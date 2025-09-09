Pozor: goljufi pošiljajo lažna sporočila v imenu OTP banke

"Bodite pozorni – pojavila so se lažna sporočila v imenu OTP banke," svoje komitente obveščajo v omenjeni banki. Znova so namreč zaznali poskuse spletnih goljufij, kjer goljufi pošiljajo v njihovem imenu pošiljajo lažna sporočila in prejemnike pozivajo, naj kliknejo na povezavo in vnesejo svoje osebne in bančne podatke.

"Poudarjamo, da OTP banka nikdar ne bo zahtevala, da v spletne povezave, poslane po e-pošti ali SMS-sporočilih, vnesete občutljive podatke, kot so prijavni podatki za vstop v spletno in mobilno banko ali podatki o kartici. Prav tako od vas ne bo zahtevala ponovne aktivacije vaše naprave ali kartice. Takšna sporočila so lažna, zato vam svetujemo, da ste pri spletnem ali mobilnem poslovanju zelo previdni," so opozorili. "Še posebej bodite pozorni, če v sporočilu od vas zahtevajo takojšen oz. čimprejšnji odziv," so dodali.

Če niste prepričani, ali je sporočilo pristno, kontaktirajte info@otpbanka.si ali pokličite 080 17 70. Če pa ste povezavo že odprli in vnesli podatke za vstop v spletno banko, podatke kartice ali davčno številko, potem nemudoma zamenjajte geslo za spletno banko in kartico preventivno blokirajte.