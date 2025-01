Pozivi vladi, naj se zavzame za prekinitev sporazuma med EU in Izraelom

Gibanje za pravice Palestincev, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) ter Pravična trgovina 3MUHE so vlado pozvale, da se na ravni EU zavzame za takojšnjo prekinitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom. Pri tem so opozorili na genocid v Gazi in kršitev človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih.

OGLAS

Izrael sistematično krši človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih, so na novinarski konferenci na ljubljanskem Trgu republike sporočile predstavnice organizacij in opozorile, da to predstavlja kršitev 2. člena pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom. Sporazum je omogočil, da je EU postala eden največjih izraelskih trgovinskih partnerjev. V letu 2023 je denimo izvoz dobrin iz EU v Izrael znašal okoli 26 milijard evrov, uvoz iz Izraela v EU pa 16 milijard evrov, je sporočilo Gibanje za pravice Palestincev. Organizacije pri tem opozarjajo, da so v statistiko vključeni tudi izdelki z nezakonito zasedenih palestinskih ozemelj.

"Številni izdelki se v evropskih trgovinah prodajajo tudi pod zavajajočo oznako 'Narejeno v Izraelu'. [...] Zato številni evropski potrošniki nevede podpirajo nezakonite izraelske naselbine in s tem povezane kršitve človekovih pravic," je povedala vodja Pravične trgovine 3MUHE Živa Lopatič. Opozorila je, da EU kljub stališču, da naselbine niso del Izraela, "sprejema uvoz izdelkov iz teh naselbin z oznako porekla Izrael, s čimer pa se strinja z razširitvijo suverenosti Izraela nad zasedenim ozemljem".

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo







Poziv vladi k prekinitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom icon-picture-layer-2 1 / 5

Predstavnica Gibanja za pravice Palestincev Nada Pretnar je medtem poudarila, da Slovenija do sedaj ni oblikovala nobenega pravnega akta, s katerim bi se uradno pridružila pozivom za prekinitev sporazuma. "Tudi če trenutno velja premirje v Gazi, se desetletja trajajoče kršitve mednarodnega prava in človekovih pravic v Palestini ne bodo končale in pravičnost ne bo dosežena, če bo Izrael lahko kot do sedaj kršitve temeljnih človekovih pravic spreminjal v dobičkonosna trgovanja," je dodala. Katja Miklavčič s Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja pa je zahtevi po prekinitvi pridružitvenega sporazuma dodala tudi zahtevi po prekinitvi vsakršnega trgovinskega sodelovanja z Izraelom in sprejetju zakona za prepoved uvoza izdelkov, ki jih Izrael proizvede na zasedenih palestinskih ozemljih, v Slovenijo.