Poznate razliko med "makaroni" in "pašto"?

Danes poznamo več kot 300 oblik testenin, ki jih pod več kot 1300 različnimi imeni pripravljajo v skoraj vseh državah sveta. Iz priprave testenin se je skozi stoletja namreč razvila prava umetnost, ki se kaže v raznolikosti okusov, barv in, najpomembneje, oblik.

Pravi gurmani in seveda mojstri testenin, Italijani, bodo znali našteti prav vsako obliko testenin – raviole, torteline, lazanje, rezance, polžke, svedrčke, peresnike, metuljčke, špagete in več – med seboj pa bodo zlahka ločili tudi tipe testenin in vse iz njih pripravljene jedi.

Bi znali tudi vi?

Poznate razliko med “pašto” in “paštašuto”?

Veste, kaj je “pašta”? Ne, ne gre za jed, ampak surovino.

Beseda “pašta”, ki jo tako pogosto slišimo na Obali, je pravzaprav sopomenka besedi “testenine”. Gre za narečno besedo, izposojeno iz italijanščine, ki označuje prav vse sušene in sveže pripravljene testenine. Beseda izvira iz antične grščine, kjer je izraz pomeni kašo iz ječmena, iz katere so pripravljali prve testenin.

Če so “pašta” torej testenine, pa je “paštašuta” jed, ki jo iz testenin skuhamo.

Simpatična popačenka izhaja iz italijanske besedne zveze “pasta asciutta” oziroma “pastasciutta”. Gre za enega izmed treh načinov priprave testenin: “pasta asciutta” pomeni, da smo testenine skuhali in postregli na krožniku skupaj z omako; “pasta in brodo” da smo jih pripravili v juhi; “pasta al forno” pa, da so testenine del jedi, kot je lazanja, ki smo jo spekli v pečici.