Poziv odločevalcem: 'Še je čas, da podpišete zaobljubo'

V Zavodu Vozim in iniciativi Heroji furajo v pižamah ob začetku šolskega leta ponovno pozivajo politike, župane in druge odločevalce, da se javno zavežejo, da za volan nikoli ne bodo segli pod vplivom alkohola ali drog. Kot pravijo, se odgovornost za varnost na cestah začne pri zgledih – še posebej zdaj, ko se otroci vračajo v šolske klopi. Prisego je podpisalo že 67 odločevalcev, med njimi tudi župan, ki so mu pred meseci začasno odvzeli vozniško dovoljenje, ker je vozil pod vplivom alkohola.

Stop alkoholu med vožnjo FOTO: Shutterstock icon-expand

Ne čakajmo na novo prometno nesrečo, ki jo povzroči voznik pod vplivom alkohola ali drog, pravijo organizatorji gverilske kampanje "Heroji med odločevalci furajo brez alkohola". Z njo so že na začetku poletja vse poslance, župane in druge javne osebe pozvali, naj podpišejo zaobljubo za odgovorno ravnanje v prometu. V kampanji poudarjajo pomen odločevalcev pri ustvarjanju varnejše družbe tudi pri zmanjševanju primerov vožnje pod vplivom alkohola in drog, še posebej zdaj, ko se na ceste in v šolske klopi vračajo otroci.

Med podpisniki tudi župan, ki je v preteklosti vozil pod vplivom alkohola

Zaobljubo so v podpis poslali vsem odločevalcem, tako na lokalni kot na nacionalni ravni. A se je kljub temu nanjo odzval le del odločevalcev. Kot so sporočili pobudniki kampanje, se je do danes na poziv odzvalo 67 posameznikov in posameznic. Med njimi so številne županje in župani, direktorice in direktorji občinskih uprav, poslanke in poslanci ter drugi, ki kampanjo aktivno podpirajo. A kot opozarjajo, je še vedno veliko tistih, ki se niso opredelili. "Danes jih ponovno pozivamo – podprite pobudo in postanite zgled," so zapisali v sporočilu za javnost.

V zavodu so k podpisu zaobljube med drugim pozvali tudi predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar in predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki sta se pozitivno odzvali. Pirc Musarjeva je zaobljubo takoj podpisala, v svoji izjavi pa je poudarila, da sta "varnost na cestah in zaščita življenj naša skupna odgovornost" ter pozvala k strpnemu in predvsem treznemu ravnanju. "Vsi udeleženci v prometu smo odgovorni najprej za lastno varnost, pa tudi za varnost naših bližnjih in drugih udeležencev v prometu. Zato za alkohol in droge v prometu preprosto ne sme biti prostora. Ko zberemo pogum in skrb za lastno varnost ter varnost sočloveka, pa naj bo to bližnji ali neznanec, postane naša vrednota, pokažemo tisto najbolj pozitivno in plemenito stran človeštva. Bodimo torej zgled in furajmo brez alkohola in drog," pa je ob podpisu zaobljube dejala predsednica DZ, Klakočar Zupančičeva. Med podpisniki so še denimo poslanec NSi Janez Cigler Kralj (NSi) in 15 poslank in poslancev Gibanja Svoboda; pa župani Bleda, Slovenj Gradca, Črne na Koroškem, Radelj ob Dravi, Medvod in številnih drugih občin. Zanimivo je, da je zaobljubo že podpisal tudi župan Občine Sveta Trojica, David Klobasa, ki je v začetku junija začasno ostal brez vozniškega izpita in avtomobila prav zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Na naših cestah vse več alkohola in drog

Zavod Vozim in inciativa Heroji furajo v pižamah so nanizali tudi nekaj statističnih podatkov Policije. Kot pravijo, je bilo glede na podatke med 1. januarjem in 25. avgustom letošnje leto kritično. V tem obdobju smo našteli že 77 smrtnih žrtev prometnih nesreč (lani v enakem obdobju 44). Od tega so 16 smrti povzročili vozniki pod vplivom alkohola (lani v enakem obdobju 11). Dve smrtni žrtvi pa smo zabeležili zaradi nesreče pod vplivom drog (lani pet v enakem obdobju). "Pri tem pa je kritično, da je bilo v tem obdobju (glede na lani) manjše število prometnih nesreč, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola, a se je število smrtnih žrtev skoraj podvojilo," pravijo na Generalni policijski upravi. Zavod Vozim je v svojih analizi ugotovil, da so se v zadnjih petih letih na splošno prometne nesreče, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola ali drog povečale – in sicer za 12 odstotkov nesreče pod vplivom alkohola, za kar 25 odstotkov pa nesreče pod vplivom drog. V Zavodu Vozim naslavljajo eno najnevarnejših kombinacij na naših cestah – alkohol, droge in volan. A kot pravijo, se zavedajo, da brez zgleda z vrha ni možno doseči spremembe kulture. "Če mladostniki najdejo način, kako organizirati varen prevoz, ste to dolžni tudi vi, ki krojite našo zakonodajo," so potrkali na vest vseh, ki še niso podprli kampanje. Podpis je še vedno možen na spletnem naslovu https://heroji.si/prisega/. "Pošljite jasno sporočilo, da v prometu ni prostora za alkohol in droge," so pozvali.