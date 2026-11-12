Pozor, lažna opozorila v imenu SI-CERT: priponka lahko ogrozi vaš računalnik

Na SI-CERT-u so opozorili, da zaznavajo kampanjo zlonamerne elektronske pošte, v kateri napadalci zlorabljajo njihovo ime in se predstavljajo kot SI-CERT. Kot navajajo, pošiljajo lažna varnostna obvestila, oblikovana kot uradna komunikacija SI-CERT, v katerih prejemnike opozarjajo na domnevno zaznane kibernetske grožnje. Za dosego svojega namena uporabljajo tudi taktike ustrahovanja, kot so 24-urni roki za odgovor in grožnje s pravnimi ukrepi. Sporočilo vsebuje priponko, poimenovano kot varnostno priporočilo. Priložen ".tar" arhiv pa vsebuje izvršljivo datoteko, katere analiza še poteka, za zdaj pa kaže, da gre za trojanskega konja iz podvrste infostealer/RAT, so še zapisali na SI-CERT. "Takšna zlonamerna programska oprema lahko beleži vnose s tipkovnice, zajema zaslonske slike ter krade gesla, sejne piškotke in digitalna potrdila iz spletnih brskalnikov. Omogoča lahko tudi oddaljen dostop do okuženega sistema," so opozorili.

Zlonamerna elektronska pošta FOTO: SI-CERT

Kaj storiti, če ste prejeli takšno sporočilo?

Če priponke niste odprli oziroma zagnali, do okužbe na ta način ni moglo priti, pravijo na SI-CERT-u. Kljub temu priporočajo pregled računalnika s posodobljenim protivirusnim programom. Saj svarijo, da če ste zlonamerno datoteko odprli oziroma zagnali, je lahko prišlo do okužbe. Zato sistem nemudoma izključite iz omrežja in ponovno namestite operacijski sistem; zamenjajte vsa gesla, ki so bila shranjena na okuženem sistemu ali vpisana v času okužbe; prekličite digitalna potrdila, katerih zasebni ključi so bili dostopni na okuženem sistemu. Opozorili so, da SI-CERT tovrstnih sporočil ne pošilja, zato ne odpirajte priponk in ne odgovarjajte na sporočila. "Gre za poskus zlorabe našega imena in zaupanja v Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost," so zapisali.

Zaživela je nova prijavna točka za phishing

S 1. oktobrom je zaživela tudi nova prijavna točka za phishing, kar pomeni, da nam lahko vsak uporabnik na naslov phishing@cert.si posreduje: elektronska sporočila, ki vsebujejo povezavo na phishing spletno stran; povezave do phishing spletnih strani in zaslonske posnetke SMS-sporočil, sporočil iz aplikacij za komuniciranje (npr. Viber, WhatsApp), ki usmerjajo na phishing spletna mesta. Po prejemu phishing sporočil jih na SI-CERT analizirajo, izluščijo naslove URL in potrdijo, da gre za phishing stran. Nato jih v avtomatiziranem postopku pošljejo na zadrževalne sezname brskalnikov, ki uporabnikom ob obisku phishing strani prikažejo opozorilo in tako onemogočijo vpis podatkov. Hkrati poskušajo onemogočiti phishing pristajalno stran pri ponudniku gostovanja. Na podlagi vseh prejetih prijav SI-CERT tudi oblikuje seznam domen in spletnih naslovov, kjer se te strani nahajajo, te sezname pa lahko slovenski operaterji in upravitelji DNS-strežnikov uporabijo za zaščito svojih uporabnikov.