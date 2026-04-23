Slovenija

Poziv poslancem, naj podprejo predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 23. 04. 2026 16.05 pred 5 dnevi 3 min branja 5

Avtor:
M.P. STA
Dom za starejše

Odhajajoči minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je pred petkovo obravnavo zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi in začasni podpori izvajalcem institucionalnega varstva poslanke in poslance pozval, naj zakon sprejmejo. Meni, da gre za pomemben korak pri uveljavljanju sistema dolgotrajne oskrbe. "Gre za področje, ki se ne dotika abstraktnih številk, ampak konkretnih ljudi – starejših, invalidov in njihovih družin," je ob tem dodal.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki opravlja tekoče posle, je na novinarski konferenci poudaril, da sistem, ki ga je po desetletjih obljub vzpostavila levosredinska vlada, temelji na univerzalnosti pravic in stabilnem, jasnem in javnem viru financiranja. "Jutri bodo poslanke in poslanci odločali o pomembnem koraku pri uveljavljanju sistema dolgotrajne oskrbe. Gre za področje, ki se ne dotika abstraktnih številk, ampak konkretnih ljudi – starejših, invalidov in njihovih družin," je dejal.

V sistem dolgotrajne oskrbe je po njegovih besedah trenutno vključenih več kot 35.000 ljudi. "Gre za res velik sistem, vzpostavljanje katerega bo gotovo trajalo še kar nekaj let," je dejal Maljevac ter dodal, da so sistem zastavili na način, da ga lahko sproti prilagajajo in spreminjajo glede na izzive, ki se pojavijo ob implementaciji.

Dolgotrajna oskrba
FOTO: Shutterstock

Tudi z zakonom o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi in začasni podpori izvajalcem institucionalnega varstva predlagajo nekatere spremembe, je pojasnil. Do zakona, ki so ga vložili v Levici in Vesni ter Svobodi, se bo DZ v petek opredelil v prvi obravnavi.

Trenutne dopolnitve sistema po njegovih navedbah odpravljajo ključna neskladja. Ljudje bodo lahko ob vstopu v dom za starejše takoj vključeni v dolgotrajno oskrbo, tisti, ki so na odločbo čakali in zato plačevali višje položnice, pa bodo za nazaj finančno kompenzirani. S tem se odpravljajo tudi nelogične razlike med uporabniki, ki so bili v enakem položaju, a so za isto oskrbo plačevali različno.

V domovih za starejše bodo vsi za isto oskrbo plačevali isti znesek, je povzel. Med predlaganimi spremembami pa je navedel še uvedbo prednostne obravnave najbolj ranljivih, ukinitev nepotrebnih birokratskih postopkov in korakov, omogočajo pa tudi ocenjevanje v instituciji ali bolnišnici. Prav tako uvajajo sofinanciranje dodatnih kadrov, je dodal.

Ob tem pa je izpostavil, da sliši, da desne stranke pripravljajo svoje predrugačenje sistema. Kot je ugotavljal, se interventni zakon, ki so ga vložile stranke t. i. tretjega političnega bloka (NSi, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica), dotika tudi dolgotrajne oskrbe in deloma ruši sistem, ki so ga postavili v Levici.

"Stvar razumemo zelo jasno. Mislim, da desnica to počne zgolj kot politično maščevanje levici. Na žalost pa so žrtve ljudje, uporabniki in uporabnice dolgotrajne oskrbe," je ocenil Maljevac. Opozoril je, da bi ukinitev javnega financiranja pomenila drastične podražitve v domovih za starejše, kajti če bi čisto vsi prenehali plačevati minimalni prispevek, bodo tisti, ki oskrbo potrebujejo, morali plačati vse sami ali pa bodo to plačevali njihovi svojci.

Maljevac je zagotovil, da je blagajna za dolgotrajno oskrbo "povsem stabilna" in da so sistem gradili odgovorno ter za več let. Ob "indicih, ki jih vidimo trenutno, tudi s predlogom interventnega zakona desnega trojčka", pa ga skrbi, "da se ne bo šlo po tej poti, ampak se bo šlo v ukinjanje in manjšanje pravic".

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bronco60
24. 04. 2026 11.06
Ker imam svojce v DSOju,morate razumet, da je sedanji način plačevanja prvič v 35 letih bolj pravičen , da so tudi tisti, ki imajo svojo penzijo enaki tistim, ki jih država in občine financirajo. Morajo pa takoj prevedit tudi tiste po 1.decembru, ter jim vrnit preplačano bivanje.
Odgovori
-1
0 1
Oknaj 4
23. 04. 2026 18.18
Če bi bilo le kanček poštenosti bi Maljavca postavili po hitrem postopku pred sodišče saj meni kot sp-jevcu sosedu kot kmetu krade vsak mesec po 2 % + za vsakega zaposlenega +% za zadevo ki ne deluje ! Zbrani denar so pa do konca mandata razporejali drugam , tudi tistim ki si ga niti slučajno ne zaslužijo .
Odgovori
+4
6 2
borjac
23. 04. 2026 17.31
Janševa Desničarska Vlada pomeni , udari po siromaku in daj bogatašem.
Odgovori
-4
5 9
Slovener
23. 04. 2026 17.28
Poziv poslancem, naj podprejo predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi - A ni bil Maljevec minister štiri leta ? Zakaj je pa to potrebno storiti sedaj ?
Odgovori
+6
7 1
SDS_je_poden
23. 04. 2026 16.52
Jah, logično, desnuharija rada useka po šibkih in revnih. Važno, da bogatim dodeli še več finančnih odpustkov.
Odgovori
-5
3 8
