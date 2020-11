Poziv prinesel rezultate: zdravniki s primarne ravni priskočili na pomoč

Poziv bolnišnic in ministrstva za zdravje, da naj pri obvladovanju epidemije covida-19 bolnišnicam priskočijo na pomoč zdravstveni delavci s primarne zdravstvene ravni, je ponekod že dal rezultate. Nekaterim bolnišnicam pomagajo prostovoljci. Medtem pa so iz Splošne bolnišnice Murska Sobota sporočili, da so na robu zmogljivosti. Glede na število prebivalcev imajo namreč največ hospitaliziranih bolnikov.

V Splošni bolnišnici Murska Sobota so za obdobje dveh tednov dobili pomoč sedmih diplomiranih medicinskih sester oz. diplomiranih zdravstvenikov, in sicer iz Zdravstvenega doma (ZD) Murska Sobota, ZD Lendava, ZD Gornja Radgona in iz Psihiatrične bolnišnice Ormož, so pojasnili v bolnišnici. "Glede na število medicinskih sester v centrih za krepitev zdravja in v referenčnih ambulantah, ki opravljajo preventivni del v zdravstvenih domovih, smo pričakovali več,"so dodali v murskosoboški bolnišnici, kjer imajo trenutno s kovidnimi bolniki zasedenih 109 akutnih postelj in 15 intenzivnih. Šempetrski bolnišnici sta po pozivu k pomoči z zdravstvenim osebjem pomoč ponudila ZD Ajdovščina in ZD Nova Gorica. Prvi jim bo v prihodnjih dneh poslal v pomoč dva zaposlena v zdravstveni negi, iz novogoriškega zdravstvenega doma bodo na pomoč prišli trije zaposleni v zdravstveni negi. Po besedah strokovne direktorice šempetrske bolnišnice Dunje Savnik Winkler pripravljajo pogodbe. Sicer pa so šempetrski bolnišnici, kjer trenutno zdravijo 23 bolnikov s covidom-19 na navadnem in šest na intenzivnem oddelku, že prišli na pomoč prostovoljci regijskega odbora Rdečega križa Nova Gorica. Prijavilo se je 16 prostovoljcev, ki trenutno pomagajo bolnišničnim delavcem pri nadzoru vstopa v bolnišnico, razkuževanju in prevozu pacientov in materiala.

Na Gorenjskem primarna raven pomoč nudi v centru v Škofji Loki, drugje ne Na Gorenjskem je bilo v zadnjem tednu oktobra v delo Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka glede na potrebe vključenih skupno šest diplomiranih medicinskih sester in ena srednja medicinska sestra, ki so sicer zaposlene v Osnovnem zdravstvu Gorenjske, po 1. novembru pa je v delo tega centra stalno vsak dan vključena ena diplomirana medicinska sestra. Kot je še pojasnil direktor centra Jože Veternik, so prejeli prošnjo Splošne bolnišnice Jesenice, a je trenuten položaj takšen, da kader potrebujejo za delo v ambulantah za covid-19 pri jemanju brisov, na triažnih točkah, za cepljenje proti gripi, za pomoč družinskim zdravnikom, za nadomeščanje zbolelega kadra, pa tudi za dodatno pomoč v ambulanti nujne medicinske pomoči za dodatno reševalno ekipo, ki dela 24 ur dnevno.

Ministrstvo za zdravje je konec minulega tedna pozvalo vse zdravstvene domove, naj se dogovorijo z bližnjimi bolnišnicami in zagotovijo kadre.

V bolnišnicah v Novem mestu in Topolšici za zdaj razmere obvladujejo z lastnim kadrom Za pomoč z negovalnim kadrom se je k zdravstvenim domovom in h koncesionarjem v torek obrnila tudi Splošna bolnišnica Novo mesto. "Vzpostavili smo kontakt z dvema upokojenima medicinskima sestrama, saj predvidevamo, da bo, kot rečeno, ravno negovalni kader tisti, kjer bo nastajalo 'ozko grlo'. Prvič zato, ker zdravstveni delavci zbolevajo, in drugič, ker imamo pretežno ženski kolektiv, ki je odsoten tudi zaradi varstva oziroma nege,"so pojasnili v vodstvu bolnišnice. Trenutno imajo v novomeški bolnišnici okuženih in v karanteni okoli 50 zaposlenih, kadrovski položaj pa zaenkrat še obvladujejo. "Vendar bo to z naraščanjem postelj postalo zelo velik izziv. Zato smo že pozvali, zaenkrat na zalogo, študente višjih letnikov zdravstvene fakultete, medicinske sestre, ki so se upokojile zadnji dve leti, in tudi prostovoljce,"so še dodali v bolnišnici. Ta je imela danes dopoldne od skupno 90 postelj za kovidne bolnike zasedenih 68 postelj na navadnem in osem na intenzivnem oddelku. Na slednjem imajo sicer prostora za deset bolnikov. V Bolnišnici Topolšica, kjer imajo za bolnike s covidom-19 na voljo do 35 postelj, ki so večino časa zasedene, trenutno z lastnim kadrom uspejo zagotavljati delovanje bolnišnice v načrtovanih okvirih. Za pomoč koncesionarjev niso zaprosili, je sporočil direktor bolnišnice Jurij Šorli. Slovenjgraški bolnišnici pomoč za laboratorij, ne pa tudi pri zdravstveni oskrbi Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, kjer imajo trenutno hospitaliziranih 51 bolnikov, od tega 45 bolnikov na navadnem oddelku in šest v intenzivni enoti, so k pomoči pozvali zdravnike koncesionarje, ki se niso javili. Izjema je ena zdravnica, ki že sicer sodeluje z bolnišnico. So se pa na nedavni poziv za pomoč v laboratoriju odzvali študentje mikrobiologije, ki so jih že vključili v delo, so pojasnili v bolnišnici. Dodali so, da je kader zdravstvene nege iz ZD Slovenj Gradec in ZD Ravne na Koroškem prerazporejen na druga delovišča v lastnih ustanovah, zato ne morejo pomagati v bolnišnici. So pa bolnišnici na voljo prostovoljci Rdečega križa Slovenj Gradec, bolnišnica je sporočila tudi potrebe po študentskem delu za študente s področja medicine in zdravstvene nege.

Soboška bolnišnica na robu zmogljivosti V Splošni bolnišnici Murska Sobota je danes 124 bolnikov s covidom-19, od tega 15 na intenzivni negi. To so njihove skrajne zmogljivosti, zato pričakujejo pomoč drugih bolnišnic. Glede na število prebivalcev imajo namreč največ hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 v državi. "Rešitev je edino v možnosti, da se tudi druge bolnišnice vključujejo v reševanje tega 'presežka' naših bolnikov, sicer pa preproste in hitre rešitve ni," je dejal direktor bolnišnice Bojan Korošec. Vzroki za največji delež hospitaliziranih med obolelimi so po oceni strokovnega direktorja bolnišnice Daniela Grabarjaspecifičnosti Pomurja, ki se kažejo v socialni problematiki in ekonomski šibkosti. "Vsi problemi v zdravstvu, ki so se nakazovali že prej, pa so zdaj tako daleč, da pač kažejo to sliko in zahtevajo takšno stopnjo hospitalizacije. Strokovni pristop in kriteriji zanjo so namreč praktično enaki povsod v Sloveniji," je še pojasnil. Poziv ministrstva za zdravje Ministrstvo za zdravje je konec minulega tedna pozvalo vse zdravstvene domove, naj se dogovorijo z bližnjimi bolnišnicami in zagotovijo kadre, potem ko zaradi odredbe o prekinitvi nenujnih storitev razpolagajo s prostim kadrom. Za pomoč so se k zdravstvenim domovom in koncesionarjem obrnile tudi same bolnišnice, saj je zaradi okužb in karanten odsotnih večje število zaposlenih. A so že kmalu nekateri zdravstveni domovi sporočili, da tudi sami čutijo pomanjkanje kadra. "V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor smo vedno pripravljeni pomagati, če za to le imamo možnosti. Te dni jih žal nimamo, saj je veliko sodelavk in sodelavcev zaradi okužb s SARS-CoV-19 in drugih bolezenskih vzrokov odsotnih - danes skupno 104,"so danes ponovno poudarili v mariborskem zdravstvenem domu. Kljub lastnim kadrovskim težavam bodo zagotovili pomoč UKC Maribor. "Dve zaposleni v zdravstveni negi bosta pomagali izven rednega delovnega časa, eno zaposleno pa bomo namenili za pomoč v rednem delovnem času,"so sporočili. Dodali so, da vsakodnevno zagotavljajo tudi dodatni kader za delovanje vstopnih točk za testiranje na novi koronavirus, kar pomeni dnevno deset zaposlenih, zagotavljati pa morajo tudi kader, ki deluje na triažnih točkah ob vhodih na lokacijah zdravstvenih postaj zavoda. V. d. direktorja Splošne bolnišnice CeljeDragan Kovačić pa je dejal, da je nemogoče pričakovati, da bi kader iz primarne ravni v velikem številu prihajal v bolnišnico, pomaga pa s prevzemom dela nekovidnih bolnikov. Za pomoč kolegom na primarni ravni se je zahvalil. UKC Ljubljana so doslej pomoč ponudili nekateri večji koncesionarji, tako da po potrebi v delo že vključujejo njihove zdravnike in medicinske sestre, medtem ko s strani primarne zdravstvene ravni pomoči doslej niso dobili, so povedali v UKC Ljubljana.