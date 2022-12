Poziv za vložitev ustavne presoje na novelo Zakona o dohodnini

Gospodarske in kmetijske organizacije pojasnjujejo, da je davčna politika, ki jo uvaja novela zakona, v časih negotove gospodarske situacije in rastoče inflacije nerazumno ostra do delovno aktivnih ljudi, še posebej do srednjega razreda, in bo pomembno vplivala tudi na nižjo samooskrbo s hrano. Poleg tega novela zakona krši ustavne pravice vseh državljank in državljanov, saj uvaja diskriminatorno obravnavo, na kar so večkrat opozorile tudi pristojne službe.

Ker poseg v ustavno zagotovljene pravice po njihovem mnenju ni sorazmeren in skladen z ustavo, mestoma je tudi retroaktiven, zakonodajni referendum pa na temo davkov ni dopusten, podpisniki javnega poziva pričakujejo od poslancev, da bodo zagotovili potrebnih 30 podpisov in sprožili ustavno presojo novele Zakona o dohodnini.