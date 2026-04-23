Poziv poslancem, naj podprejo predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki opravlja tekoče posle, je na novinarski konferenci poudaril, da sistem, ki ga je po desetletjih obljub vzpostavila levosredinska vlada, temelji na univerzalnosti pravic in stabilnem, jasnem in javnem viru financiranja. "Jutri bodo poslanke in poslanci odločali o pomembnem koraku pri uveljavljanju sistema dolgotrajne oskrbe. Gre za področje, ki se ne dotika abstraktnih številk, ampak konkretnih ljudi – starejših, invalidov in njihovih družin," je dejal. V sistem dolgotrajne oskrbe je po njegovih besedah trenutno vključenih več kot 35.000 ljudi. "Gre za res velik sistem, vzpostavljanje katerega bo gotovo trajalo še kar nekaj let," je dejal Maljevac ter dodal, da so sistem zastavili na način, da ga lahko sproti prilagajajo in spreminjajo glede na izzive, ki se pojavijo ob implementaciji.

Tudi z zakonom o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi in začasni podpori izvajalcem institucionalnega varstva predlagajo nekatere spremembe, je pojasnil. Do zakona, ki so ga vložili v Levici in Vesni ter Svobodi, se bo DZ v petek opredelil v prvi obravnavi. Trenutne dopolnitve sistema po njegovih navedbah odpravljajo ključna neskladja. Ljudje bodo lahko ob vstopu v dom za starejše takoj vključeni v dolgotrajno oskrbo, tisti, ki so na odločbo čakali in zato plačevali višje položnice, pa bodo za nazaj finančno kompenzirani. S tem se odpravljajo tudi nelogične razlike med uporabniki, ki so bili v enakem položaju, a so za isto oskrbo plačevali različno. V domovih za starejše bodo vsi za isto oskrbo plačevali isti znesek, je povzel. Med predlaganimi spremembami pa je navedel še uvedbo prednostne obravnave najbolj ranljivih, ukinitev nepotrebnih birokratskih postopkov in korakov, omogočajo pa tudi ocenjevanje v instituciji ali bolnišnici. Prav tako uvajajo sofinanciranje dodatnih kadrov, je dodal. Ob tem pa je izpostavil, da sliši, da desne stranke pripravljajo svoje predrugačenje sistema. Kot je ugotavljal, se interventni zakon, ki so ga vložile stranke t. i. tretjega političnega bloka (NSi, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica), dotika tudi dolgotrajne oskrbe in deloma ruši sistem, ki so ga postavili v Levici.