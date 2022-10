Poziv lastnikom smrek: Pazite na podlubnike!

Osmerozobi smrekov lubadar, ki je najpogostejši podlubnik na smreki, je temnorjav bleščeč hrošč, meri od 4,2 do 5,5 milimetra. Larva je bela, z rjavo glavo, zmerno ukrivljena, brez nog, dolga je 5 do 6 milimetrov. Buba je enako dolga, prosta, bela in ima na zadnjem koncu dva trnasta izrastka.

Znaki napada podlubnikov na drevesa smreke so: osutost krošnje, na lubju debel so vidne vhodne odprtine podlubnika, na lubju koreničnika je vidna črvina, v končni fazi lubje z debla odpade.

Ker podlubniki pri širjenju lahko brez težav preletijo velike razdalje (tudi več kot 10 kilometrov), je pomembno izvajanje preventivnih in zatiralnih del za preprečevanje širjenja podlubnikov tudi izven gozda. Zavod za Gozdove Slovenije in gozdarska inšpekcija pozivata vse lastnike dreves smreke izven gozda, da redno opazujejo svoja drevesa in v primeru kateregakoli znaka napada podlubnikov na smreki takoj izvedejo sanitarno sečnjo in ukrepe za uničenje zalege podlubnikov. Pri izvajanju sanitarne sečnje je potrebna izjemna pazljivost, tako zaradi možnosti poškodb pri delu kot zaradi možnosti ogrožanja zdravja in življenja ljudi ter možnosti poškodb objektov in ostalega premoženja ljudi. Posek drevja v urbanem okolju je še posebej zahtevno in nevarno opravilo, zato ga je potrebno zaupati usposobljenim in preverjenim izvajalcem.