Poziv sekretariata Sveta za nacionalno varnost zaradi nepopisnih gneč

Člani sekretariata Sveta za nacionalno varnost so razmere na slovenskih cestah na današnji seji obravnavali v prisotnosti ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Damjana Petriča in državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Andreja Rajha, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.
"Sprejet je bil sklep, da resorji uskladijo skupno stališče s predlogi reševanja nastalih kriznih razmer na cestah, tudi v luči razmer na primorskih cestah, ter na ustreznih strokovnih in političnih ravneh opravijo pogovore z italijansko stranjo. Na slovenski strani se dejavnosti za izboljšanje razmer že izvajajo, najbolj uspešna rešitev pa bo tista, ki bo usklajena s sosednjo Italijo," so zapisali.
Razmere na primorski avtocesti so zaostrene zaradi zaprtja vipavske hitre ceste med Razdrtim in Vipavo na smernem vozišču proti Novi Gorici in Vrtojbi. Promet z osebnimi vozili in lokalni tovorni promet sta preusmerjena na vzporedno regionalno cesto, tovorni tranzitni promet pa je preusmerjen na mejni prehod Fernetiči.
Zaradi tega in zaradi sočasnega poostrenega mejnega nadzora italijanskih oblasti v zadnjih dneh pred mejnim prehodom Fernetiči oziroma na avtocestnem odseku med Fernetiči in razcepom Gabrk prihaja do stalnih dolgih zastojev, vozniki kljub prepovedi uporabljajo tudi regionalne ceste na območju. Zastoji segajo tudi na primorsko avtocesto.
Avtoprevozniki opozarjajo, da so razmere nevzdržne, in odgovorne pozivajo k takojšnjim ukrepom. V nasprotnem primeru napovedujejo zaporo primorske avtoceste.
Alenka Bratušek: Sestanek v pisarni in ne na parkirišču
Predstavniki avtoprevoznikov so včeraj kar na parkirišču na Razdrtem sklicali nujni sestanek, na katerega so poleg vodstva Darsa povabili tudi predsednika vlade, ministrico za infrastrukturo in ministra za notranje zadeve. Ti se na povabilo niso odzvali, danes pa je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pojasnila, da so na ministrstvo že pretekli teden sklicali seszanek z obrtno in gospodarsko zbornico, še enega pa načrtujejo jutri dopoldne. "V pisarni in ne na makedamskem parkirišču," kot je dejala.
Kolone sicer po njenih zagotovilih nastajajo zaradi mejne kontrole na italijanski strani.
Zaradi nastalih razmer se je minister Poklukar že pred dnevi obrnil na italijanskega kolega Mattea Piantedosija. Pozval ga je k ustrezni prilagoditvi izvajanja mejne kontrole oziroma prometne ureditve na Fernetičih.
Rešitve za nemoteno vsakodnevno življenje obmejnega prebivalstva in v izogib nastajanju gospodarske škode bodo danes znova predlagali italijanski strani tudi predstavniki slovenske policije. Kot so sporočili z ministrstva za notranje zadeve, so namreč prejeli vabilo prefekta Furlanije - Julijske krajine Giuseppeja Petronzija na operativni sestanek glede preusmeritve tranzitnega tovornega prometa na mejnem prehodu Fernetiči in nastalih zastojev.
Težave imajo tudi čezmejni delavci
Nezadovoljstvo nad dosedanjo obravnavo stanja na mejnem prehodu Fernetiči, kjer po zaprtju dela vipavske hitre ceste in preusmeritvi tovornega tranzita prihaja do dolgih zastojev, izražajo tudi v medregijskem sindikalnem svetu Furlanija Julijska krajina/Slovenija. Opozarjajo na ekonomske posledice in nevšečnosti zlasti za čezmejne delavce.
Kot so v imenu medregijskega sindikalnega sveta danes sporočili iz Konferedacije sindikatov 90 Slovenije, so pristojni organi precej nepripravljeni in površni pri reševanju problematike, do katere je prišlo ob zaprtju dela vipavske hitre ceste, kar je bilo napovedano več mesecev vnaprej.
Kot poudarjajo, ima trenutno stanje ekonomske posledice za tovorni in turistični promet ter povzroča nevšečnosti za čezmejni promet in zlasti za čezmejne delavce, ki so prisiljeni nepredvidljivo dolgo čakati, da se pripeljejo na delo in vrnejo domov ali pa se morajo voziti po drugih poteh in si tako podaljšajo potovanje.
Ob tem se medregijski sindikalni svet zaveda, da so kolone tudi posledica ponovnega vzpostavljanja kontrol na mejah zaradi začasnega neizvajanja Schengenskega sporazuma. "Ta odločitev se je izkazala za povsem nekoristno, za veliko potrato denarja in nepotrebno namestitev javnih varnostnih sil, s čimer so kazalce zgodovine vrnili nazaj pred čas, ko smo prost pretok blaga in predvsem prosto gibanje ljudi vsi slavili kot velik zgodovinski dogodek," so navedli. Dodali so, da od nekdaj podpirajo ukinitev teh mejnih kontrol in se zavzemajo za ponovno popolno sprostitev gibanja.
