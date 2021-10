Poziv Poklukarju, naj ukrepa glede sumov o nepravilnostih na NLZOH

Poslanec SD Dejan Židan je javno pozval ministra za zdravje Janeza Poklukarja k ukrepanju "ob sumih hudih nepravilnosti na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) glede ugotovitev primernosti vladnih hitrih testov". Prav tako je poudaril je, da gre za "hude sume" tudi v zvezi z odpovedjo delovnega razmerja z nekdanjo zaposleno na NLZOH Metko Paragi.

Kot je v izjavi za javnost še povedal poslanec SD Dejan Židan, je dvema pristojnima inšpektoratoma (gre za Inšpektorat za delo in Inšpektorat za javni sektor) glede omenjene zadeve najavil, da preverita morebitne nepravilnosti glede prenehanja delovnega razmerja Metki Paragi na NLZOH, "ker je ta opozarjala na nestrokovnost pri validaciji hitrih testov na NLZOH". Kot smo poročali, je na seji preiskovalne komisije DZ prejšnji petek kot priča nastopila tudi virologinja Paragijeva, nekdaj zaposlena na NZLOH. Po njenih besedah testi Majbert Pharm za hitro testiranje na koronavirusno okužbo niso ustrezni in ne izpolnjujejo tehničnih zahtev, NZLOH pa je kljub temu njihovo ustreznost potrdil in uporabo testov priporočil vladi. Na vprašanja je pred komisijo najprej odgovarjala direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Tjaša Žohar Čretnik, ki je med drugim zavrnila očitke, da naj bi bila verifikacija hitrih testov podjetja Majbert Pharm opravljena nestrokovno. Pojasnila je, da so pri verifikaciji upoštevali strokovne kriterije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Zavrnila je tudi namigovanja, da naj bi NLZOH zaradi opozarjanja na nestrokovnost verifikacije odpustil eno od zaposlenih, to naj bi bila ravno Paragijeva.

icon-expand Mikrobiologinja Metka Paragi FOTO: POP TV

Zaslišanje Paragijeve sicer ni bilo predvideno na dnevnem redu preiskovalne komisije, ki jo vodi poslanec LMŠ Robert Pavšič in ki je Paragijevo po poročanju portala povabil na sejo. Nekateri člani komisije se sprva z zaslišanjem druge priče niso strinjali, sklicevali so se na postopkovne nepravilnosti, zmotil jih je tudi način, na katerega je priča prejela vabilo. Paragijevo so nato vendarle zaslišali. Kot smo poročali, je bila virologinja 15 let nacionalna kontaktna točka pri Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), hkrati je bila zaposlena na NLZOH, kjer je vodila referenčni laboratorij za covid-19. Po njenih besedah direktorica kompetentnim strokovnjakom ni dovolila delati na tem področju. Komisiji je Paragijeva tudi predložila elektronska sporočila, ki naj bi to potrjevala. Meni, da je bila z mesta nacionalne kontaktne točke za ECDC in nacionalnega laboratorija odrinjena, ker je delala samo strokovno in "si je kaj upala reči". "Majbert Pharm testi niso ustrezni. Ne izpolnjujejo pogojev ECDC, niti tehničnih zahtev," je dejala. Poudarila je, da ministrstvo ni moglo samo postaviti tehničnih zahtev za hitre teste, saj je za to potrebna stroka ali nekdo iz NLZOH.

Ker so opazili, da stvari statistično in po smernicah ne držijo, so direktorici napisali ostro pismo. Po njenih besedah poročilo NLZOH nima skladnih zaključkov s podatki testiranja, zato se nanj ne moremo zanašati. Kritična je bila tudi tega, dan naj bi testirali samo en test, saj običajno testirajo teste vsaj treh ali štirih proizvajalcev. Kot pravi, so se na seznamu zbranih proizvajalcev znašli tudi testi, ki so ponujali teste z višjo specifičnostjo in občutljivostjo, pa jih NLZOH ni želel sprejeti v verifikacijo. Žohar Čretnikova je sicer na seji pred tem pojasnila, da so se tako odločili zaradi omejenih kapacitet ob povečanem testiranju na covid-19 in ker proizvajalcev niso želeli postavljati v neenakopraven položaj. Verifikacijo HAG testov Majbert Pharma so opravili kot javno službo na zahtevo ministrstva za zdravje, HAG teste drugih ponudnikov pa bi verificirali v okviru tržne dejavnosti, česar od njih "ne zahteva noben zakon". Preverjanje tehničnih zahtev razpisa pa po njenih besedah ni bilo v njihovi pristojnosti. "Mi smo preverjali strokovne zahteve razpisa, torej občutljivost in specifičnost testov," je dejala.