je sedel na traktor: Boban Marjanović navdušil
Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?
Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?
Nasmejana Rebeka Dremelj uživa na morju
Nasmejana Rebeka Dremelj uživa na morju
Ideja za poletno branje: Kako je majhna človeška vrsta osvojila svet
Ideja za poletno branje: Kako je majhna človeška vrsta osvojila svet
dominvrt
Portal
Kako se znebiti slaka – in zakaj ga včasih ne bi smeli odstraniti
Kako učinkovito skriti kable ob stenskem televizorju?
Kako učinkovito skriti kable ob stenskem televizorju?
Iz umazane rudniške stavbe ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz umazane rudniške stavbe ustvarili dom, ki jemlje dih
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
okusno
Portal
Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Če zvečer pogosto postanete lačni, poskusite to preprosto kombinacijo
Če zvečer pogosto postanete lačni, poskusite to preprosto kombinacijo
Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom
Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom
voyo
Portal
Jurski svet
Love Island Adria
Love Island Adria
Morilka z OnlyFansa
Morilka z OnlyFansa
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897