Poziv slovenskim turistom: 'Ne kličite nas zaradi mravelj v apartmaju'

Na veleposlaništvu, ki je priporočila za slovenske državljane, ki se odpravljajo na dopust na Hrvašk, pripravilo tretje leto zapored, poudarjajo, da je za prehod meje potreben veljaven osebni dokument. To sta potni list ali osebna izkaznica, ne pa tudi vozniško dovoljenje. Potnike, ki prek zagrebškega letališča potujejo v tretje države, opozarjajo tudi, naj preverijo zahteve posameznih držav glede veljavnosti potnega lista.

Veleposlaništvo kot eno od pomembnejših stvari izpostavlja tudi veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno zdravstveno oskrbo v hrvaških javnih zdravstvenih ustanovah.

Na Hrvaškem so lani poleti vzpostavili 35 ekip zdravstvenih centrov s pogodbo hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje v turističnih ambulantah na priljubljenih destinacijah. Med njimi so otoki Brač, Hvar, Pag ter obalna mesta Split, Trogir, Makarska, Umag, Poreč, Rovinj, Pulj in Labin.