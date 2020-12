Učencem pada motivacija, vedno več jih je v stiski

Tri sestrice, dve v osnovni, ena v srednji šoli. Druga drugi v teh čudnih časih učiteljica, inštruktorica, prijateljica. Pomagajo si, kolikor lahko. "Lahko vprašamo tudi starše, ampak v šoli pravijo, naj raje ne, ker imajo tudi starši veliko dela," pove osmošolkaArja.

Ko imajo vse naenkrat pouk, se prijateljsko dogovorijo, katera se bo kateri umaknila, saj si nihče nikoli ni mislil, da bodo pri hiši čez noč potrebovali tri računalnike samo za šolo. "Z Arjo se zamenjava, ker ona potrebuje računalnik, zato jaz ne morem več delati,"pripoveduje sestra Freja.

NajstarejšaRonja pa ne skriva, da v zadnjih mesecih zaradi snovi in razmer tudi kdaj joče. Po osmih urah pouka na daljavo se od srednješolcev pričakuje isto znanje kot v nekriznih časih. Zato se vsak dan še do večera uči, priznava:"Ves dan sem zaprta v sobi in samo delam. Ves čas."

Tudi danes so otroci čakali, ali bo vlada le prižgala zeleno luč za vrnitev šolarjev v razrede. A zdaj je jasno, da bo moralo število pozitivnih pasti pod 1000 – šele takrat bi se v šole vrnila samo prva triada. Da bi se vrnili osnovnošolci in zaključni letniki, bi moralo število hospitaliziranih pasti pod 500. Zaprtje šol otroke vsak teden spravi v še večji obup. "Zdi se mi, da nam kolektivno upada morala, vedno težje se je učiti in zbrati motivacijo za delo," pove maturantka Tigris.

Ravno zaključni letniki pa so zdaj v najbolj nezavidljivi situaciji. Čeprav je Svet za splošno izobraževanje pozval ministrico, naj letošnjo maturo prilagodi razmeram, se ne zgodi nič, poudarja maturantDan: "Vsakič nam rečejo: bomo danes, bomo konec tedna, bomo jutri sporočili in poslali okrožnico, kako bo letos z maturo. Z vsakim dnem smo bolj negotovi, ne vemo, ali se bodo prilagodili ali ne."

"Če se gremo socialno državo, je treba poiskati prilagoditve za ljudi, ki so zdaj v stiski, in v tem trenutku smo to mladi," poziva Tigris. Medtem Dan ne verjame več, da se bodo to šolsko leto sploh vrnili v razrede, Arjo pa skrbi, da zaradi krize nikoli ne bo mogla postati psihologinja ali učiteljica, česar si neskončno želi: "Zelo me skrbi, da ne bom znala, da mi ne bo uspelo ..."

In tako iz otroških ust apel državi, naj ob goreči skrbi za obvarovanje starostnikov pred covidom-19 ne prezre stisk tistih, ki bodo gradili prihodnost.