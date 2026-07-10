Pozor, če ste kupili to igračo!

Kot so sporočili iz Zdravstvenega inšpektorata, so v laboratorijsko preskušanje poslali 10 vzorcev igrač s peskom, pri katerih izvajajo laboratorijska preskušanja glede morebitne vsebnosti azbestnih vlaken.

"Na podlagi prejetega obvestila laboratorija potrošnike obveščamo, da preliminarne analize kažejo, da igrača Senzorični bloki vsebuje azbestna vlakna, kar predstavlja tveganje za zdravje," so sporočili z inšpektorata in posledično izvedli odpoklic igrače Senzorični bloki – 16 kosov.