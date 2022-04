Poznate pravila za varno kresovanje?

Da bi bilo kresovanje varno in prijetno ter da s kurjenjem ne bi povzročali nevarnosti požara, so za organizatorje javnih prireditev ter tudi drugim pripravili napotke za varno kresovanje.

Pred začetkom kurjenja pa se je treba pozanimati, ali obstajajo še kakšne dodatne zahteve in omejitve. "Tudi občine lahko s svojimi predpisi določijo še dodatne pogoje, omejitve oziroma prepovedi kurjenja, tudi kurjenja kresov v naravnem okolju, in omejitve ter prepovedi širijo iz naravnega tudi v druga okolja (npr. v bivalno okolje), kar je vse treba pri kurjenju kresov tudi upoštevati," opozarjajo v upravi za zaščito in reševanje. Še dodatne omejitve ali prepovedi lahko ob tem veljajo za določena posebej zavarovana območja.

Previdno tudi pri uporabi karbidov in možnarjev

Med prvomajskimi prazniki se običajno poveča uporaba karbidov (acetilenov) in možnarjev (priprav za pokanje s črnim smodnikom). Zakon o varstvu

javnega reda in miru sicer dovoljuje uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje med določenimi prazniki, kjer je takšno pokanje že tradicija, pravijo na PU Maribor, a hkrati opozarjajo, da je pri tem treba upoštevati nekaj pravil.

Med 22. in 6. uro mora biti zagotovljen nočni mir in počitek ljudi (globa za nespoštovanje teh določil znaša od 83,46 do 208,65 evra), mladoletnim osebam je uporaba možnarjev prepovedana, možnaristi pa morajo imeti certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za streljanje z možnarji.

"Predvsem pa mora biti pri pokanju s karbidi in možnarji poskrbljeno za varnostne ukrepe (varnostna razdalja, količine smodnika se ne sme prekoračiti, obvezno polnjenje možnarjev na mestu poka, tik pred uporabo), saj lahko njihova nepravilna uporaba povzroči celo težke poškodbe, ki za vse življenje zaznamujejo posameznika ter njegove bližnje," so še sporočili in opozorili, da tudi zaradi neprevidnega pokanja s karbidom in možnarji lahko nastanejo požari v naravi.