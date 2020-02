Pozivi k osvoboditvi Assangea tudi na protestu v Ljubljani

Pred britanskim veleposlaništvom v Ljubljani so protestniki zahtevali osvoboditev ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea ter opozarjali na pomen svobode medijev in govora. Resnico je treba širiti in javnost ima pravico, da je obveščena o delovanju vlad, so pozivali.

"Julian Assange, njegova ne-svoboda, je tudi moja," je pisalo na enem od plakatov protestnikov. Tudi govorci na Globalnem protestu proti kriminalizaciji novinarstva so opozarjali na prihodnost svobode govora in medijev. Novinarka Monika Weiss je pozvala, da se mora pregon Assangea končati, saj je dostop do informacij nujno potreben minimum za kakovostno novinarstvo. "Pravica javnosti je, da smo obveščeno o tem, kaj počnejo naše vlade," pa je dejala direktorica Amnesty International Slovenija Nataša Posel. Po oceni Jadranke Veselin panevropskega gibanja DiEM25 Slovenija se z dogajanjem okoli Assangea izgublja demokracija. Pesnik Andrej Rozman Roza pa je bil kritičen do Velike Britanije, ki se podreja ZDA. "Ne bodi pudelj ZDA," je dejal.

ZDA od Velike Britanije zahtevajo izročitev Juliana Assangea. FOTO: AP

Protestniki in govorci so med drugim opozarjali, da obtožnice ZDA proti Julianu Assangeu spodkopavajo pravico javnosti do informiranja, svobodo medijev in govora. Obenem po njihovem tudi razmere v Sloveniji niso najbolj rožnate, ko na primer, kot so opozorili, strankarski mediji širijo sovraštvo in lažne novice. Po oceni organizatorjev protesta skupine Free Assange Slovenia in Protestivala se je na Trgu republike zbralo okoli 200 ljudi, medtem ko je policija ocenila, da je se protesta udeležilo okoli 60 oseb. Protesti, na katerih so zahtevali osvoboditev Assangea, so se danes zvrstili po celem svetu. Med drugim v Londonu, kjer se je danes začela glavna obravnava glede zahteve ZDA za izročitev ustanovitelja Wikileaksa. Primer proti 48-letniku velja za preizkusni kamen za svobodo medijev v digitalni dobi ter meje ameriškega pravosodja.

Protesti potekajo tudi drugod po svetu. FOTO: AP