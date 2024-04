Poznate simptome bolezni, ki prizadene več kot 10.000 Slovencev?

OGLAS

Parkinsonova bolezen je neozdravljiva, počasi napredujoča, degenerativna nevrološka bolezen. Njena glavna značilnost je propadanje dopaminskih nevronov v kompaktni črni substanci, kar vodi v pomanjkanje dopamina v možganih, so zapisali na spletni strani Društva bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami Trepetlika.

Najbolj vidni motorični simptomi parkinsonove bolezni so tresenje, upočasnjenost gibov, okorelost, motnje ravnotežja, manj znani nemotorični simptomi pa so depresija, utrujenost, demenca in apatija. Vlogo pri nastanku bolezni imajo lahko tako genski kot tudi okoljski dejavniki, so še zapisali.

Z ustreznim zdravljenjem in komplementarnimi terapijami se lahko napredovanje bolezni upočasni. Bolniki in njihovi bližnji lahko pomoč in podporo dobijo tudi v omenjenem društvu, ki že od leta 1990 združuje bolnike, njihove bližnje in podporne člane. Poleg združevanja ljudi s podobnimi zdravstvenimi težavami je glavni namen društva predvsem izobraževanje bolnikov in njihovih svojcev o novostih s področja zdravljenja ter seznanjanju z načini lajšanja življenja bolnikov.

