Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Poziv Komisiji: Ženska, ki ji prepovedo odločati o lastnem telesu, ni svobodna

Ljubljana, 04. 02. 2026 15.10 pred 11 dnevi 3 min branja 40

Avtor:
STA M.P.
My Voice My Choice v Bruslju

Več kot 170 organizacij civilne družbe je v pismu pozvalo Evropsko komisijo k pozitivnemu in odločnemu odzivu na pobudo My Voice, My Choice ter k vzpostavitvi finančnega mehanizma za dostop do varnega in zakonitega splava v Evropski uniji, je danes sporočil Inštitut 8. marec.

"25. februarja bo Evropska komisija odločala o zadnjem koraku kampanje My Voice, My Choice," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejala direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorica kampanje Nika Kovač ter v luči tega dodala, da je več kot 170 organizacij iz vse Evrope v pismu podprlo kampanjo My Voice, My Choice.

V pismu so organizacije Evropsko komisijo pozvale k pripravi jasnega in konkretnega zakonodajnega predloga, ki bo vzpostavil finančno podporo EU za dostop do varnega in zakonitega splava znotraj unije, z namensko proračunsko postavko v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira.

Preberi še Kaj v novem letu čaka pobudo, ki že piše zgodovino?

Organizacije prav tako od komisije pričakujejo, da bo ob obravnavi My Voice, My Choice upoštevala jasno izraženo voljo civilne družbe in predlagala rešitev, ki bo ženskam po vsej Evropi zagotovila dejanski in enak dostop do varnega splava, je sporočil Inštitut 8. marec.

Sodelujoče predstavnice civilne družbe na novinarski konferenci so se strinjale, da je My Voice, My Choice vseevropska pobuda, ki vpliva tako na milijone žensk v Evropi, kot tudi na utrjevanje pravice do splava v Sloveniji.

'Dokler ni svoboden zadnji človek na tem planetu, ni svoboden nihče'

Sociologinja Milica Antić Gaber je opozorila, da se danes skoraj polovica vseh prekinitev nosečnosti na svetu izvaja na nevaren način. "Prepovedi, administrativne ovire, stigma in sistematična tišina ne zmanjšujejo števila prekinitev nosečnosti, zmanjšujejo pa njihovo varnost in povečujejo neenakosti. Zato je dostop do varne prekinitve nosečnosti vprašanje človekovih pravic, vprašanje javnega zdravja ter socialne enakosti in enakosti spolov," je dodala.

"Ženska, ki ji prepovedo odločati o lastnem telesu, ni svobodna. Dokler ni svoboden zadnji človek na tem planetu, ni svoboden nihče," je poudarila predsednica Ženskega lobija Sonja Lokar.

Sociologinja Metka Mencin pa je izrazila prepričanje, da bo uspeh pobude My Voice, My Choice vodil do oblikovanja edinstvene solidarnostne prakse v državah EU, kjer je varen dostop državljankam onemogočen. "Pomen 55. člena pa presega meje Slovenije. Na nek način svetu še vedno sporočamo, kako pomemben civilizacijski dosežek je dostopnost varnega splava in kako visoko pravno jamstvo je mogoče doseči," meni.

170 organizacij iz vse Evrope v pismu podprlo kampanjo My Voice, My Choice
170 organizacij iz vse Evrope v pismu podprlo kampanjo My Voice, My Choice
FOTO: Črt Piksi

Da je ohranitev pravice do varne in dostopne umetne prekinitve nosečnosti izjemno pomembna tudi kot konkretna zaščita dostojanstva, zdravja, emancipacije, pa tudi življenja žensk, je bila jasna sociologinja Jasna Podreka. "Pravica do umetne prekinitve nosečnosti mora biti zagotovljena vsem ženskam enako in brez izjem, ne le v Evropi, temveč globalno. Naša odgovornost je, da to pravico branimo kot temeljno in nedotakljivo ter da ne dopustimo, da ostaja predmet političnih in ideoloških obračunavanj," je dejala.

Pravnica Barbara Rajgelj je medtem kot predstavnica Zavoda Open poudarila, da se "ne smemo pretvarjati, da smo na varni strani". "Če pobude My Voice, My Choice ne bi bilo, bi najbrž o interpretacijah 55. člena že razpravljali na ustavnem sodišču," je ocenila ter dodala, da skušajo nasprotniki ustavne pravice do svobodnega odločanja o rojstvih otrok pravico napadati z vsemi pravnimi in drugimi sredstvi. "Predvsem gre za manjšinske glasove, ki so dobro financirani, a pomembno je izpostaviti, da v Sloveniji velika večina to pravico podpira."

Evropski parlament je decembra lani podprl pobudo My Voice, My Choice. Evropska komisija je pobudo, ki jo je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU, v obravnavo sprejela 1. septembra, za odgovor nanjo pa ima čas do 2. marca. V odgovoru bodo sporočili, ali bodo sprejeli kakšne ukrepe ali ne.

my voice my choice splav pravice žensk evropska komisija
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
05. 02. 2026 08.30
Pejte v polsko ali hrvaško to razlagat
Odgovori
+6
6 0
ČrniGad
05. 02. 2026 08.23
Torej kdaj Nika planira kampanjo o osnovnih pravicah žensk na bližnjem vzhodu? Ta dokumentarec bi pa rad gledal.
Odgovori
+8
8 0
Valkidžija
05. 02. 2026 08.03
V kratkem pričakujem spet kader z nikico pred mikrofonom, obkroženo z nosilkami gromozanskih šalov.
Odgovori
+7
7 0
Betuul
04. 02. 2026 20.41
To je zdaj primer Jani! Če se je partnerka odločla lastno, kaj je tiščala vanj???
Odgovori
+3
3 0
Betuul
04. 02. 2026 20.39
Pol jih pa dobi🤕ko lastno odloča ; polpa mijav😿mijav, policija pridite sos pridite itd
Odgovori
+3
3 0
Darko32
04. 02. 2026 19.58
Saj ne vem kdo se dela norca iz naroda. Vsaka ženska odloča o svojem telesu. A tukaj so te NIKE prišle malo v kontradiktornost. Namreč odločanje o svojem telesu mora vedeti do katere mere in pri tem se mora zavedati posledic, če preveč odloča o svojem telesu. V raznih kuplerajih in podobno. Zato je potrebno vedeti, da mora vedeti kje ima mejo. Zato je to izredno manipulativno področje in dobro za zlorabe na področju igranja kuplerajev.
Odgovori
+6
6 0
SDS_je_poden
04. 02. 2026 19.50
Res je, samo ženska sama lahko odloča o svojem telesu.
Odgovori
-6
0 6
marker1
04. 02. 2026 20.34
Da ali pa ne...
Odgovori
+4
4 0
peresni
04. 02. 2026 19.12
Predvsem tisti pošteni in dobromisleči katoliki se morajo resno in dokončno zamisliti. Tu imajo skrajno nekulturno, lažnivo, spopadljivo in protidružbeno grupaciji sds-Logar in sinonim laži in brezobrazno neiskreno skorumpirano NSi....ki se z gobataši v ozadju oboji sklicujejo prav na večinsko volilno bazo katolikov v Sloveniji. Pravzaprav ju brez njih sploh ni. Seveda ju zgodovinsko nazadnjaška preračunljiva in za tuje interese postavljena RKC glorificira kot svoje vojščake. Ampak to niso vojščaki vernikov z vrednotami, ki jih potrebujemo za uspešno, spoštljivo sobivanje v naši še zaenkrat eni najboljših družb na svetu. Materialno in varnostno gledano. Zgodovinska odgovornost je, da ti verniki te popadljivi in nevarne populistične hujskače zavrnejo in končno najdejo poštene dobre ljudi, ki bi vzpostavili spodobno napredno konservativno stranko sposobnih odprtih neobremenjenih ljudi...ki jih zdaj in tu res potrebujemo za sinergijo s trenutno edinim vlečnim moralnim konjem družbo levico.
Odgovori
-6
0 6
Darko32
04. 02. 2026 20.00
peresni Verniki se tega držijo in spoštujejo. Samo zlorabe v smer, da se morajo uporabljati ukrepi kot je splav, ker se je preveč tolmačilo, da lahko sama odloča o tem je pa malo kontradiktorno. Zato bi tem mladenkam svetoval, da se raje posvetijo zaščiti žensk na delovnih mestih in stopijo njim v bran. A glej ga zlomka tukaj pa so vsi tiho.
Odgovori
+5
5 0
Sirhakel7
04. 02. 2026 18.55
Jaz se sicer strinjam, da je odločitev prekinitve nosečnosti pravica vsake ženske čeprav gre za nadvse težko odločitev. Se mi pa direkt gabi to povzdigovanje in proslavljanje pravice do splava kot kao neka velika zmaga... To zame osebno ni nobena zmaga in razlog za veseljačenje ampak poraz in izgubljeno človeško življenje. Bemti, pa otrok ni papirnat robec, da ga vržeš v smeti ko ti je v žepu v napoto tako kot si Nika in 8.marec očitno predstavljajo..
Odgovori
+5
6 1
SDS_je_poden
04. 02. 2026 19.51
Ne, niti pod razno tega ne predstavljajo tako. Naslavjajo probleme, ki jih imajo nekatere ženske v EU, ko jim je pravica do splava le črka na papirju, v praksi pa je praktično nedostopen.
Odgovori
-7
0 7
marker1
04. 02. 2026 20.37
Od kdaj pa tebe skrbijo ženske v EU, ki nimajo splava? Praskaš se tam, kjer te nič ne srbi. To je stvar vsake države posebej. Kaj pa neodgovoren spolni odnos?
Odgovori
+6
6 0
marker1
04. 02. 2026 18.38
Povprečen trideset letni desničar ima resno službo, obrt ali lastno podjetje, družino in lasten dom za katerega mora skrbeti. Povprečen trideset letni levičar pa je brez službe, brez družine, brez stanovanja ali hiše in živi pri mamici ali na račun očetove kariere. Ti so najbolj glasni za najemna stanovanja na protestih, sodelujejo na na kolesarskih shodih ter v NVO-jih. Levi se torej borijo za privilegije svojim elitam, desni pa "za narodov blagor". Pa še skrbijo, da nas bo čim manj. S splavi in evtanazijo.
Odgovori
+5
7 2
peresni
04. 02. 2026 19.11
Marker...je lepo ko še lahko vsak pijanec dela otroke?
Odgovori
-8
0 8
marker1
04. 02. 2026 20.41
Splav v takih primerih nikoli ni bil vprašanje, zato ne nabijaj, če nimaš argumenta.
Odgovori
+6
6 0
marker1
04. 02. 2026 21.30
Danes pa res to ni problem. Ženska pokliče policijo, se lahko loči, če pride tako daleč.
Odgovori
+4
4 0
Vera in Bog
04. 02. 2026 18.25
Ženska je prvo žena in mati. Najbolj je pa neumno ko se enači oba spola
Odgovori
+6
6 0
marker1
04. 02. 2026 21.33
Ženska in moški sta različna. Sta pa enakopravna. No ja, ne čisto povsod. Na sodiščih, CSD praktično moških ni več, čeprav bi morala biti ravno v teh dveh institucijah spola uravnotežena, ker se obravnavajo medsebojni odnosi med žensko in moškim.
Odgovori
+4
4 0
branko-r
04. 02. 2026 18.17
ta organizacija bo sedaj predlagala prepoved rojevanja evropskim ženskam
Odgovori
+4
4 0
jutri_pa_res
04. 02. 2026 18.02
Najprej moramo definirati, kdaj zarodek postane novo živo bitje, ki ga mati do poroda pač v maternici preko popkovnice samo greje in prehranjuje...Namreč, takoj po oploditvi zarodek postane svoj organizem, s svojim DNK, ki je pač še nerazvit, in ni del materinega telesa, kakor recimo ledvica...Pa, kolikor vem, se ne more nihče kar zmisliti, iti v bolnico in naročiti odstranitev ledvice, razen če gre za darovanje seveda...
Odgovori
+3
3 0
Mihael12
04. 02. 2026 17.58
Se ni za bat, da bi katera od teh na sliki zanosila
Odgovori
+5
5 0
marker1
04. 02. 2026 18.30
Še kolesa ne bi naslonil nanje.
Odgovori
+4
4 0
Majzelj
04. 02. 2026 17.51
Kdaj se boste zavzele za ženske zlorabljene v Fotopubu? Ženska prikljenjena na radijator ne more odločati o lastnem telesu in ni svobodna.
Odgovori
+7
7 0
Darko32
04. 02. 2026 20.02
Prijatu vidiš to, kar si povedal pa ne branijo in se borijo za te ženske, katere so res bile ponižane od teh, k iso njihovi kameradi po politični platiu.
Odgovori
+3
3 0
Tami69
04. 02. 2026 17.50
šunka je bila tam?
Odgovori
+5
5 0
peresni
04. 02. 2026 17.47
Boga v kapelo, družino rešiti verskih blaznežev, domovino zaščititi pred kleronaciji SDS NSi Logar.
Odgovori
-6
2 8
Darko32
04. 02. 2026 20.03
Saj ne vem ali se ti pojavljajo halucinacije ali nimaš drugega odgovora, kot blatenej drugače mislečih.
Odgovori
+3
3 0
Majzelj
04. 02. 2026 17.41
Lepo bi bilo, da bi se zavzele tudi za ženske v Fotopubu. Privezane na radijator niso odločale o svojem telesu in niso bile svobodne!
Odgovori
+6
6 0
peresni
04. 02. 2026 17.45
Kot pol žena verskih fanatikov!!!
Odgovori
-7
2 9
Darko32
04. 02. 2026 20.04
peresni predhodnik je lepo povedal in napisal. Ti pa mešaš verske fanatike. Kolikor vemo niso bil iverski fanatiki ampak levičarski fanatiki.
Odgovori
+3
3 0
marker1
04. 02. 2026 17.29
Namesto, da propagirate splav, bi bilo bolje če bi propagirale večjo rodnost, saj bomo kmalu izumrli. V današnjem času je zaščita pred neželeno nosečnostjo na vsakem koraku. Splav je samo izhod v sili. Ve ste glasnice zatona Slovencev!
Odgovori
+5
5 0
peresni
04. 02. 2026 17.46
Za take, kot jih gojitev taki kot je marker mora rodnost pasti.
Odgovori
-4
1 5
marker1
04. 02. 2026 17.26
Vsak, ki nima potomca, bi moral odvajati za pokojnine višjo vsoto. To pa zato, ker nimajo naslednikov, ki bo delali za njihove pokojnine.
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534