Poziv Komisiji: Ženska, ki ji prepovedo odločati o lastnem telesu, ni svobodna

"25. februarja bo Evropska komisija odločala o zadnjem koraku kampanje My Voice, My Choice," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejala direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorica kampanje Nika Kovač ter v luči tega dodala, da je več kot 170 organizacij iz vse Evrope v pismu podprlo kampanjo My Voice, My Choice. V pismu so organizacije Evropsko komisijo pozvale k pripravi jasnega in konkretnega zakonodajnega predloga, ki bo vzpostavil finančno podporo EU za dostop do varnega in zakonitega splava znotraj unije, z namensko proračunsko postavko v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira.

Organizacije prav tako od komisije pričakujejo, da bo ob obravnavi My Voice, My Choice upoštevala jasno izraženo voljo civilne družbe in predlagala rešitev, ki bo ženskam po vsej Evropi zagotovila dejanski in enak dostop do varnega splava, je sporočil Inštitut 8. marec. Sodelujoče predstavnice civilne družbe na novinarski konferenci so se strinjale, da je My Voice, My Choice vseevropska pobuda, ki vpliva tako na milijone žensk v Evropi, kot tudi na utrjevanje pravice do splava v Sloveniji.

'Dokler ni svoboden zadnji človek na tem planetu, ni svoboden nihče'

Sociologinja Milica Antić Gaber je opozorila, da se danes skoraj polovica vseh prekinitev nosečnosti na svetu izvaja na nevaren način. "Prepovedi, administrativne ovire, stigma in sistematična tišina ne zmanjšujejo števila prekinitev nosečnosti, zmanjšujejo pa njihovo varnost in povečujejo neenakosti. Zato je dostop do varne prekinitve nosečnosti vprašanje človekovih pravic, vprašanje javnega zdravja ter socialne enakosti in enakosti spolov," je dodala. "Ženska, ki ji prepovedo odločati o lastnem telesu, ni svobodna. Dokler ni svoboden zadnji človek na tem planetu, ni svoboden nihče," je poudarila predsednica Ženskega lobija Sonja Lokar. Sociologinja Metka Mencin pa je izrazila prepričanje, da bo uspeh pobude My Voice, My Choice vodil do oblikovanja edinstvene solidarnostne prakse v državah EU, kjer je varen dostop državljankam onemogočen. "Pomen 55. člena pa presega meje Slovenije. Na nek način svetu še vedno sporočamo, kako pomemben civilizacijski dosežek je dostopnost varnega splava in kako visoko pravno jamstvo je mogoče doseči," meni.

170 organizacij iz vse Evrope v pismu podprlo kampanjo My Voice, My Choice FOTO: Črt Piksi