Pozno popoldne in zvečer mogoče lokalno močnejše nevihte

Večji del četrtka bo sončen in vroč, pozno popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne nevihte, ki bodo zaradi velike pregretosti ozračja lahko tudi močnejše. Največ možnosti zanje bo v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije, pojavijo pa se lahko tudi nad osrednjo Slovenijo. Še bolj nevihtno bo ob koncu tedna.

Vročina v naših krajih postaja vse bolj obremenilna, tudi na račun vse toplejših noči, ko se živo srebro do jutra ne uspe spustiti pod 20 stopinj Celzija. Govora je o t.i. tropski noči, ki smo jo nocoj zabeležili na Primorskem, v središčih večjih mest in tudi marsikje na podeželju. Če tropskih noči pred letom 2000 v večjem delu države skorajda nismo poznali, pa so v zadnjem obdobju postale že kar zveste spremljevalke vročih poletnih dni. Letos smo imeli v prestolnici že tri take noči, pa smo komaj na dobri polovici poletja.

Tretji vročinski val bo danes dosegel svoj vrhunec. FOTO: Shutterstock

Topla noč in jutro sta le uvod v sončen in vroč dan. Poletno vročino bodo sredi dneva blažili le šibki lokalni vetrovi. Današnje najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem dosegale okoli 36 stopinj Celzija, drugod po državi bomo izmerili od 33 do 35 stopinj Celzija. Popoldne bodo nad hribovitimi predeli zahodne in severne Slovenije nastajali kopasti oblaki, ki bodo ponekod prerasli v nevihtne. Proti večeru bo na območju severozahodne Slovenije lahko prišlo do nastanka večjega nevihtnega sistema, ki ga bodo spremljali močnejši nalivi, sunki vetra in lokalno tudi toča. Nevihtni sistem se bo nato v večernih urah počasi pomikal proti vzhodu države, kjer pa bo oslabel. Kakšna močnejša nevihta se lahko pozno popoldne in zvečer pojavi tudi na Notranjskem in Kočevskem, drugod po državi pa večjih posebnosti glede vremena danes ni pričakovati.

Spet nam grozijo močnejše nevihte. FOTO: Thinkstock

Velika toplotna obremenitev Do vključno petka še velja opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo, ki ga je izdala Agencija RS za okolje. Kot navajajo, visoke temperature že vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije, zato se v času najhujše vročine zadržujte v senci, odsvetuje se velike fizične napore. Uživate lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite.

Opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo in požari v naravi FOTO: ARSO