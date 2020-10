Podpora nevladnikom, ki jih želijo izseliti z Metelkove. 'Vsak najemnik si zasluži spoštljiv odnos'

Ministrstvo za kulturo je v ponedeljek napovedalo, da če nevladne organizacije stavbo ne bodo zapustile do 31. januarja 2021, bo izselitev doseglo po sodni poti in na njihove stroške. Kot razlog za izselitev so na ministrstvu navedli, da potrebujejo prostore zase ter da jih nameravajo obnoviti. Podpisniki so danes v pozivu odgovorili, da je Metelkova 6 prostor, v katerem ustvarjajo nevladne organizacije in ustvarjalci, na katere je država lahko upravičeno ponosna.

"To niso nevladne organizacije, ki jim država odvzame prostor ustvarjanja brez slehernega dialoga. Brez pogovora o možnih rešitvah, brez nudenja pomoči pri iskanju nadomestnih prostorov in brez zagotovila, da se lahko po obnovi dotrajane stavbe vrnejo. Sploh pa ne v času epidemije," so zapisali v pozivu. Dodali so, da podpirajo vladne pozive, da moramo biti v teh težkih časih solidarni, pozabiti na razlike in držati skupaj ter, da razumejo in spoštujejo ukrepe za zajezitev širjenja okužb, zato je po njihovih besedah še toliko težje razumeti, da od prebivalcev Metelkove 6 ministrstvo zahteva izselitev v času, ko se izogibamo vsem nenujnim stikom.

Že dopoldne pa so v bran nevladnikom stopile tudi opozicijske poslanske skupine SAB, Levica, SD in LMŠ, ki so podale zahtevo za sklic nujne seje odbora za kulturo kateri bodo od ministrstva za kulturo zahtevali, da odstopi od izgona iz Metelkove 6, nevladnim organizacijam pa v primeru prenove stavbe zagotovi nadomestne prostore ob jamstvu, da se bodo po prenovi lahko vrnili v prostore. Predstavniki opozicije so poudarili, da želi vlada "zadušiti vse, dokler ne bo tiho vsa opozicija, tako družbena kot politična" .

Da "gre za še en jasen dokaz, da vlada Janeza Janše epidemijo izkorišča zgolj kot kuliso za popolno totalno prevzemanje oblasti," se strinja predstavnik Levice Primož Siter in poudari: "Tukaj govorimo o ohranjaju napredne, vključujoče, civilne družbe. Stavba na Metelkovi 6 je bila dolgo dom in zavetje najbolj vidnih in progresivnih civilnodružbenih gibanj in kulturnih ustvarjacev, ki so v slovenski družbeni prostor prinašali teme in tudi družbene kritike, ki predstavljajo nujno družbeno ogledalo. Kar seveda vladi janeza Janše ni po godu in je po njegovem vredno totalno totalne zadušitve." Ob vsem tem pa se sprašuje, kaj bo, če bodo deložacijo dopustili, kakšno Slovenijo si želimo, predvsem v kakšni družbi živimo.

Aljaž Kovačič iz LMŠ pa je v dogajanju okrog Metelkove 6 prepoznal vzorec delovanja aktualne vlade - "nekoga, ki je kritičen do oblasti, je najprej treba najprej finančno onesposobiti, če pa to ne gre, pa popolnoma uničiti".

Poslanec SD Marko Koprivc je tudi mnenja, da je izgon nevladnikov po njegovi presoji nesprejemljiv: "To so organizacije, ki so takorekoč ključno prispevale k demokratizaciji RS in so vseh 30 let od nastanka samostojne Slovenije opozarjale na vse anomalije v današnji družbi. Z vidika represivnega načina razmišljanja Janeza Janše je povsem razumljivo, zakaj to počenja. Ampak temu se bomo v demokratični opoziciji odločno uprli."

Nujna seja odbora DZ za kulturo, ki bo obravnavala deložacijo kulturnikov iz Metelkove 6 in tudi problematiko medijev bo predvidoma potekala prihodnji teden, je še napovedal Siter.

Dom mnogoterih umetnikov, društev in različnih ustvarjalcev

Strinjajo se tudi podpisniki poziva, da gre za kakovostne in družbeno kritične kulturne delavce, ki jih država in družba sama tudi potrebuje. Metelkova 6 je naslov, kjer ustvarja producent drugega najbolj gledanega filma v samostojni Sloveniji, Gremo mi po svoje.