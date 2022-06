Poziv vladi k spremembi politike do Rusije. Fajonova pismo delno podprla

Ali naj Slovenija sredi vojne vihre v Ukrajini pod novo Golobovo vlado diametralno spremeni oboroževalno politiko pretekle Janševe vlade glede vojaške agresije Rusije in jo zamenja s pacifizmom in kulturo miru? Tako v odprtem pismu aktualni vladi predlaga osemnajst znanih akademikov in publicistov, med njimi nekdanja predsednika države Milan Kučan in Danilo Türk. "Zahod in Slovenija morata poiskati alternativne pristope, ki bi rusko in ukrajinsko vodstvo pripravili k resnim mirovnim pogovorom," pišejo. Ob tem deloma zagovarjajo tudi znano rusko stališče, da je treba ustaviti širjenje zveze Nato na vzhod. In kakšen je odziv vlade na to pisanje?

