Poznate skriti znak za nasilje v družini?

Na svoji Facebookovi strani so danes opozorili na mednarodni znak, s katerim lahko nakažete, da doživljate nasilje v družini, ne da bi pustili kakršnekoli dokaze, ki bi jih lahko nasilna oseba uporabila proti vam. Pokažite odprto dlan, premaknite palec v dlan in ga z ostalimi prsti pokrijte v pest.

"Pomembno je, da vsakdo, ki se odloči vložiti prijavo in sodeluje v nadaljnjih postopkih, postane glas otroka, glas žrtve nasilja. Tako pokaže, da zmore pomagati, da se njegov glas sliši in doseže svoj namen. Njegovo dejanje je izrednega pomena za nadaljnji razplet primera (zaščita žrtve). Vsi smo odgovorni za sočloveka ," pozivajo na Policiji.

Prijavo nasilja v družini lahko vloži vsakdo – žrtev, priča, otrok, mladoletnik, nevladna organizacija, zasebne in državne ustanove. K prijavi so posebej zavezani vrtci, šole, zdravstvene organizacije (zdravniki, terapevti, psihiatri idr.), po uradni dolžnosti pa jo morajo vložiti uradne osebe.

Možnosti za prijavo nasilja je kar nekaj, od nujne telefonske številke policije za klic v sili 113 do brezplačne telefonske številke Društva SOS 080 11 55, kjer vam nudijo pomoč, podporo in vse potrebne informacije, tudi o namestitvi v varno hišo.

- zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje po 192. členu Kazenskega zakonika (oškodovanec je vsakdo, ki je mlajši od 18 let).

Policisti pozivajo vse pedagoške delavce, naj svoje učence, dijake in študente učijo o pojavnosti in oblikah nasilja ter jih obvestijo o tej možnosti klica na pomoč. " Vsekakor je pri tem pomembno poudariti resnost znaka, ki se v nikakršnem primeru ne sme zlorabiti, saj ne želimo, da izgubi pomen in svojo vrednost, " poudarjajo.

Policija je lani zabeležila porast nasilja v družini, ubojev, umorov in posilstev

V letošnjem letu, ko je svet zaznamovala kriza zaradi nekontroliranega širjenja covida-19, se je svet ustavil. Zaradi ukrepov, ki so jih sprejele vlade skoraj vseh držav sveta, smo bili večino leta zaprti v svoje domove. Policisti opozarjajo, da geslo "ostani doma" ne pomeni enako za vse ljudi. Nekateri so namreč v domačem okolju izpostavljeni nasilju, grožnjam, pretepom, zlorabam. Dom, kjer naj bi se počutili varno, za nekatere pomeni večjo nevarnost od virusa, ki so mu izpostavljeni zunaj. Zaprtost med štiri stene lahko za žrtve nasilja pomeni izoliranost, odrezanost od sveta in občutek odtrganosti od vseh možnosti pomoči, ki so jim na voljo, za povzročitelje nasilja pa to pomeni le možnost za zlorabo in nasilje ter zlorabo moči nad nemočno žrtvijo.

V lanskem letu smo bili priča zaskrbljujočim številkam in povečanju kaznivih dejanj nasilja v družini, tako v prvem kot drugem valu epidemije. Podatki Generalne policijske uprave namreč kažejo, da je Policija od začetka januarja do 30. novembra lani obravnavala skupno 1346 kaznivih dejanj nasilja v družini, za katera je bila podana kazenska ovadba, kar predstavlja 12,9 odstotka več v primerjavi z istim obdobjem lani. Prav tako opozarjajo, da so v letu 2020 obravnavali za 56,3 odstotka več kaznivih dejanj uboja, 33,3 odstotka več umorov in 19,4 odstotka več posilstev.

"V tem času, ko se vedno večkrat znajdemo med štirimi stenami, ko so otroci nevidni, ko je žrtev z nasilnežem zaprta praktično ves dan, moramo biti toliko bolj pazljivi, saj se spremembe hitreje spregledajo ali zakrijejo," opozarjajo policisti. In čeprav so intimnopartnerski in umori v družini najpogostejši tip umorov pri nas, smo bili lani priča tudi "skrajni okrutnosti pri njihovi izvedbi", še dodajajo.