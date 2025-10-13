Svetli način
Slovenija

Pozivi k cepljenju proti gripi, precepljenost med najnižjimi v EU

Ljubljana, 13. 10. 2025 13.58 | Posodobljeno pred 14 dnevi

STA , M.S.
Strokovnjaki pozivajo k cepljenju proti gripi, ki se bo enotno za celotno državo začelo 20. oktobra, so povedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. K cepljenju pozivajo vse, še zlasti pa starejše, kronične bolnike, majhne otroke, nosečnice in osebe z izrazito povečano telesno težo, saj je pri njih nevarnost za težji potek bolezni večja.

Prav tako cepljenje priporočajo skupinam, ki so pri svojem delu izpostavljene gripi, torej zdravstvenim delavcem, ali tistim, ki imajo veliko stikov z drugimi ljudmi, denimo zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, je na današnji novinarski konferenci Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) povedala epidemiologinja Marta Grgič Vitek z inštituta, ki je tudi koordinatorica nacionalnega programa cepljenja.

V Sloveniji je precepljenost proti gripi po njenih besedah med najnižjimi v EU, saj se proti tej bolezni cepi manj kot 10 odstotkov prebivalcev. Cepljenih je bilo v lanski sezoni približno šest odstotkov, v sezoni prej pa 5,6 odstotka. V sezoni 2020/2021, ko je bila epidemija covida-19, je ta delež znašal 10 odstotkov.

Pri starih 65 let in več je delež cepljenih v zadnji sezoni znašal nekoliko več, in sicer približno 18 odstotkov, v sezoni prej 17,6 odstotka, v sezoni 2020/2021, ko je bila epidemija covida-19, pa 27,6 odstotka.

Možnost, da starejši od 60 let umre zaradi gripe, je kar desetkrat večja kot pri 20-letniku, je opozoril predstojnik klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Matjaž Jereb.

Strokovnjaki starejšim od 65 let in kroničnim bolnikom svetujejo tudi cepljenje proti pnevmokoknim okužbam, saj pri njih obstaja večje tveganje za pljučnico ali invazivni potek okužbe. Cepljenje z 20-valentnim konjugiranim cepivom je zanje brezplačno. Poleg tega je za starejše in posebej ranljive kronične bolnike priporočljivo cepljenje proti covidu-19, ki učinkovito ščiti pred težkim potekom bolezni, hospitalizacijo in pred smrtjo.

Cepljenje
Cepljenje FOTO: Shutterstock

Ranljivi tudi otroci

Pediater iz Zdravstvenega doma Kamnik Denis Baš, ki je predsednik sekcije za primarno pediatrijo, je spregovoril o gripi pri otrocih. Gripa se lahko pri njih po njegovem svarilu zaplete in povzroči gnojno vnetje ušes, pljučnico, vročinske krče, vnetje srčne mišice in dehidracijo. Številni otroci zaradi zapletov potrebujejo bolnišnično zdravljenje, je povedal.

Kot je dodal, so še posebej ranljivi prezgodaj rojeni otroci, malčki, mlajši od treh let, in tisti s kroničnimi boleznimi. Cepljenje priporoča vsem otrokom, starejšim od šest mesecev.

Dojenčka v prvih mesecih življenja pa zaščitijo materina protitelesa, ki jih dobi preko posteljice in kasneje preko mleka, je pojasnila Nataša Tul Mandič iz bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo v Postojni. Tudi zato nosečnicam svetuje cepljenje proti gripi, prav tako pa tudi proti respiratornemu sincicijskemu virusu (RSV) in oslovskemu kašlju po 24. tednu nosečnosti.

Prav tako naj se proti RSV po nasvetu z današnje novinarske konference cepijo starejši od 60 let.

