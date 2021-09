Pozivi k hitri širitvi: Ustanovni očetje se obračajo v grobu

Že na prvem panelu, kjer so aktualni voditelji postregli predvsem z neusklajeno predstavo o tem, kakšna naj bo prihodnost povezave in kakšna je pot do tja, je srbski predsednik Aleksandar Vučić opozoril, da povezava postaja vse manj zanimiva za države v čakalnici ali pred njo.

Širitev EU na Zahodni Balkan je sicer tudi ena od prioritet slovenskega predsedovanja, prav tako naj bi bila današnja razprava uvod v vrh EU-Zahodni Balkan, ki ga bo Slovenija gostila v začetku oktobra.

Uvodni nagovor je pripravil slovenski predsednik Borut Pahor, ki je poudaril, da je širitev strateško vprašanje in mora biti izvedena čim prej: "Počasen tempo slabo vpliva tako na povezavo kot države kandidatke, s tem se upočasnjuje reformni proces, nastaja prostor za vzpon nacionalizma in krepitev vpliva tujih držav. To odpira tudi nevarno razpravo o novem risanju meja, ki pa se jih, po mojem mnenju, nikoli ne da na novo narisati v miru." Dejal je, da mora EU Zahodni Balkan videti kot celoto. "To ne pomeni, da se morajo nehati pogajanja z državami o njihovem napredku. Pomeni pa, da morajo članice narediti več, regija sama pa mora narediti več, da postane še bolj privlačna."

Dejal je, da je poseben izziv BiH: "Povezava je očitno zadovoljna že, če je v državi mir, a morali bi zavzeti bolj političen, manj tehničen in birokratski pristop in narediti več za razvoj." "Verjamem, da ima EU dovolj kapacitet, da se bolj posveti vprašanju širitve, kljub vrsti ostalih izzivov," je še poudaril.

Na sodelovanje v razpravi so povabili: Šefika Džaferovića, člana predsedstva Bosne in Hercegovine, Janeza Janšo, predsednika slovenske vlade, Željka Komšića, predsednika predsedstva Bosne in Hercegovine, Albina Kurtija, premierja Kosova, Mateusza Morawieckija, premierja Poljske, Rumena Radeva, predsednika Bolgarije, Edija Ramo, premierja Albanije, Christiana Schmidta, visokega predstavnika za Bosno in Hercegovino, Olivérja Várhelyija, evropskega komisarja za širitev in Zorana Zaeva, predsednika vlade Severne Makedonije.

"Vprašanje širitve je vprašanje prihodnosti Evrope," je dejal Janša, ki je ocenil, da so nove članice širitvi morda bolj naklonjene, ker je spomin na prednosti EU še bolj svež, ne glede na izzive, s katerimi se sooča povezava. "S širitvijo bi nadaljevali delo ustanovnih očetov povezave," je ocenil. "In vprašati se moramo, kakšna bo povezava, če tega ne bomo storili."

Komšić je dejal, da morda v EU zdaj pa le zvoni alarm in prihaja do zavedanja, da države Zahodnega Balkana niso nekaj, kar naj ostaja na stranskem tiru.

Várhelyi je izpostavil nujnost integracije Zahodnega Balkana v EU: "Širitev je predvsem administrativni proces, mi pa se moramo pogovoriti o tem, kako se bo ta del integriral politično, ekonomsko, družbeno in varnostno. To so vprašanja, zato ne gre ostajati na administrativni ravni." "Trenutno vidimo Afganistan. Afganistan je oddaljen, Zahodni Balkan je tu. Jasno je, da si ne moremo privoščiti, da nam ta integracija spodleti," je opozoril. "Danes smo že govorili o mehki moči. Širitev je ravno to. Ne smemo pa pozabiti, da motivacija ne more priti le od zunaj, ampak mora priti (tudi) od znotraj. Oni morajo storiti stvari, da postanejo člani. Vsi moramo biti zelo odločeni, da ohranjamo motivacijo in da na mizo dajemo uresničljivo ponudbo. Afganistan nas uči, da ni veliko časa. Območje je ekonomsko skoraj integrirano, družba se počasi integrira, zdaj pa je čas, da poskrbimo, da bo Zahodni Balkan žel sadove približevanja."

Kurti je spregovoril o oživljanju domače ekonomije: "Izvoz se veča, prihodki podjetij tudi, prav tako so se povečali prihodki države, BDP se krepi. Smo prozahodna država, jasni smo v tem, da želimo biti čim prej del EU in Nata. Za to smo pripravljeni izvesti reforme, vendar pa gre to z roko v roki tudi s spremembami nekaterih mehanizmov odločanja v EU. Sprejeli smo afganistanske begunce. Smo revna država, ampak mislim, da se ne bi smeli spraševati, ko gre za humanitarna vprašanja, zakaj, ampak – kako. Spoštujemo tudi naše partnerstvo z ZDA." Dejal je, da bi s članstvom prispevali k EU: "Že z varnostnega vidika, zmanjšala bi se namreč zunanja meja povezave. Prav tako veliko naših ljudi živi v državah povezave. S tem pa bi diaspora, ki z nakazili pomembno vpliva na naš BDP, končno živela v isti uniji."

Zaev je poudaril, da je njihova družina evropska družina – čeprav jih zaenkrat še ni sprejela. "Mi verjamemo v evropske vrednote, tako da nam ostane samo to, da čas, dokler nas ne sprejmejo, še naprej izkoriščamo za to, da evropeiziramo državo in smo še naprej motivirani, ter upamo, da nas bodo sprejeli v družino."

Morawiecki je izpostavil, da bo v prihodnjih desetletjih največji izziv EU vprašanje migracij. Zato je pomembno čim prej dokončati evropski projekt že z vidika meja. "Zelo jasni moramo biti glede tega, za kako pomembno strateško vprašanje gre," je dejal – saj bodo sicer prostor zasedli ruski, turški ali kitajski interesi.

Džaferović je ponovil, da večina državljanov BiH želi v EU: "Tudi mi namreč želimo ekonomski razvoj, spoštovanje svoboščin in vladavine prava ter varnost. Države Zahodnega Balkana pa v EU želimo tudi, da se s članstvom teh držav zrelativizirajo nekatera odprta vprašanja na tem območju. To bi izboljšalo odnose in zmanjšalo vprašanje meja med njimi. To bi vsem olajšalo življenje."

Rama pa je nekoliko razelektril ozračje: "Na Balkanu se smejemo tudi, ko je slabo, česar v EU ne počnejo. Danes imamo širitvene optimiste in pesimiste – optimisti pravijo, da bo Turčija v povezavo vstopila pod makedonskim ali albanskim predsedovanjem, pesimisti pa, da bo širitev pod turškim predsedovanjem." Dejal je, da so na poti v EU ovire, da pa se bodo borili. "Mi ne iščemo potrdila, da smo Evropejci, mi smo Evropejci," je rekel in si prislužil aplavz. Zahvalil se je tudi za povabilo – pa čeprav na stransko razpravo: "Zanimivo je, da nismo povabljeni na razpravo o prihodnosti Evrope. Če bo EU tako nadaljevala kot nadaljuje zdaj, za nas ne bo dobro, ampak za EU bo pa sploh slabo," je še ocenil. "Na začetku so omenili ustanovne očete. Če bi se ti ustanovni očetje zbudili in slišali debato o prihodnosti, bi mislili, da je bolje biti mrtev kot živ. Nimam sicer dokaza, ampak mislim, da se obračajo v grobu. O čem se pa pogovarjamo? Kot v Konstantinoplu, ko je padalo obzidje, pa so debatirali o angelih. Se opravičujem za govor, ampak to je prednost tega, da si Evropejec z Balkana – nikoli ne izgubiš smisla za humor sredi svoje tragedije."

Schmidt je pritrdil besedam Rame, da je širitev trenutno slab projekt. "Srbski predsednik je danes že opozoril, da njegovi ljudje izgubljajo zaupanje v evropski projekt. In zato moramo v BiH in druge države ter tam biti konkretni. Ljudje morajo imeti občutek, da so v središču, da ne gre samo za pogovore."

Radev je bil prav tako med tistimi, ki so izpostavili, da je zadnji čas, da se začne končno govoriti o širitvi. Izpostavil je, da se je treba pogovoriti tudi o skupnih vrednotah, saj je govora o prihodnosti. "Bolgarija podpira proces, želimo pa vzporedno videti nepovratno integracijo, zato se moramo vrniti k vrednotam."

Várhelyi je v odgovoru na vprašanje, kako izboljšati proces, dejal, je s širitvijo povezan obsežen investicijski načrt, s katerim bi lahko okrepili investicije v promet, zeleno energijo, internetne povezave ... Janša je ponovil, da gre za politična vprašanja. Dejal je, da prazne obljube povzročajo nove težave. Pozval je reformam evropskih ustanov, a to po njegovem ne sme povzročati zastoja pri širitvi.