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Pozor, lažna opozorila v imenu SI-CERT: priponka lahko ogrozi vaš računalnik

Ljubljana, 12. 11. 2026 13.50 pred 6 urami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Zlonamerna elektronska pošta

Na SI-CERT-u zaznavajo novo kampanjo zlonamerne elektronske pošte, v kateri se napadalci lažno predstavljajo kot nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost. Napadalci prejemnike z izmišljenimi opozorili o kibernetskih grožnjah in grožnjami s pravnimi ukrepi skušajo prepričati v odprtje priponke, ki vsebuje nevarno programsko opremo za krajo gesel, podatkov in oddaljen dostop do računalnika. Za dosego svojega namena uporabljajo tudi taktike ustrahovanja, kot so 24-urni roki za odgovor in grožnje s pravnimi ukrepi.

Na SI-CERT-u so opozorili, da zaznavajo kampanjo zlonamerne elektronske pošte, v kateri napadalci zlorabljajo njihovo ime in se predstavljajo kot SI-CERT. Kot navajajo, pošiljajo lažna varnostna obvestila, oblikovana kot uradna komunikacija SI-CERT, v katerih prejemnike opozarjajo na domnevno zaznane kibernetske grožnje. Za dosego svojega namena uporabljajo tudi taktike ustrahovanja, kot so 24-urni roki za odgovor in grožnje s pravnimi ukrepi.

Sporočilo vsebuje priponko, poimenovano kot varnostno priporočilo. Priložen ".tar" arhiv pa vsebuje izvršljivo datoteko, katere analiza še poteka, za zdaj pa kaže, da gre za trojanskega konja iz podvrste infostealer/RAT, so še zapisali na SI-CERT. "Takšna zlonamerna programska oprema lahko beleži vnose s tipkovnice, zajema zaslonske slike ter krade gesla, sejne piškotke in digitalna potrdila iz spletnih brskalnikov. Omogoča lahko tudi oddaljen dostop do okuženega sistema," so opozorili.

Zlonamerna elektronska pošta
Zlonamerna elektronska pošta
FOTO: SI-CERT

Kaj storiti, če ste prejeli takšno sporočilo?

Če priponke niste odprli oziroma zagnali, do okužbe na ta način ni moglo priti, pravijo na SI-CERT-u. Kljub temu priporočajo pregled računalnika s posodobljenim protivirusnim programom.

Saj svarijo, da če ste zlonamerno datoteko odprli oziroma zagnali, je lahko prišlo do okužbe. Zato sistem nemudoma izključite iz omrežja in ponovno namestite operacijski sistem; zamenjajte vsa gesla, ki so bila shranjena na okuženem sistemu ali vpisana v času okužbe; prekličite digitalna potrdila, katerih zasebni ključi so bili dostopni na okuženem sistemu.

Opozorili so, da SI-CERT tovrstnih sporočil ne pošilja, zato ne odpirajte priponk in ne odgovarjajte na sporočila. "Gre za poskus zlorabe našega imena in zaupanja v Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost," so zapisali.

Zaživela je nova prijavna točka za phishing

S 1. oktobrom je zaživela tudi nova prijavna točka za phishing, kar pomeni, da nam lahko vsak uporabnik na naslov phishing@cert.si posreduje: elektronska sporočila, ki vsebujejo povezavo na phishing spletno stran; povezave do phishing spletnih strani in zaslonske posnetke SMS-sporočil, sporočil iz aplikacij za komuniciranje (npr. Viber, WhatsApp), ki usmerjajo na phishing spletna mesta.

Po prejemu phishing sporočil jih na SI-CERT analizirajo, izluščijo naslove URL in potrdijo, da gre za phishing stran. Nato jih v avtomatiziranem postopku pošljejo na zadrževalne sezname brskalnikov, ki uporabnikom ob obisku phishing strani prikažejo opozorilo in tako onemogočijo vpis podatkov. Hkrati poskušajo onemogočiti phishing pristajalno stran pri ponudniku gostovanja.

Na podlagi vseh prejetih prijav SI-CERT tudi oblikuje seznam domen in spletnih naslovov, kjer se te strani nahajajo, te sezname pa lahko slovenski operaterji in upravitelji DNS-strežnikov uporabijo za zaščito svojih uporabnikov.

SI-CERT in Policija sta zagnala tudi novo pobudo, namenjeno pomoči žrtvam spletnih prevar. "Prijava prevare je pomemben prvi korak, vendar za oškodovanca pogosto ne pomeni konca težav. Prav v obdobju po prevari so lahko žrtve še posebej ranljive za nove poskuse goljufij," so zapisali. Zato poudarjajo, da je poleg prijave pomembno poskrbeti tudi za nadaljnje zaščitne ukrepe in psihološko podporo žrtvam.

V ta namen sta SI-CERT in Policija pripravila informativni letak, ki ga bodo žrtve prejele ob prijavi prevare na policiji. V njem so zbrani nasveti za samozaščito pred nadaljnjimi goljufijami, pa tudi pojasnila o čustvenih posledicah prevare in pomenu psihološke podpore.

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symn
12. 11. 2026 15.54
❗️Pošilja pa ga nek FRANZ iz GWENpikaAT❗️Preverjajte pošiljatelje preden preberete vsebino! To so vse SMETI! 🗑️
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