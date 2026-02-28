Analiza napada, ki pretresa Bližnji vzhod: Hormuška ožina kot orožje

Napad ne preseneča obramboslovke Jelene Juvan, niti nekdanjega veleposlanika v Iranu Jožefa Kuniča.

"Gre za uničenje jedrskih obratov za morebitno proizvodnjo jedrskega orožja, gre pa tudi za to, da se oslabi Iran kot država, da pride do zamenjave režima, da bi potem nastavili nekoga, ki je veliko bolj všečen tako Izraelu kot Združenim državam Amerike," pravi Juvanova.

Kunič pa: "Stvari, ki Ameriko najbolj motijo, so direktno pod verskim vodjem. In če verskega vodje ne bodo nevtralizirali, potem niso naredili nič. Težava pa je v tem, da če ga nevtralizirajo, kdo bo potem držal državo skupaj?"

Kunič, ki je v Iranu preživel šest let, meni, da bo kakršenkoli odgovor Irana še vseeno premalo, a posledice bi lahko, špekulira obramboslovka, občutili tudi širše. "Premočna je ameriška vojska in Izraelci skupaj," ocenjuje. Juvanova pa dodaja: "Iran ima tudi vedno možnost, da zapre Hormuško ožino in s tem tudi vpliva na svetovno gospodarstvo, ceno nafte. Trgi so že zanihali."

Kršitev mednarodnega prava ni vprašljiva, dodaja Juvanova, ki ocenjuje tudi, da si Izrael, ko mu hrbet krije Amerika, dovoli veliko več, kot bi si sicer.

"Preventivni napad je kategorija, ki v mednarodnem pravu ne obstaja, ni dovoljena. Tisto, kar ustanovna listina Organizacije Združenih narodov dovoljuje, je pravica do samoobrambe, ampak da se ti braniš, moraš biti tudi napaden."

Besede, ki jih poslušamo – o reševanju iranskega naroda ter ustvarjanju mirne, svobodne države – pa da so farsa.

"Nekateri bodo to razumeli kot podporo, ampak podpora je bila že večkrat dana, pa potem iz tega ni bilo nič, tako da, bojim se, da je to predvsem vmešavanje. Mislim, da Iranci ne bodo temu, vsaj velika večina, ne bo temu nasedla."

"Izrael ne bo dopustil, da ima Iran jedrsko orožje, ravno tako tudi ZDA potrebujejo Izrael kot močnega hegemona na Bližnjem vzhodu," še dodaja Juvanova.

Na vprašanje, ali bi lahko povezali vzporednice z Venezuelo, Kunič meni: "Napada na Iran ne moremo v celoti enačiti z Venezuelo. V Venezueli so imeli Američani pripadnike v najvišjih slojih, v Iranu tega ni."

Edino povezavo Juvanova pa vidi v ponovnem vprašanju legitimnosti Trumpove odločitve.