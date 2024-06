Poznate 12.000 let staro skrivnost narave?

Voda je osnovni pogoj in neusahljiv vir življenja. A naravno čista pitna voda že dolgo ni samoumevna dobrina, zato v sodobnem svetu postaja vse bolj cenjena. V svetovnem merilu prav posebno mesto zavzema negazirana naravna mineralna voda Radenska Naturelle, ki pod zemeljskim površjem svojo čistost in neokrnjenost ohranja že 12.000 let.

Voda je najbolj naravna in zdrava pijača ter tudi osnovni element, ki sestavlja približno 60 % človeškega telesa in poganja vse procese v telesu. Vodo ves čas izgubljamo preko ledvic, črevesja, pljuč in kože, zato je pomembno, da skrbimo za hidracijo, saj se nezadostna preskrba z vodo hitro pokaže v zmanjšani zbranosti, glavobolu, utrujenosti in splošnem slabem počutju. Nastopi lahko tudi bolezensko stanje – dehidracija, ki vodi v resne zaplete, izguba vode za več kot 15 % telesne teže pa že resno ogroža naše življenje.

Preverite, če spijete dovolj vode! Če dovolj pijemo, poskrbimo za dobro telesno in kognitivno sposobnost ter uravnavanje telesne temperature. Potreben vnos vode iz vseh virov je odvisen od naše starosti, spola, letnega časa, športne aktivnosti in naših prehranskih navad. Priporočila za ustrezen vnos vode* so: Nosečnice: 2,7 l na dan

Odrasli: 2–2,5 l na dan

Mladostniki: 2–2,5 l na dan

Otroci (4–13 let): 1,6–1,9 l na dan

Malčki (1–3 leta): 1,1–1,3 l na dan

Dojenčki (7–11 mesecev): 0,8–1 l na dan * Povzeto po priporočilih Evropske agencije za varnost hrane.

Sploh veste, kaj pijete? Pitna, mineralna, naravna, izvirska ... vsi ti izrazi že nakazujejo razlike – ne le v sestavi in kakovosti, temveč tudi glede vplivov na naše zdravje. Naravna mineralna voda se močno razlikuje od vode iz pipe oz. vodovodne vode. Od njenega črpanja do polnjenja so dovoljeni le natančno predpisani, minimalni fizikalni posegi, medtem ko je vodovodna voda obdelana tudi z dodajanjem kemičnih sredstev za dezinfekcijo. Še ena pomembna razlika med vodami se skriva v njihovi sestavi oziroma kombinaciji mineralnih snovi, ki so specifične za vsako naravno mineralno vodo.

Najčistejši proizvod narave – naravna mineralna voda Naravna mineralna voda je oznaka za najvišjo kategorijo predpakiranih vod, ki jo dosega le peščica vod, ki ustreza najstrožjim standardom in zahtevam. Svoj izvor ima v zaščitenem podzemnem vodnem viru, po ustekleničenju pa mora dosegati enako čistost kot na izvoru. Ima lastnosti, zaradi katerih se jasno razlikuje od pitne vode: značilno vsebnost mineralnih snovi in drugih naravnih elementov ter ima lahko določene prehrambeno-fiziološke učinke.

Prvobitno čista že 12.000 let V okolici Radencev, v osrčju idilične pomurske ravnine, že tisočletja nastaja negazirana naravna mineralna voda – Radenska Naturelle. V popolni temi, popolnoma zaščitena pred zunanjimi vplivi ostaja nedotaknjena in prvobitno čista. Po hidrogeoloških raziskavah je starost nastanka podzemnega izvira, iz katerega se danes črpa, ocenjena na 12.000 let. Izvir se napaja iz padavinskih vod, ki se s pronicanjem skozi skoraj neprepustne zemeljske plasti prečistijo in obogatijo z minerali. Radenska Naturelle vsebuje kalcij in magnezij, odlikuje pa jo tudi nizka vsebnost natrija. Ta edinstvena kombinacija mineralov Radenske Naturelle zagotavlja harmonično zaokroženost okusa in blagodejno hidracijo – za vse generacije. Izberite najvišjo kakovost Na letošnjem svetovnem izboru vod in brezalkoholnih pijač Monde Selection je v kategoriji voda in brezalkoholnih pijač najvišjo nagrado prejel slovenski proizvod. Naravna mineralna voda Radenska Naturelle je v tej kategoriji prejela odličje Grand Gold Award, ki ga je strokovna žirija podelila po podrobni proučitvi izgleda, vonja, okusa, pakiranja in laboratorijske analize vode.

