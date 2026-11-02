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Slovenija

Pozor, lažna SMS sporočila – ne klikajte na povezavo

Ljubljana, 02. 11. 2026 21.43 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
U. Z. K.
Lažno SMS sporočilo

Urad Vlade RS za informacijsko varnost opozarja na lažna SMS sporočila, pri čemer prevaranti zlorabljajo ime Telekoma Slovenije in uporabnike z lažnim obvestilom o blokirani SIM-kartici usmerjajo na sumljivo spletno povezavo.

"Ne klikajte povezave, ne vnašajte osebnih podatkov ali gesel in sporočilo izbrišite!" svetujejo na Uradu Vlade RS za informacijsko varnost.

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