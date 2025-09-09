Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Pozor: goljufi pošiljajo lažna sporočila v imenu OTP banke

Ljubljana, 09. 09. 2025 13.20 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D.L.
Komentarji
2

OTP banka je zaznala poskuse spletnih prevar, v katerih goljufi v njihovem imenu pošiljajo lažna sporočila in tako poskušajo priti do osebnih in bančnih podatkov uporabnikom. Ob tem poudarjajo, da banka nikoli ne bo zahtevala, da v spletne povezave, poslane po e-pošti ali SMS-sporočilih, vnesete občutljive podatke, prav tako ne bo zahtevala ponovne aktivacije kartice. "Še posebej bodite pozorni, če v sporočilu od vas zahtevajo takojšen oz. čimprejšnji odziv," so dodali.

OTP banka
OTP banka FOTO: Shutterstock

"Bodite pozorni – pojavila so se lažna sporočila v imenu OTP banke," svoje komitente obveščajo v omenjeni banki. Znova so namreč zaznali poskuse spletnih goljufij, kjer goljufi pošiljajo v njihovem imenu pošiljajo lažna sporočila in prejemnike pozivajo, naj kliknejo na povezavo in vnesejo svoje osebne in bančne podatke.

"Poudarjamo, da OTP banka nikdar ne bo zahtevala, da v spletne povezave, poslane po e-pošti ali SMS-sporočilih, vnesete občutljive podatke, kot so prijavni podatki za vstop v spletno in mobilno banko ali podatki o kartici. Prav tako od vas ne bo zahtevala ponovne aktivacije vaše naprave ali kartice. Takšna sporočila so lažna, zato vam svetujemo, da ste pri spletnem ali mobilnem poslovanju zelo previdni," so opozorili. "Še posebej bodite pozorni, če v sporočilu od vas zahtevajo takojšen oz. čimprejšnji odziv," so dodali. 

Če niste prepričani, ali je sporočilo pristno, kontaktirajte info@otpbanka.si ali pokličite 080 17 70. Če pa ste povezavo že odprli in vnesli podatke za vstop v spletno banko, podatke kartice ali davčno številko, potem nemudoma zamenjajte geslo za spletno banko in kartico preventivno blokirajte.

spletna goljufija otp banka
Naslednji članek

Harej pri kandidaturi za predsednika NSi stavi na tradicionalnost

Naslednji članek

95-oktansko 1,6, dizelsko gorivo 2,2 centa dražje

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
09. 09. 2025 14.10
Tako sem ponosen,da je Janša omogočil nakup te banke Orbanovemu prijatelju.
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
09. 09. 2025 14.03
eh pa nlb pa vse ostale banke... treba bo zacet šolanja !!!! Sicer pa kot nigerijske prevare... Če to nasedeš ma da ti vse poberejo
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215