Pozor, če ste kupili to igračo!

Kot so sporočili iz Zdravstvenega inšpektorata, so v laboratorijsko preskušanje poslali 10 vzorcev igrač s peskom, pri katerih izvajajo laboratorijska preskušanja glede morebitne vsebnosti azbestnih vlaken.
"Na podlagi prejetega obvestila laboratorija potrošnike obveščamo, da preliminarne analize kažejo, da igrača Senzorični bloki vsebuje azbestna vlakna, kar predstavlja tveganje za zdravje," so sporočili z inšpektorata in posledično izvedli odpoklic igrače Senzorični bloki – 16 kosov.
Šifra izdelka je 7328, EAN koda 5060138820289, serija izdelka pa 2519. Proizvajalec je TickiT iz Velike Britanije, dobavitelj pa Euromix iz Črnič.
Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo in ga vrnejo na mesto prodaje.
Odpoklic silikonskega otroškega grizala
Dobavitelj spletna tržnica Shein pa je iz prodaje odpoklicala silikonsko otroško grizalo v obliki dude kitajskega proizvajalca Guangzhou Zhiyi Trading co.
Ščit dude je snemljiv in ne vsebuje ventilacijskih odprtin, kar lahko predstavlja tveganje za zadušitev otroka.
Koda izdelka je SY26E58B. Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.
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