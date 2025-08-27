Poziv sekretariata Sveta za nacionalno varnost zaradi nepopisnih gneč

Sekretariat Sveta za nacionalno varnost poziva k usklajenim ukrepom za reševanje kriznih razmer na cestah, zlasti na primorski avtocesti, ki jo povzroča zaprtje dela hitre ceste in poostren mejni nadzor Italije. Potreben je dialog z Italijo za nemoteno življenje in preprečevanje ekonomske škode.

Zastoji FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Člani sekretariata Sveta za nacionalno varnost so razmere na slovenskih cestah na današnji seji obravnavali v prisotnosti ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Damjana Petriča in državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Andreja Rajha, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. "Sprejet je bil sklep, da resorji uskladijo skupno stališče s predlogi reševanja nastalih kriznih razmer na cestah, tudi v luči razmer na primorskih cestah, ter na ustreznih strokovnih in političnih ravneh opravijo pogovore z italijansko stranjo. Na slovenski strani se dejavnosti za izboljšanje razmer že izvajajo, najbolj uspešna rešitev pa bo tista, ki bo usklajena s sosednjo Italijo," so zapisali. Razmere na primorski avtocesti so zaostrene zaradi zaprtja vipavske hitre ceste med Razdrtim in Vipavo na smernem vozišču proti Novi Gorici in Vrtojbi. Promet z osebnimi vozili in lokalni tovorni promet sta preusmerjena na vzporedno regionalno cesto, tovorni tranzitni promet pa je preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Zaradi tega in zaradi sočasnega poostrenega mejnega nadzora italijanskih oblasti v zadnjih dneh pred mejnim prehodom Fernetiči oziroma na avtocestnem odseku med Fernetiči in razcepom Gabrk prihaja do stalnih dolgih zastojev, vozniki kljub prepovedi uporabljajo tudi regionalne ceste na območju. Zastoji segajo tudi na primorsko avtocesto.

Avtoprevozniki opozarjajo, da so razmere nevzdržne, in odgovorne pozivajo k takojšnjim ukrepom. V nasprotnem primeru napovedujejo zaporo primorske avtoceste.

Alenka Bratušek: Sestanek v pisarni in ne na parkirišču

Predstavniki avtoprevoznikov so včeraj kar na parkirišču na Razdrtem sklicali nujni sestanek, na katerega so poleg vodstva Darsa povabili tudi predsednika vlade, ministrico za infrastrukturo in ministra za notranje zadeve. Ti se na povabilo niso odzvali, danes pa je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pojasnila, da so na ministrstvo že pretekli teden sklicali seszanek z obrtno in gospodarsko zbornico, še enega pa načrtujejo jutri dopoldne. "V pisarni in ne na makedamskem parkirišču," kot je dejala. Kolone sicer po njenih zagotovilih nastajajo zaradi mejne kontrole na italijanski strani. Zaradi nastalih razmer se je minister Poklukar že pred dnevi obrnil na italijanskega kolega Mattea Piantedosija. Pozval ga je k ustrezni prilagoditvi izvajanja mejne kontrole oziroma prometne ureditve na Fernetičih. Rešitve za nemoteno vsakodnevno življenje obmejnega prebivalstva in v izogib nastajanju gospodarske škode bodo danes znova predlagali italijanski strani tudi predstavniki slovenske policije. Kot so sporočili z ministrstva za notranje zadeve, so namreč prejeli vabilo prefekta Furlanije - Julijske krajine Giuseppeja Petronzija na operativni sestanek glede preusmeritve tranzitnega tovornega prometa na mejnem prehodu Fernetiči in nastalih zastojev.

Težave imajo tudi čezmejni delavci