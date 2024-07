Poziv lastnikom: Vaša prazna nepremičnina lahko postane popoln dom

Reševanje stanovanjske problematike je v današnjih časih eno najbolj perečih vprašanj, s katerim se spopadajo tako tisti, ki iščejo streho nad glavo, kot tudi tisti, ki o tem odločajo. Največ sil in energije je zagotovo usmerjenih v gradnjo novih stanovanj, a le-teh je premalo, hkrati pa so v mnogih primerih finančno nedosegljiva za številne iskalce in prosilce. Tudi na Ajdovskem je slika podobna kot drugod po Sloveniji – ponudba je majhna, povpraševanje pa veliko, opozarjajo na Javnem stanovanjskem skladu Ajdovščina.

Kot pravijo, se občina trudi reševati problem, s tem namenom je bil ustanovljen Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina, ki ga vodi Alenka Čadež Kobol. Stanovanjski sklad je tako pred tedni podpisal pogodbo z Ministrstvom za solidarno prihodnost za nakup devetih stanovanj na območju občine Ajdovščina. A tudi ta podpis ne bo dovolj in bo le malce omilil težavo, se zaveda Čadež Kobolova: "Povpraševanje po stanovanjih v Ajdovščini daleč presega trenutno ponudbo, kar predstavlja velik izziv za našo občino. Situacija je še posebej kritična za ranljive skupine občanov, ki si ne morejo privoščiti nakupa ali tržnega najema, kot so mladi, mlade družine in upokojenci."

Tako stanovanja kot hiše

Aktivacija obstoječih praznih stanovanj je ena od učinkovitih in hitrih rešitev, poudarjajo. Na Ajdovskem je precej praznih in neizkoriščenih stanovanj, še več pa je predimenzoniranih stanovanjskih hiš ali takšnih, v katerih nihče ne prebiva. Najdemo jih tako v samem mestnem jedru kot tudi na podeželju. In ravno takšne primere išče občinski stanovanjski sklad. Tovrstne nepremičnine bi s preureditvijo lahko postale dom za številne prosilce. Javni sklad ima namreč tudi možnost odkupa ali pa najema starejših in praznih nepremičnin. Če bi morda le 10 hiš, ki so danes prazne ali pa prevelike, spremenili v več-stanovanjske enote, bi na tak način prišli do 30 ali 40 novih stanovanj, so izračunali. "To pa bi že precej popravilo trenutno slabo ponudbo stanovanj v našem okolju. Ideja, ki bi lahko v relativno kratkem času in z relativno nizkimi stroški bistveno pospešila reševanje stanovanjske problematike v naši občini. Zavedamo se, da je to kompleksen proces, poln izzivov, vendar je potrebno ideje spraviti na papir in od primera do primera konkretno proučiti, ali je predelava nepremičnine mogoča in racionalna ter skladna s prostorsko izvedbenimi akti. Vsekakor pa je prvi korak odločitev lastnika, da se je pripravljen o tem pogovarjati, saj lahko le s skupnimi močmi dosežemo rezultate, poudarja direktorica sklada.