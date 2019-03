Poznič na zaslišanje pred pristojni odbor, Krajčič zapušča hram demokracije

Kandidat za ministra za kulturo Zoran Poznič se bo članom odbora predstavil po januarskem odstopu Dejana Prešička , na katerega so leteli očitki o zlorabi položaja, ker je službeni avto uporabljal v zasebne namene, kar je tudi priznal, in šikaniranju podrejenih, kar je zanikal.

Ta je odstopno izjavo podal pred dnevi, ko je v trgovini blizu DZ ukradel sendvič, ki ga je pozneje sicer plačal. A je nato v petek dejal, da razmišlja, da bi izjavo umaknil, ker da je bila njegova odločitev prenagljena. O umiku naj bi se dokončno odločil do začetka današnje seje, a je, kot kaže, odločitev že sprejel. V nedeljo je namreč za našo televizijo potrdil, da odstopne izjave ne bo umaknil in da tako odhaja iz državnega zbora.

Za kandidaturo se je Poznič med drugim odločil, ker je začutil, da gresta začrtano delo na ministrstvu in energija v pravo smer. Pri tem je izpostavil pomen digitalizacije in virtualizacije celotnega polja.

Med mandatno-volilnimi zadevami je tudi izvolitev člana Sodnega sveta. Odločali bodo na tajnem glasovanju, in sicer z večino glasov poslancev, ki bodo oddali veljavne glasovnice. Mandatno-volilna komisija DZ je kot ustrezna označila predloga predsednika republike Boruta Pahorja, naj DZ za novega člana Sodnega sveta izvoli bodisi Borisa Ostruha bodisi Saša Preliča. Na tajnem glasovanju bodo odločali tudi o predlogu za izvolitev dveh kandidatov za sodnika na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu. Glasovali bodo z večino glasov vseh poslancev. Mandatno-volilna komisija je kot ustreznega označila Pahorjev predlog, naj DZ za sodnika izvoli Mira Preka in Marka Pavliho. Preka sicer nekdanja sodelavka obtožuje nadlegovanja, na Sodišču EU v Luxembourgu pa so potrdili, da so v zvezi s tem proti njemu sprožili notranjo preiskavo.

DZ bo odločil med drugim tudi o sestavi vodstva in članov preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v Družbi za upravljanje terjatev bank. Po predlogu mandatno-volilne komisije bodo v njej po en poslanec iz vsake stranke, vodil pa jo bo predvidoma Jernej Vrtovec (NSi).