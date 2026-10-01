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Slovenija

Poziv svojcem žrtev: pomagajte pri identifikaciji posmrtnih ostankov

Ljubljana, 01. 10. 2026 17.54 pred 4 urami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Odvzem brisa

Pristojne institucije pozivajo svojce žrtev vojnega in povojnega nasilja k sodelovanju pri postopkih ugotavljanja identitete žrtev, katerih posmrtne ostanke so odkrili v prikritih vojnih grobiščih. Svojci se lahko 17. ali 19. novembra zglasijo na eni od določenih policijskih enot, kjer bodo izvedli postopek primerjave genetskih profilov.

Ministrstvo za obrambo, ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, policija in komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč k sodelovanju vabijo vse osebe, ki menijo, da se lahko njihov svojec oziroma prednik nahaja med žrtvami vojnega ali povojnega nasilja.

Pomemben del postopka identifikacije je primerjava genetskih profilov, pridobljenih iz posmrtnih ostankov, z genetskimi profili njihovih bioloških sorodnikov, so danes sporočili z ministrstva za obrambo.

Svojcem bodo na policijskih upravah po opravljenem pogovoru in pridobitvi potrebnih podatkov odvzeli bris ustne sluznice. Iz biološkega vzorca bo izdelan genetski profil, namenjen primerjavi s profili, pridobljenimi iz posmrtnih ostankov žrtev.

Odvzem brisa
Odvzem brisa
FOTO: Shutterstock

Pogovori s svojci in odvzemi brisov bodo v prvi fazi potekali 17. in 19. novembra med 7. in 19. uro v prostorih policijskih postaj Ljubljana Moste, Koper, Celje in Slovenj Gradec ter policijskih uprav Novo mesto, Nova Gorica, Murska Sobota, Kranj in Maribor.

Vsi pridobljeni podatki, biološki vzorci in genetski profili bodo uporabljeni izključno za namen identifikacije žrtev, so še poudarili na ministrstvu.

Za sodelovanje ni treba poznati natančnega kraja, kjer naj bi bila pogrešana oseba pokopana, prav tako ni treba imeti dokumentacije o njenem izginotju. Pomembne so predvsem informacije o osebi, za katero svojci menijo, da je bila žrtev vojnega ali povojnega nasilja, ter morebitni podatki o okoliščinah njenega izginotja oziroma smrti.

Za dodatne informacije o postopku se lahko zainteresirani svojci obrnejo tudi na policijo na telefonsko številko 01 428 4914 ali na e-naslov svojci.zrtev@policija.si.

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