Pozor, lažna SMS sporočila – ne klikajte na povezavo

Grega je bolan in leži doma. Pri vhodu v hišo pozvoni simpatično dekle z velikim šopkom rož. Odpre ji starejša ženska, dekle pa nekoliko zbegano reče: "Oprostite, jaz sem Gregorjeva sestra!" "Prav vesela sem, da sem vas spoznala," odgovori ženska. "Jaz sem namreč njegova mama."