Pozor, goljufi so spet na delu: ne odpirajte nenavadnih povezav

Na Pošti Slovenije so že večkrat opozorili na sporočila spletnih goljufov. Pravijo, da ti lahko pridejo prek različnih kanalov in da se, čeprav so bila včasih najpogostejša elektronska sporočila, povečuje uporaba lažnih SMS-sporočil in sporočil, poslanih prek aplikacij za neposredno komuniciranje (WhatsApp, Viber ...).

"Spletna stran je ponarejena, praviloma je opremljena z logotipi Pošte Slovenije, da bi zavedla posameznika. Če vnesete zahtevane podatke o svoji plačilni kartici, storilci v naslednjem koraku zahtevajo še potrditveno kodo, ki ste jo prejeli od banke in s katero potrdite transakcijo. S tem nevede potrdite transakcijo, ki je praviloma bistveno višja od 'nekaj malega'. Gre za zneske v višini tudi nekaj 100 evrov oziroma do limita, ki ga omogoča kartica," pravijo na pošti.

Na pošti izpostavljajo še, da spletni goljufi pri tovrstnih prevarah ciljajo na množičnost in nepozornost prejemnikov tovrstnih lažnih sporočil. "Pošljejo veliko število lažnih sporočil in računajo na to, da kar nekaj prejemnikov lažnih obvestil nakupuje prek spleta in nekateri od njih tudi dejansko pričakujejo paket. Zaradi relativno majhnega zneska (nekaj evrov) posameznik v želji, da bi čim prej prejel naročeno, spregleda, da gre za prevaro," so razložili.

Posameznike zato opozarjajo, naj bodo pozorni in tovrstna sporočila o prispelih pošiljkah natančno preberejo.