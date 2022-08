Poznate material, ki blaži poletno vročino?

Če je okolju prijazna bambusna tkanina platno in so naši drzni dizajni barve, potem je udobje naša motivacija. Lahkotnost, zračnost in mehkoba. To so kvalitete, pridobljene z ekološko prijaznim proizvodnim postopkom, s katerim v LELOSI proizvajamo čudovito elegantne in praktične kose bambusnih oblačil za ženske in moške. Z njimi se lahko poslovite od neprijetnega občutka draženja kože. Oblačila iz bambusa se vam med poletno vročino prav tako ne bodo lepila na telo, saj učinkovito odvajajo vlago ter tako preprečujejo nastanek neprijetnega vonja.

Naravno elegantno. Naravno prijazno. Naravno ti.

Težko pričakovana LELOSI FRESH kolekcija iz bambusa vas bo razvajala z izjemno mehkobo in neskončnim udobjem. Ne le, da je prijazna do vaše kože, prijazna je tudi do okolja. Ponosni smo na to, da izbiramo daljšo pot. Bližnjice v modni industriji imajo pogosto uničujoč vpliv na okolje, kulturo in kakovost bivanja. Moda za nas ni le praktična, ni le lepa, ni le zadnji trend. Zato vlagamo svoj čas in skrb v razvoj oblačil s pravo, neminljivo vrednostjo. Oblačil, ki niso proizvedena na račun našega okolja in drugih. Oblačil, ki brez besed povedo, kdo so naše stranke, ki jih nosijo s ponosom, udobno in v slogu.

Zakaj vas bo bambus prepričal

Bambus je mehkejši kot svila in tako lahkoten, da komaj čutite njegov dotik. V poletni vročini pusti koži dihati in vam omogoča, da lahko v polnosti užijete dan. Bambusne tkanine odvajajo odvečno vlago in se hitro sušijo, kar jih dela idealne tako za šport kot poplesavanje na plaži. To pa še ni vse – bambus vas bo navdušil še s številnimi drugimi odličnimi lastnostmi, ki prepričajo tudi najbolj zahtevne: nudi naravno zaščito pred škodljivimi UV-žarki in bakterijami, je hipoalergen in tako preprečuje srbenje, oblačil iz bambusa ni treba likati, poleg tega pa predstavljajo trajnostne, okolju prijazne izdelke. Popoln paket, kajne?