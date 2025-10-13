Pozivi k cepljenju proti gripi, precepljenost med najnižjimi v EU

Prav tako cepljenje priporočajo skupinam, ki so pri svojem delu izpostavljene gripi, torej zdravstvenim delavcem, ali tistim, ki imajo veliko stikov z drugimi ljudmi, denimo zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, je na današnji novinarski konferenci Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) povedala epidemiologinja Marta Grgič Vitek z inštituta, ki je tudi koordinatorica nacionalnega programa cepljenja.

V Sloveniji je precepljenost proti gripi po njenih besedah med najnižjimi v EU, saj se proti tej bolezni cepi manj kot 10 odstotkov prebivalcev. Cepljenih je bilo v lanski sezoni približno šest odstotkov, v sezoni prej pa 5,6 odstotka. V sezoni 2020/2021, ko je bila epidemija covida-19, je ta delež znašal 10 odstotkov.

Pri starih 65 let in več je delež cepljenih v zadnji sezoni znašal nekoliko več, in sicer približno 18 odstotkov, v sezoni prej 17,6 odstotka, v sezoni 2020/2021, ko je bila epidemija covida-19, pa 27,6 odstotka.

Možnost, da starejši od 60 let umre zaradi gripe, je kar desetkrat večja kot pri 20-letniku, je opozoril predstojnik klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Matjaž Jereb.

Strokovnjaki starejšim od 65 let in kroničnim bolnikom svetujejo tudi cepljenje proti pnevmokoknim okužbam, saj pri njih obstaja večje tveganje za pljučnico ali invazivni potek okužbe. Cepljenje z 20-valentnim konjugiranim cepivom je zanje brezplačno. Poleg tega je za starejše in posebej ranljive kronične bolnike priporočljivo cepljenje proti covidu-19, ki učinkovito ščiti pred težkim potekom bolezni, hospitalizacijo in pred smrtjo.