Slovenija

Poziv sekretariata Sveta za nacionalno varnost zaradi nepopisnih gneč

Ljubljana, 27. 08. 2025 11.40 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
53

Sekretariat Sveta za nacionalno varnost poziva k usklajenim ukrepom za reševanje kriznih razmer na cestah, zlasti na primorski avtocesti, ki jo povzroča zaprtje dela hitre ceste in poostren mejni nadzor Italije. Potreben je dialog z Italijo za nemoteno življenje in preprečevanje ekonomske škode.

Zastoji
Zastoji FOTO: Aljoša Kravanja

Člani sekretariata Sveta za nacionalno varnost so razmere na slovenskih cestah na današnji seji obravnavali v prisotnosti ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Damjana Petriča in državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Andreja Rajha, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

"Sprejet je bil sklep, da resorji uskladijo skupno stališče s predlogi reševanja nastalih kriznih razmer na cestah, tudi v luči razmer na primorskih cestah, ter na ustreznih strokovnih in političnih ravneh opravijo pogovore z italijansko stranjo. Na slovenski strani se dejavnosti za izboljšanje razmer že izvajajo, najbolj uspešna rešitev pa bo tista, ki bo usklajena s sosednjo Italijo," so zapisali.

Razmere na primorski avtocesti so zaostrene zaradi zaprtja vipavske hitre ceste med Razdrtim in Vipavo na smernem vozišču proti Novi Gorici in Vrtojbi. Promet z osebnimi vozili in lokalni tovorni promet sta preusmerjena na vzporedno regionalno cesto, tovorni tranzitni promet pa je preusmerjen na mejni prehod Fernetiči.

Zaradi tega in zaradi sočasnega poostrenega mejnega nadzora italijanskih oblasti v zadnjih dneh pred mejnim prehodom Fernetiči oziroma na avtocestnem odseku med Fernetiči in razcepom Gabrk prihaja do stalnih dolgih zastojev, vozniki kljub prepovedi uporabljajo tudi regionalne ceste na območju. Zastoji segajo tudi na primorsko avtocesto.

Preberi še Prevozniki bentijo: zaradi zastojev napovedali zapore avtoceste

Avtoprevozniki opozarjajo, da so razmere nevzdržne, in odgovorne pozivajo k takojšnjim ukrepom. V nasprotnem primeru napovedujejo zaporo primorske avtoceste.

Preberi še Pišek: Mi smo ujetniki Darsa, prevozniki zahtevajo povračilo škode

Alenka Bratušek: Sestanek v pisarni in ne na parkirišču

Predstavniki avtoprevoznikov so včeraj kar na parkirišču na Razdrtem sklicali nujni sestanek, na katerega so poleg vodstva Darsa povabili tudi predsednika vlade, ministrico za infrastrukturo in ministra za notranje zadeve. Ti se na povabilo niso odzvali, danes pa je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pojasnila, da so na ministrstvo že pretekli teden sklicali seszanek z obrtno in gospodarsko zbornico, še enega pa načrtujejo jutri dopoldne. "V pisarni in ne na makedamskem parkirišču," kot je dejala. 

Kolone sicer po njenih zagotovilih nastajajo zaradi mejne kontrole na italijanski strani. 

Zaradi nastalih razmer se je minister Poklukar že pred dnevi obrnil na italijanskega kolega Mattea Piantedosija. Pozval ga je k ustrezni prilagoditvi izvajanja mejne kontrole oziroma prometne ureditve na Fernetičih.

Rešitve za nemoteno vsakodnevno življenje obmejnega prebivalstva in v izogib nastajanju gospodarske škode bodo danes znova predlagali italijanski strani tudi predstavniki slovenske policije. Kot so sporočili z ministrstva za notranje zadeve, so namreč prejeli vabilo prefekta Furlanije - Julijske krajine Giuseppeja Petronzija na operativni sestanek glede preusmeritve tranzitnega tovornega prometa na mejnem prehodu Fernetiči in nastalih zastojev.

Težave imajo tudi čezmejni delavci

Nezadovoljstvo nad dosedanjo obravnavo stanja na mejnem prehodu Fernetiči, kjer po zaprtju dela vipavske hitre ceste in preusmeritvi tovornega tranzita prihaja do dolgih zastojev, izražajo tudi v medregijskem sindikalnem svetu Furlanija Julijska krajina/Slovenija. Opozarjajo na ekonomske posledice in nevšečnosti zlasti za čezmejne delavce.

Kot so v imenu medregijskega sindikalnega sveta danes sporočili iz Konferedacije sindikatov 90 Slovenije, so pristojni organi precej nepripravljeni in površni pri reševanju problematike, do katere je prišlo ob zaprtju dela vipavske hitre ceste, kar je bilo napovedano več mesecev vnaprej.

Kot poudarjajo, ima trenutno stanje ekonomske posledice za tovorni in turistični promet ter povzroča nevšečnosti za čezmejni promet in zlasti za čezmejne delavce, ki so prisiljeni nepredvidljivo dolgo čakati, da se pripeljejo na delo in vrnejo domov ali pa se morajo voziti po drugih poteh in si tako podaljšajo potovanje.

Ob tem se medregijski sindikalni svet zaveda, da so kolone tudi posledica ponovnega vzpostavljanja kontrol na mejah zaradi začasnega neizvajanja Schengenskega sporazuma. "Ta odločitev se je izkazala za povsem nekoristno, za veliko potrato denarja in nepotrebno namestitev javnih varnostnih sil, s čimer so kazalce zgodovine vrnili nazaj pred čas, ko smo prost pretok blaga in predvsem prosto gibanje ljudi vsi slavili kot velik zgodovinski dogodek," so navedli. Dodali so, da od nekdaj podpirajo ukinitev teh mejnih kontrol in se zavzemajo za ponovno popolno sprostitev gibanja.

promet zastoji primorska avtocesta mejni prehod fernetiči
Olajšanje na Celovški, test za živce na Dunajski cesti

Nov kitajski uspeh: najvišji most prestal test obremenitve s skoraj 100 tovornjaki

KOMENTARJI (53)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ajoj23
27. 08. 2025 14.57
150 milijonov dobička ni malo za nekoga ki ne skrbi dobro za avtoceste je malo preveč, bi razumel da je DARS v krizi..
ODGOVORI
0 0
danilo48
27. 08. 2025 14.50
-1
Zaprte tranzit ki gre če slovenijo brez da se kaj ustavi imate sosede ki bojo z lepo roko sprejeli ne pa vse prek nas tu ni logike .... naj lažje bo dajte z avtom nekoga prepeljat iz vaše zelene ljubljane na štajersko .pa da se vidi reakcija. Vem da se .......
ODGOVORI
0 1
Yon Dan
27. 08. 2025 14.49
+4
Ene z veliko lopovski ritjo, pa grejo kar z helikopterjem, da se izognejo gneči.
ODGOVORI
4 0
AleksanderS
27. 08. 2025 14.48
+6
Nesposobna in skodljiva vlada . Zapirajo vse AC po celi drzavi in to v casu turisticne sezone ! Odstopite takoj
ODGOVORI
6 0
alko10000
27. 08. 2025 14.49
+0
Bla bla bla.....
ODGOVORI
1 1
Uporabnik1928547
27. 08. 2025 14.47
+3
kot sme že velikokrat komenterou to temo... kamione v tranzitu ponoči dat na cesto... če ne pa naj gre na okoli... s tem bi zmanjšali tranzit za 40%-50%
ODGOVORI
3 0
Yon Dan
27. 08. 2025 14.47
+5
Ukinejo naj vinjeto, to ni AC!!
ODGOVORI
5 0
Qwertzuiop
27. 08. 2025 14.47
+6
Pozivajo, opozarjajo, sestankujejo, samo delati nočejo!
ODGOVORI
6 0
ActiveR
27. 08. 2025 14.45
+6
Na slovenski strani se dejavnosti za izboljšanje razmer že izvajajo, učinek pa je skladen z delom vlade, nikakršen!
ODGOVORI
6 0
juventina10
27. 08. 2025 14.41
+6
s takimi gnečami,a preplačanimi vinjetami,se ni za čudit,da nekateri uporabijo helikopter.
ODGOVORI
6 0
Patriot79
27. 08. 2025 14.41
+5
Potrebno je razširiti AC, ne pa nekakšne dialoge - ceste spo preobremenjene, ker niso narejene za takšno št vozil. Narediti medmestne železnice, tranzit speljati mimo LJ po še enem obroču...to je REALNOST. Samo pri nas neizvedljivo, ker je vsak metulj in vsaka žaba pomembnejša od nas oz. Vas, ki stojimo v kolonah... butale
ODGOVORI
5 0
St. Gallen
27. 08. 2025 14.40
+7
Zastrikali ste se s to koalicijo do Amena
ODGOVORI
7 0
wsharky
27. 08. 2025 14.39
+8
mag. Alenka predvideva, da če bi bil sestanek na makadamski - bi morala se do tja pripeljat, ampak si ne želi obstati v zastoju, s helikopterjem pa si ne upa priletet
ODGOVORI
8 0
Evropa_Evropejcem
27. 08. 2025 14.31
+9
Medtem ko kot neobrite ovce znova stojite v zastoju sredi AC pa nad vami leta Musarjeva, katere let helikopterja vi plačujete! Dobro razmislite koga boste volili na naslednjih volitvah. Če še enkrat izvolite gnile komuniste si zaslužite v zastojih stati še dlje kot sedaj.
ODGOVORI
10 1
Kritikizstajerske
27. 08. 2025 14.37
-5
hahaha opranec. tvoj sektas si ni zpal naredit tega da bi obnavljal ceste raje je pametoval sedaj pa pravi da je nesposobna vlada. on bi obnovil ceste brez zastojev????😂😂😂😂😂 joj kako ste eni naivni
ODGOVORI
2 7
Evropa_Evropejcem
27. 08. 2025 14.40
+4
uf kako živčni postajajo vladni plačančki :)
ODGOVORI
5 1
Kritikizstajerske
27. 08. 2025 14.30
-6
Ma kaj bluzite...vsak dan se. ozim v Ljubljano iz Maribora v sluzbo in razumem, da drugače kot tako ne gre popravit cest. Vsi pametnjakoviči bi pa radi rešitve, kake? Najbolje bi bilo vsporedno delat novo cesto, viadukte in tunele....pa nismo Kitajci🤷🏼 In negajte nabijat levi , desni in ne ven kaki še. Ko pa se prevozniki puntajo da imajo izgube pa dobim kar kurjo kožo. Priznajte si raje, da smo postali narod jokic in čakalcev na državno pomoč. Vsaka firma bi rada imela državno pomoč in hkrati bajne dobičke. Kmeti enako, samo jokajo in namerno ne zavarujejo več ničesar, ker je predrago. Ko pa jim stolce pa cakajo državo in opletajo po vsaki vladi da nic ne naredi in pomaga. A naj jaz tudi avto ne zavarujem vec? In, ko mi ga bo toča stolkla bom udrihal po vladi in državi da mi naj popravi avto???? Kar me še pa najbolj jezi pa največ jokajo ravno tisti, ki niso reveži!!! Da bi pa kmetijska zbornica dala predlog da bi vsak kmet nekaj malega pridelka dal za socialno ogrožene, to pa ne! Udrihajo po državi, da jim plača premalo. Pa ne samo kmetje tudi farmacijske firme, banke itd... Prikazujejo itak najnižje dobičke paso že ti enormni. Sočutje do sočloveka Slovenca nam manjka. To je največji priblem....
ODGOVORI
3 9
Evropa_Evropejcem
27. 08. 2025 14.41
+4
daj ne bluzi, vladni plačanec.
ODGOVORI
5 1
pepe007
27. 08. 2025 14.50
+0
Vlada mu zagotavlja službo v Lj in plačuje potne stroške, kar nima nobenega resnega smisla. Če bi potne stroške omejili na 100 € na mesec za javni sektor, bi se tudi po avtocesti lažje peljali.
ODGOVORI
1 1
JApajaDAja
27. 08. 2025 14.29
+4
singerca bi sestankovala v pisarni in ne na "makedamu"....:-)
ODGOVORI
4 0
27. 08. 2025 14.29
-4
Ko v Nemciji stoijo ure in ure se noben ne pritozuje,kar preverite na koliko gradbiscih so zastoji
ODGOVORI
2 6
Evropa_Evropejcem
27. 08. 2025 14.33
+8
vrhunsko, se pravi moramo zgraditi DARSU in Golobu še kakšen kip v zahvalo za zastoje? Ali se vam je vladnim plačančkom do konca zmešalo?
ODGOVORI
8 0
Kritikizstajerske
27. 08. 2025 14.38
-6
ker sopri nas SDS punterji in jokice ki delajo zdraho ze od osamosvojitve ko niso v vladi
ODGOVORI
1 7
txoxnxy
27. 08. 2025 14.29
+5
Najprej vrnite ograjo na juzno mejo ali postavite zid ukinite policijsko taksi sluzbo za priviligirane , spremenite zunanjo politiko in se zacnite obracat nazaj proti evropi in nas ne vsiljevat v tretji svet .
ODGOVORI
5 0
Iqos
27. 08. 2025 14.19
-5
Opozicija prtiska,kolone bi ble že prej,pa so jih umetno mal prestavli s covidom. Ves tranzit ,ki je povezan z Rusijo , Orban pa Vučić sprovedeta čez Slo in Hrvaško. Pa tak embargo. Vse bo šlo prej v maloro kot Rusi.
ODGOVORI
2 7
_Nico_T_
27. 08. 2025 14.29
+1
15 km kolone od konjiške gore naprej se ne spomni, da bi bila prej.
ODGOVORI
1 0
JApajaDAja
27. 08. 2025 14.31
+2
slo je imela lani menjavo z rusijo za 1, 2 mrd....
ODGOVORI
2 0
alkimistos
27. 08. 2025 14.18
+8
Mešalci megle so spet v akciji... Bratušek bo kaj rešila ja.. meni je slabo ko samo slišim zanjo
ODGOVORI
10 2
Rookoko
27. 08. 2025 14.15
+3
Zakon, ne vec kot 50km do delovnega mesta. Naj si vsak najde sluzbo v obcini kjer zivi.
ODGOVORI
8 5
Truth
27. 08. 2025 14.17
+5
Absolutno se strinjam. Oziroma ukine se obvezne potne stroške in se to samo hitro reši. Konec koncu je to tudi fer, imajo prednost domačini itd
ODGOVORI
7 2
royayers
27. 08. 2025 14.22
-3
kakšna neumnost
ODGOVORI
2 5
Kritikizstajerske
27. 08. 2025 14.32
+1
Kaj je fer nevoscljivec en....vozi se pa bos videl kako je. Se vidi po komentarju koliko si v solo hodil
ODGOVORI
1 0
