Pozivi k čimprejšnji uvedbi kavcijskega sistema: 'To je edina pot'

"Ugotovili smo, da je to edina pot, ki nas lahko pripelje do izpolnjevanja ciljev države in teh, ki so postavljeni za proizvajalce pijač," je poudaril in dodal, da s trenutnim sistemom ločevanja odpadnih plastenk teh ciljev po njihovi oceni ne bo mogoče doseči.

Zavrnil je tudi očitke Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije, da bi uvedba sistema potrošnikom prinesla dodatne stroške. "Pomembno sporočilo potrošnikom je, da za njih to ne pomeni višje cene, ampak da bodo plačali kavcijo kot v primeru nakupa steklenic. Ko vrnejo embalažo, se jim ta kavcija povrne. Se bodo pa morali potruditi in doma zbirati plastenke ter jih prinesti nazaj v trgovino," je izpostavil.

Šefčovič je ob tem vlado in pristojno ministrstvo pozval k čimprejšnjemu sprejetju odločitve. V primeru, da do nje ne bo prišlo, pa v združenju pričakujejo, da bodo pristojni odločitev pojasnili. Kot je dejal, so trenutno priča "zavlačevanju in kupovanju časa".

"Izziv, ki ga imamo v Sloveniji že vrsto let, je, da se plastenke danes pojavljajo skupaj z drugo odpadno embalažo. Naše ocene na podlagi analiz so, da lahko trenutno govorimo o med 65 in 75 odstotki ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač," pa je podatke predstavila strokovna direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS Petra Medved Djurašinović.

Po njenih besedah mora biti kavcijskim sistem v državi vzpostavljen ne samo zaradi doseganja nacionalnih in evropskih ciljev, temveč tudi za dostop do zadostnih količin recikliranega PET materiala, ki ga bo morala industrija pijač vključiti v svojo embalažo. "Prizadevali si bomo tudi za to, da bo prevzemanje embalaže na čim več mestih, kjer poteka tudi prodaja pijač. Stremimo k enemu nacionalnemu sistemu, ki temelji primarno na neprofitnem poslovnem modelu in ki je organiziran s strani vseh zainteresiranih deležnikov," je poudarila.

Za vzpostavitev sistema se dobri dve leti zavzemajo tudi v društvu Eko krog, nedavno so zagnali kampanjo zbiranja podpisov podpore. Predstavnica društva Erika Oblak je izpostavila predvsem okoljske prednosti, ki jih ta prinaša. Med slednjimi je omenila zmanjšanje smetenja v naravi in na javnih površinah. "V 16 evropskih državah se je izkazalo, da kavcija odlično spodbuja ljudi, da namesto malomarnega odmetavanja embalaže to raje vračajo v trgovine. Namesto da vsako leto prostovoljci pobiramo to embalažo v naravi, bodo zanjo poskrbeli tisti, ki pijače v plastenkah in pločevinkah kupujejo," je nanizala prednosti.

Navedla je tudi podatek, da embalaža zaradi razmeroma velikega volumna povprečno zasede 40 odstotkov rumenih zabojnikov in uličnih smetnjakov, kavcijski sistem pa te količine preusmeri drugam, zato je posledično potrebnih manj odvozov, manj je tudi praznjenja smetnjakov ter stroškov ravnanja z odpadki za občine.

Ob tem je zagotovila, da z uvedbo sistema dodatni stroški za gospodinjstva ne bodo nastali. "Embalaža v kavcijskem sistemu ima tudi za tretjino nižji ogljični odtis od rumenih zabojnikov. Ljudje namreč večinoma v trgovine vračajo to embalažo takrat, ko se odpravijo po novem nakupu, zato dodatne poti in dodatni stroški ne nastajajo," je ocenila.

Podporo uvedbi sistema so na novinarski konferenci izrazili tudi v Združenju malih trgovcev Slovenije pri GZS - Podjetniško trgovski zbornici. "Napore za uvedbo kavcijskega sistema podpiramo, saj menimo, da bo slednji kljub dodatnim investicijam bistveno prispeval k zmanjševanju smetenja in količin embalaže. Trgovina sledi željam potrošnikov, ki postajajo vse bolj zahtevni in okoljsko ozaveščeni," je ocenila njihova predstavnica Katarina Vita Dolinar.

Da je uvedba kavcijskega sistema v državi dobrodošla, pa je povedal Boštjan Okorn z Zveze potrošnikov Slovenije. Izpostavil je izsledke nedavno opravljene raziskave, v kateri je velik delež vprašanih odgovoril, da si želijo takšnega sistema, ki bi bil potrošnikom čim bolj dostopen. "Pomembno je, da so ti avtomati ali sama zbirališča tam, kjer potrošnik tudi nakupuje in da se mu s tem ne dela dodatnih poti ali dodatnih sitnosti pri iskanju recimo zbiralnih mest, kot je mogoče v kakšnih državah, kjer niso tako uspešni pri zbiranju odpadne plastike," je opozoril.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so pojasnili, da glede vzpostavitve kavcijskega sistema za embalažo pijač še vedno potekajo analize podatkov za preverjanje o doseganju ciljev. "Glede na to, da so nekateri deležniki izrazili nasprotovanje uvedbi kavcijskega sistema, želimo na ministrstvu temeljito preveriti podatke in na podlagi tega pojasniti dokončno stališče," so navedli.

Ministrstvo je sicer kavcijskemu sistemu naklonjeno z vidika stabilnega doseganja okoljskih ciljev. V začetku junija 2024 bodo organizirali posvet z vsemi deležniki glede kavcijskega sistema. "Na posvetu bomo še enkrat predstavili vse razpoložljive podatke ter predočili vse argumente za in proti kavcijskemu sistemu. Po posvetu bo ministrstvo sprejelo dokončno odločitev glede uvedbe kavcijskega sistema," so zagotovili.