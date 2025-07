Poziv poslancem in županom: Zavežite se, da boste za volanom brez alkohola in drog

"Heroji med odločevalci furajo brez alkohola in drog," pravijo v Zavodu Vozim, ki skupaj z iniciativno Heroji furajo v pižamah na ta način pozivajo slovenske poslance, poslanke in lokalne odločevalce, da podpišejo zaobljubo. Vsem odločevalcem bodo v podpis poslali zaobljubo, ki vsebuje jasne zaveze: da nikoli ne bodo sedli za volan pod vplivom drog ali alkohola, da bodo s svojim zgledom spodbujali kulturo odgovorne vožnje in da se bodo v javnem prostoru zavzemali za ničelno toleranco do vožnje pod vplivom.

Seznam podpisnikov bodo javno objavili, kar bo omogočilo spremljanje njihove zavezanosti.

Z akcijo želijo poudariti, da se spremembe začnejo pri vsakem posamezniku – še posebej pri tistih, ki imajo moč odločanja. Ti imajo, kot so poudarili, pomembno vlogo pri ustvarjanju varnejše družbe in oblikovanju kulture odgovorne in trezne vožnje.

Kot so poudarili v sporočilu za javnost, podatki o alkoholu in drogah v prometu in prometnih nesrečah pod vplivom jasno kažejo, da je takojšnje ukrepanje nujno. Število prometnih nesreč in voženj pod vplivom alkohola in drog kljub številnim opozorilom in prizadevanjem ključnih deležnikov namreč pri nas še naprej narašča.

Med letoma 2020 in 2024 se je skupno število prometnih nesreč povečalo za 34 odstotkov. V istem obdobju je število nesreč, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola ali drog, naraslo za 13 odstotkov (s 1431 na 1616) – nesreče zaradi drog so narasle za 25 odstotkov, medtem ko je porast nesreč zaradi alkohola 12-odstoten.

Še bolj alarmanten pa je po njihovih navedbah podatek, da so vozniki pod vplivom alkohola in drog odgovorni za kar 37 odstotkov vseh smrtnih žrtev na naših cestah. To nas uvršča precej nad povprečje Evropske unije, kjer je ta delež ocenjen na približno 25 odstotkov, so navedli v zavodu.

"Tudi v evropskem merilu ti podatki kažejo, da se Slovenija glede prometne varnosti ne premika v pravo smer. Pred nami je še veliko dela," so zapisali.