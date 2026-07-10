Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pozor, če ste kupili to igračo!

Ljubljana, 10. 07. 2026 18.11 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H.
Odpoklic igrače Senzorični bloki

Zdravstveni inšpektorat je iz prodaje odpoklical igračo Senzorični bloki britanskega proizvajalca TickiT in distributerja Euromix. Razlog za odpoklic je vsebnost azbestnih vlaken v pesku, ki se nahaja v igrači. Azbest predstavlja tveganje za zdravje.

Kot so sporočili iz Zdravstvenega inšpektorata, so v laboratorijsko preskušanje poslali 10 vzorcev igrač s peskom, pri katerih izvajajo laboratorijska preskušanja glede morebitne vsebnosti azbestnih vlaken. 

"Na podlagi prejetega obvestila laboratorija potrošnike obveščamo, da preliminarne analize kažejo, da igrača Senzorični bloki vsebuje azbestna vlakna, kar predstavlja tveganje za zdravje," so sporočili z inšpektorata in posledično izvedli odpoklic igrače Senzorični bloki – 16 kosov. 

Odpoklic igrače Senzorični bloki
Odpoklic igrače Senzorični bloki
FOTO: Zdravstveni inšpektorat RS

Šifra izdelka je 7328, EAN koda 5060138820289, serija izdelka pa 2519. Proizvajalec je TickiT iz Velike Britanije, dobavitelj pa Euromix iz Črnič. 

Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo in ga vrnejo na mesto prodaje.

Odpoklic silikonskega otroškega grizala

Dobavitelj spletna tržnica Shein pa je iz prodaje odpoklicala silikonsko otroško grizalo v obliki dude kitajskega proizvajalca Guangzhou Zhiyi Trading co. 

Odpoklic grizala
Odpoklic grizala
FOTO: STA

Ščit dude je snemljiv in ne vsebuje ventilacijskih odprtin, kar lahko predstavlja tveganje za zadušitev otroka.

Koda izdelka je SY26E58B. Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.

odpoklic igrače senzorični bloki zdravstveni inšpektorat grizalo

Prvi maturant v zgodovini Prevzgojnega doma Radeče

24ur.com Odpoklic igrač: azbestna vlakna v raztegljivih figuricah
24ur.com Zaradi tveganj za zdravje odpoklicali nekatere igrače
24ur.com Skrita nevarnost v otroški sobi: v igračah odkrili rakotvorni azbest
24ur.com Igrače z azbestom: kaj smo našli v skritem nakupu?
Bibaleze.si Največ nevarnih izdelkov med igračami. Kako prepoznati varno igračo?
24ur.com Dopis vrtcem in šolam: Igrače s peskom lahko vsebujejo azbest
24ur.com Bi svojemu otroku kupili strupeno igračo?
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki bodo to poletje doživela največje spremembe
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
vizita
Portal
Večina ljudi dela isto napako po kosilu, zaradi katere je prebava počasnejša
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
cekin
Portal
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
moskisvet
Portal
Nova ljubezen? Mbappé naj bi ljubil špansko igralko
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
Tudi pri 54 letih buri domišljijo: Lepota, ki temelji na samozavesti
Tudi pri 54 letih buri domišljijo: Lepota, ki temelji na samozavesti
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
dominvrt
Portal
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
okusno
Portal
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804