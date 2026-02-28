Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Analiza napada, ki pretresa Bližnji vzhod: Hormuška ožina kot orožje

Ljubljana, 28. 02. 2026 20.02 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
Rebeka Tomaduz U.Z.
thumbnail

Napad je bil pričakovan, pravi nekdanji veleposlanik v Iranu Jožef Kunič, obramboslovko Jeleno Juvan pa preseneča, da se ni zgodil že prej, saj so ZDA svoje vojaške sile že dlje časa kopičile v regiji. Iranski odgovor ni nedolžen, opozarja Juvanova, zaprtje Hormuške ožine bo vplivalo na svetovno gospodarstvo, naftni trgi so že zanihali. Odpira se tudi vprašanje kršitve mednarodnega prava.

Napad ne preseneča obramboslovke Jelene Juvan, niti nekdanjega veleposlanika v Iranu Jožefa Kuniča.

"Gre za uničenje jedrskih obratov za morebitno proizvodnjo jedrskega orožja, gre pa tudi za to, da se oslabi Iran kot država, da pride do zamenjave režima, da bi potem nastavili nekoga, ki je veliko bolj všečen tako Izraelu kot Združenim državam Amerike," pravi Juvanova.

Kunič pa: "Stvari, ki Ameriko najbolj motijo, so direktno pod verskim vodjem. In če verskega vodje ne bodo nevtralizirali, potem niso naredili nič. Težava pa je v tem, da če ga nevtralizirajo, kdo bo potem držal državo skupaj?"

Kunič, ki je v Iranu preživel šest let, meni, da bo kakršenkoli odgovor Irana še vseeno premalo, a posledice bi lahko, špekulira obramboslovka, občutili tudi širše. "Premočna je ameriška vojska in Izraelci skupaj," ocenjuje. Juvanova pa dodaja: "Iran ima tudi vedno možnost, da zapre Hormuško ožino in s tem tudi vpliva na svetovno gospodarstvo, ceno nafte. Trgi so že zanihali."

Kršitev mednarodnega prava ni vprašljiva, dodaja Juvanova, ki ocenjuje tudi, da si Izrael, ko mu hrbet krije Amerika, dovoli veliko več, kot bi si sicer.

"Preventivni napad je kategorija, ki v mednarodnem pravu ne obstaja, ni dovoljena. Tisto, kar ustanovna listina Organizacije Združenih narodov dovoljuje, je pravica do samoobrambe, ampak da se ti braniš, moraš biti tudi napaden."

Besede, ki jih poslušamo – o reševanju iranskega naroda ter ustvarjanju mirne, svobodne države – pa da so farsa.

"Nekateri bodo to razumeli kot podporo, ampak podpora je bila že večkrat dana, pa potem iz tega ni bilo nič, tako da, bojim se, da je to predvsem vmešavanje. Mislim, da Iranci ne bodo temu, vsaj velika večina, ne bo temu nasedla."

"Izrael ne bo dopustil, da ima Iran jedrsko orožje, ravno tako tudi ZDA potrebujejo Izrael kot močnega hegemona na Bližnjem vzhodu," še dodaja Juvanova.

Na vprašanje, ali bi lahko povezali vzporednice z Venezuelo, Kunič meni: "Napada na Iran ne moremo v celoti enačiti z Venezuelo. V Venezueli so imeli Američani pripadnike v najvišjih slojih, v Iranu tega ni."

Edino povezavo Juvanova pa vidi v ponovnem vprašanju legitimnosti Trumpove odločitve.

juvan iran napad zda izrael kunič

Akcije zbiranja se nadaljujejo: čas se meri v dnevih, ne mesecih

Zadet hotel v Dubaju, Slovenci ne morejo domov

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
bibaleze
Portal
Kako ne prizadeti nekoga, ki si želi otroka
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je Dragićeva izbranka namenila svoji mami
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
vizita
Portal
Sindrom policističnih jajčnikov: simptomi, ki jih ženske pogosto spregledajo
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
cekin
Portal
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
moskisvet
Portal
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Borec
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543