Poziv svojcem žrtev: pomagajte pri identifikaciji posmrtnih ostankov

Ministrstvo za obrambo, ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, policija in komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč k sodelovanju vabijo vse osebe, ki menijo, da se lahko njihov svojec oziroma prednik nahaja med žrtvami vojnega ali povojnega nasilja.

Pomemben del postopka identifikacije je primerjava genetskih profilov, pridobljenih iz posmrtnih ostankov, z genetskimi profili njihovih bioloških sorodnikov, so danes sporočili z ministrstva za obrambo.

Svojcem bodo na policijskih upravah po opravljenem pogovoru in pridobitvi potrebnih podatkov odvzeli bris ustne sluznice. Iz biološkega vzorca bo izdelan genetski profil, namenjen primerjavi s profili, pridobljenimi iz posmrtnih ostankov žrtev.