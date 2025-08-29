Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Poziv odločevalcem: 'Še je čas, da podpišete zaobljubo'

Celje, 29. 08. 2025 13.11 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
K.H.
Komentarji
27

V Zavodu Vozim in iniciativi Heroji furajo v pižamah ob začetku šolskega leta ponovno pozivajo politike, župane in druge odločevalce, da se javno zavežejo, da za volan nikoli ne bodo segli pod vplivom alkohola ali drog. Kot pravijo, se odgovornost za varnost na cestah začne pri zgledih – še posebej zdaj, ko se otroci vračajo v šolske klopi. Prisego je podpisalo že 67 odločevalcev, med njimi tudi župan, ki so mu pred meseci začasno odvzeli vozniško dovoljenje, ker je vozil pod vplivom alkohola.

Stop alkoholu med vožnjo
Stop alkoholu med vožnjo FOTO: Shutterstock

Ne čakajmo na novo prometno nesrečo, ki jo povzroči voznik pod vplivom alkohola ali drog, pravijo organizatorji gverilske kampanje "Heroji med odločevalci furajo brez alkohola". Z njo so že na začetku poletja vse poslance, župane in druge javne osebe pozvali, naj podpišejo zaobljubo za odgovorno ravnanje v prometu. 

V kampanji poudarjajo pomen odločevalcev pri ustvarjanju varnejše družbe tudi pri zmanjševanju primerov vožnje pod vplivom alkohola in drog, še posebej zdaj, ko se na ceste in v šolske klopi vračajo otroci. 

Med podpisniki tudi župan, ki je v preteklosti vozil pod vplivom alkohola

Zaobljubo so v podpis poslali vsem odločevalcem, tako na lokalni kot na nacionalni ravni. A se je kljub temu nanjo odzval le del odločevalcev.

Kot so sporočili pobudniki kampanje, se je do danes na poziv odzvalo 67 posameznikov in posameznic. Med njimi so številne županje in župani, direktorice in direktorji občinskih uprav, poslanke in poslanci ter drugi, ki kampanjo aktivno podpirajo. A kot opozarjajo, je še vedno veliko tistih, ki se niso opredelili. "Danes jih ponovno pozivamo – podprite pobudo in postanite zgled," so zapisali v sporočilu za javnost. 

Preberi še Poziv poslancem in županom: Zavežite se, da boste za volanom brez alkohola in drog

V zavodu so k podpisu zaobljube med drugim pozvali tudi predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar in predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki sta se pozitivno odzvali. 

Pirc Musarjeva je zaobljubo takoj podpisala, v svoji izjavi pa je poudarila, da sta "varnost na cestah in zaščita življenj naša skupna odgovornost" ter pozvala k strpnemu in predvsem treznemu ravnanju. 

"Vsi udeleženci v prometu smo odgovorni najprej za lastno varnost, pa tudi za varnost naših bližnjih in drugih udeležencev v prometu. Zato za alkohol in droge v prometu preprosto ne sme biti prostora. Ko zberemo pogum in skrb za lastno varnost ter varnost sočloveka, pa naj bo to bližnji ali neznanec, postane naša vrednota, pokažemo tisto najbolj pozitivno in plemenito stran človeštva. Bodimo torej zgled in furajmo brez alkohola in drog," pa je ob podpisu zaobljube dejala predsednica DZ, Klakočar Zupančičeva. 

Med podpisniki so še denimo poslanec NSi Janez Cigler Kralj (NSi) in 15 poslank in poslancev Gibanja Svoboda; pa župani Bleda, Slovenj Gradca, Črne na Koroškem, Radelj ob Dravi, Medvod in številnih drugih občin. 

Zanimivo je, da je zaobljubo že podpisal tudi župan Občine Sveta Trojica, David Klobasa, ki je v začetku junija začasno ostal brez vozniškega izpita in avtomobila prav zaradi vožnje pod vplivom alkohola. 

Preberi še Župan Svete Trojice ostal brez vozniškega dovoljenja

Na naših cestah vse več alkohola in drog

Zavod Vozim in inciativa Heroji furajo v pižamah so nanizali tudi nekaj statističnih podatkov Policije. Kot pravijo, je bilo glede na podatke med 1. januarjem in 25. avgustom letošnje leto kritično. V tem obdobju smo našteli že 77 smrtnih žrtev prometnih nesreč (lani v enakem obdobju 44). Od tega so 16 smrti povzročili vozniki pod vplivom alkohola (lani v enakem obdobju 11). Dve smrtni žrtvi pa smo zabeležili zaradi nesreče pod vplivom drog (lani pet v enakem obdobju). 

"Pri tem pa je kritično, da je bilo v tem obdobju (glede na lani) manjše število prometnih nesreč, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola, a se je število smrtnih žrtev skoraj podvojilo," pravijo na Generalni policijski upravi. 

Zavod Vozim je v svojih analizi ugotovil, da so se v zadnjih petih letih na splošno prometne nesreče, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola ali drog povečale – in sicer za 12 odstotkov nesreče pod vplivom alkohola, za kar 25 odstotkov pa nesreče pod vplivom drog.

V Zavodu Vozim naslavljajo eno najnevarnejših kombinacij na naših cestah – alkohol, droge in volan. A kot pravijo, se zavedajo, da brez zgleda z vrha ni možno doseči spremembe kulture. 

"Če mladostniki najdejo način, kako organizirati varen prevoz, ste to dolžni tudi vi, ki krojite našo zakonodajo," so potrkali na vest vseh, ki še niso podprli kampanje. Podpis je še vedno možen na spletnem naslovu https://heroji.si/prisega/. "Pošljite jasno sporočilo, da v prometu ni prostora za alkohol in droge," so pozvali. 

Iniciativa "Heroji furajo v pižamah" je kampanja Zavoda Vozim, Zavarovalnice Generali in agencije Luna\TBWA, ki se že osem let zavzema za zmanjšanje vožnje pod vplivom alkohola in drog. S kreativnimi in neposrednimi akcijami ozaveščajo javnost o nevarnostih neodgovorne vožnje in spodbujajo posameznike k sprejemanju odgovornih odločitev. V mednarodno nagrajen celostni preventivni model je bilo do sedaj vključenih že 25 občin, kjer je sodelovalo preko 11.000 mladih in prek 300 lokalnimi odločevalcev. Iniciativa je sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje, Urada RS za mladino in Javne agencije RS za varnost prometa.

poziv odločevalci heroji furajo v pižamah alkohol droge volan vožnja
Naslednji članek

Ministrstvo: razrešitev ravnateljice škofjeloškega vrtca neskladna z zakonom

Naslednji članek

Pirc Musarjeva v nagovoru diplomatom izpostavila pomen dialoga

KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ici
29. 08. 2025 14.48
Samo sprememba klasifikacije iz prekrška v kaznivo dejanje za katero je najnižja zagrožena kazen 12 mesecev zapora in trajni odvzem vozila, bi spremenila pijanske navade slovenskih voznikov. Dokler pa bo to zgolj prekršek, bodo Slovenci pili in vozili in povzročali prometne nesreče in ubijali ljudi na cesti.
ODGOVORI
0 0
ZMERNI DESNIČAR
29. 08. 2025 14.41
+1
Tut, če damo zakon 0.0 bo preveč pijanih vozlo isto kot sedaj, ker noben ko je spil 1 pivo ni naredil katastrofalne nesreče zaradi alkohola ! Kar bi pa blo treba naredit je pa zvišat kazni za vse kar je nad mejo 0.5 oz 0.24.
ODGOVORI
1 0
hitri33
29. 08. 2025 14.26
+2
53 let vozim. Skoraj vedno pijem do določene mere. Kadar to delam, sem med vožnjo še posebej pazljiv. V tem času še nisem povzročil nesreče. In tako bo do moje smrti.
ODGOVORI
5 3
galeon
29. 08. 2025 14.34
-1
Pil boš lahko do smrti. Koliko časa boš pa še vozil pa ne veš.
ODGOVORI
1 2
galeon
29. 08. 2025 14.26
+2
Noben zakon ni rešil nobenega problema pa tudi ta ne bo. Sicer pa vsi vpijejo da je problem hitrost.
ODGOVORI
2 0
djsaund
29. 08. 2025 14.15
+1
Še tisto nam bodo vzeli ob čemur se tolažimo zaradi pokvarjenih politikov
ODGOVORI
4 3
nikolinormalen
29. 08. 2025 14.18
+1
Kr slabo, če ti samo to pomaga, da se greš nabasan usest za volan.
ODGOVORI
3 2
špaget
29. 08. 2025 14.38
+1
Med nabasan in 0.0 je huda razlika
ODGOVORI
1 0
Fery Zaka
29. 08. 2025 14.13
+1
No, če jo je podpisal župan, ki se pijan, v rok službe, s službenim vozilom, na naše stroške, prevaža naokrog, potem ima zaobljuba res veliko veljavo.
ODGOVORI
1 0
Tomaž Hacin
29. 08. 2025 14.11
Pa saj ni zakon problem, problem je v nas samih, če veš da ne smeš potem te zakon ne obremenuje.
ODGOVORI
0 0
čevapgpt
29. 08. 2025 14.11
-2
samo 0.0 je sprejemljivo. vse ostalo je za odvajanje.
ODGOVORI
2 4
rogla
29. 08. 2025 14.10
Klobasa verjetno s figo v žepu!
ODGOVORI
0 0
Rdečimesečnik
29. 08. 2025 14.09
+0
Sej zdej nebomo več pil zdej bomo že od osnovne šole pohal
ODGOVORI
2 2
nikolinormalen
29. 08. 2025 14.19
-2
Tebi ne eno, ne drugo ne pomaga več.
ODGOVORI
0 2
Spijuniro Golubiro
29. 08. 2025 14.01
Pijem do konca in še preko.
ODGOVORI
0 0
Kritikizstajerske
29. 08. 2025 13.51
-3
Dajte nehajte...če en pir spiješ še nisi pijan. Omejitve na omejitve potem jih ne moremo kontrolirat in izgubijo pomen! Kot na primer obvezna čelada? Če sam ni tolko da si jo da na glavo zaradi varnosti je pač.....xxxx. In na koncu se vsi bolj obremenjujejo kot on.
ODGOVORI
5 8
Rok Savšek
29. 08. 2025 14.05
+1
sam ti bos zarad enga pira 2 let sedu ce bos nekoga zbiu...
ODGOVORI
3 2
Rok Savšek
29. 08. 2025 14.06
+1
pa sm sam isti ... sam tko je 2 let bi sedela ce koga zbijema s smrtnim izidom pr enem piri
ODGOVORI
2 1
Protoc
29. 08. 2025 13.49
+2
Vazno da ta zakon obravnavamo..ves drugo od klinicnega centra, zdravstva, tujci ki delajo na nasih delovnih mestih..ampak vazno da iz vlade v vlado obravnavajo ene podrobnosti, ki bi jih policija morala rešit..ampak ne bodo oni za plačo od 5k-10k ze obdelali zakon..mogoce v enem letu, mogoce pa druga vlada..vazno da imajo place
ODGOVORI
2 0
xoxotox6
29. 08. 2025 13.49
+2
najprej bi se morali naučiti kulture pitja in ne zalivanja z alkoholom, potem v vse gostilne in bare uvest obvezne snack prigrizke kot jih dobiš v normalnih EU državah ob vseh urah tudi ponoči. ampak v sovietskem sistemu velja hacap za pret zvezični hotel enako kot za navaden snack sendvič ????????
ODGOVORI
3 1
galeon
29. 08. 2025 13.48
+2
Lahko si rit in glavo znucate, pa ne bo nič bolje. Še eni, ki so se prilepil na državno blagajno in mislijo, da bodo naredil revolucijo.
ODGOVORI
2 0
tvojavest
29. 08. 2025 13.48
papir prenese podpise vseh ljudi (tudi tistih s figo v žepu)....
ODGOVORI
0 0
Podlesničar
29. 08. 2025 13.48
-1
Vzakonit 0,0 za volanom, ne pa dajat nekih obljub, saj niso več otroci...
ODGOVORI
4 5
rdeca lula
29. 08. 2025 13.44
+5
papeški narod, v resnici pa hijene
ODGOVORI
6 1
Nightingale
29. 08. 2025 13.38
+6
Naključno testiranje na droge v parlamentu 2x letno. Drugače ne bo nikoli konec te norosti...
ODGOVORI
9 3
Protoc
29. 08. 2025 13.51
+4
Glej ce odgovorni poklici morajo testirati..morajo tudi vse v parlamentu..saj so odgovorni za drzavo!!
ODGOVORI
4 0
SDS_je_poden
29. 08. 2025 13.20
+3
Precej globoko smo padli, če morajo odločevalci podpisovati nekaj, kar bi moralo biti samo po sebi umevno.
ODGOVORI
7 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189