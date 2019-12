Pozno popoldne in zvečer bo ponekod močno snežilo

Od jugozahoda nas bodo dosegle nove padavine, ki bodo obilnejše, a zaradi otoplitve bo sneg marsikje po nižinah vsaj prehodno prehajal v dež. Proti večeru nas bo dosegla hladna fronta. Takrat bo predvsem zahodno in južno Slovenijo zajelo nekajurno močnejše sneženje, a ker bo šlo za zelo mejno situacijo, bodo o natančni intenziteti padavin in njihovi obliki odločale malenkosti. Pričakujete lahko tudi težave v prometu.

Prometnoinformacijski center opozarja, da bo zaradi sneženja promet počasnejši kot običajno. Zaradi snega in nizkih temperatur je ponekod možnost poledice. Vožnjo prilagodite razmeram na cesti in se na pot ne odpravljajte brez ustrezne zimske opreme.

Večji del Slovenije je ponoči pobelil prvi sneg. Največ, okoli 10 centimetrov, ga je zapadlo v nekoliko višje ležečih krajih na Notranjskem in Gorenjskem, kjer je bila temperatura zraka ves čas negativna in kjer so bile tudi padavine najizrazitejše. Po podatkih Arsa snežna odeja v Zadlogu na Idrijskem sega 11 centimetrov visoko, v Bohinjski Češnjici je snega devet, v Logatcu pa osem centimetrov. Dobrih pet centimetrov suhega snega je zapadlo tudi v nekaterih drugih krajih v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije.

Padavine so v drugem delu noči večinoma ponehale, a le za kratek čas. Ob pomiku nove hladne fronte proti vzhodu se nad severno Italijo že poglablja ciklonsko območje, ki se bo popoldne pomaknilo nad severni Jadran in vse bolj vplivalo tudi na vreme pri nas. Ker bo šlo za globok ciklon, bo tudi vremensko dogajanje izrazitejše od včerajšnjega. Popoldne in še zlasti zvečer lahko tako pričakujemo obilnejše padavine, a zaradi dotoka toplejšega zraka bo sneg marsikje po nižinah vsaj prehodno prehajal v dež. Vremensko dogajanje bo še dodatno razgibal okrepljen jugo, ki bo ob kombinaciji polne lune in nizkega zračnega tlaka poskrbel za povišano plimovanje morja. Po napovedih Arsa lahko morje danes med 8. in 11. uro ter 21. in 24. uro poplavi najnižje dele obale.

Vremensko opozorilo pred močnim sneženjem, poledico, okrepljenim vetrom in povišanim plimovanjem morja ter nevarnostjo snežnih plazov. FOTO: ARSO

Kaj lahko pričakujemo? Po krajšem premoru bodo zahodne in južne kraje že dopoldne zajele nove padavine, ki se bodo popoldne krepile in do večera postopno razširile nad vso državo. Najkasneje, šele zvečer, bodo zajele Štajersko in Prekmurje. Sprva bo večinoma snežilo, potem pa se bo meja sneženja nekoliko dvignila. Pred večernim prehodom hladne fronte bo namreč nad naše kraje z južnimi vetrovi dotekal toplejši zrak, zato bo sneg marsikje po nižinah vsaj prehodno prehajal v dež. V zatišnih legah bo lahko nastajala poledica. Južni veter bo popoldne segel tudi v nekatere nižine in temperature dvignil nad ledišče. Toplo bo zlasti na Primorskem, od 6 do 10 stopinj Celzija, v alpskih dolinah, kjer bo ves dan snežilo, pa bo stopinja pod ničlo.

Hladna fronta nas bo dosegla proti večeru Glavnina padavin bo naše kraje dosegla pozno popoldne in zvečer, ko se bo od severa nekoliko ohladilo. Takrat bo tudi po nižinah vzhodne in južne Slovenije dež prehajal nazaj v sneg. Predvsem zahodno in južno Slovenijo bo zajelo nekajurno močnejše sneženje, zato bodo vozne razmere v poznih popoldanskih in večernih urah najslabše. Padavine se bodo nato pomikale proti vzhodu, ki pa ga bodo najverjetneje dosegle že precej oslabljene. Razmere v prometu bodo predvidoma najbolj otežene na prehodu med Notranjsko in Primorsko, kjer se bo pozno popoldne in zvečer krepila burja. Njeni najmočnejši sunki bodo na izpostavljenih mestih presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Tudi ponekod drugod bo vetrovno. V drugem delu noči na soboto se bo veter hitro polegel, skupaj s snežinkami pa se bo umikala tudi oblačnost.

V alpskih dolinah bo ves dan snežilo. FOTO: iStock

Koliko snega lahko zapade? Ker bo šlo za zelo mejno situacija, bo višina snega po Sloveniji zelo raznolika. Že manjše spremembe temperature, jakosti padavin in hitrosti vetra v spodnji plasti ozračja namreč hitro pomenijo za nekaj sto metrov višjo ali nižjo mejo sneženja. Kot kažejo zadnji izračuni meteoroloških modelov, bo ob prehodu fronte pozno popoldne in zvečer zagotovo snežilo v pasu med zgornjo Gorenjsko, Notranjsko, Kočevsko in Dolenjsko, kjer bo lahko nad nadmorsko višino okoli 700 metrov zapadlo od 20 do 40 centimetrov snega. Nižje bo snežna odeja zaradi nekoliko višje temperature zraka in mešanja snega z dežjem bolj skromna. Po nižinah večjega dela države bo predvidoma zapadlo od 5 do 15 centimetrov mokrega snega. Večina izračunov najmanj snega namenja Štajerski in Prekmurju, kjer bi lahko najnižji deli kotlin ostali kopni, medtem ko bi lahko v okoliškem gričevnatem svetu zapadlo več kot 10, morda celo 20 centimetrov snega.

