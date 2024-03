Poziv lastnikom: odločite se za kastracijo ali sterilizacijo živali

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so posebej poudarili nenadzorovano razmnoževanje mačk. Odvrženi mačji mladiči in zapuščene mačke namreč postajajo velika težava in breme za krajevne skupnosti. "Med živalmi se širijo bolezni in zoonoze, v zavetiščih pa ni dovolj zanimanja posvojiteljev, ki bi prevzeli skrb zanje. Najučinkovitejši ukrep za nadzor nad razmnoževanjem sta sterilizacija samic in kastracija samcev," so spomnili.

Zakaj sta sterilizacija in kastracija tako pomembni?

Sterilizacija in kastracija sta ključni orodji za omejevanje števila potepuških živali. Imata pa tudi druge pozitivne učinke. Pri psicah se zmanjša tveganje za pojav tumorjev mlečne žleze, pri samcih pa agresivnost in tveganje za bolezni spolnih organov. Poleg tega sterilizacija in kastracija lahko vplivata na vedenje živali. Na primer, kastrirani samci so pogosto manj teritorialni in manj nagnjeni k spopadom z drugimi samci, pojasnjujejo na UVHVVR.

Preden si omislimo ljubljenčka ...