"Ne klikajte povezave, ne vnašajte osebnih podatkov ali gesel in sporočilo izbrišite!" svetujejo na Uradu Vlade RS za informacijsko varnost.
Slovenija
Pozor, lažna SMS sporočila – ne klikajte na povezavo
Urad Vlade RS za informacijsko varnost opozarja na lažna SMS sporočila, pri čemer prevaranti zlorabljajo ime Telekoma Slovenije in uporabnike z lažnim obvestilom o blokirani SIM-kartici usmerjajo na sumljivo spletno povezavo.
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