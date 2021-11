Pozor, lažno sporočilo Pošte Slovenije, preko katerega želijo vaše podatke

Sporočilo je sestavljeno na način, da ima podobo uradnega obvestila o carinskem postopku, a ima kar nekaj precej nelogičnih podatkov. Če odmislimo slovnične napake, v oči najbolj bode dejstvo, da naj bi uporabnik 18. 11. 2021 v tujini (zunaj EU) naročil paket, ki je v manj kot 24 urah prispel v Slovenijo. Glede na to, da transportiranja v stilu Zvezdnih stez (še) niso izumili, in dostave do Brnika ne izvaja SpaceX, je to več kot očiten znak, da gre za prevaro.

Če bi sledili povezavi, je videti, da želijo vaše osebne podatke in plačilo 7,95 evra. Tega nikakor ne smete narediti, saj gre za tako imenovan phishing. Slednje namreč prejemnika nagovarja h kliku na povezavo v sporočilu, običajno pod krinko nekega nepredvidenega dogodka, ki zahteva hitro ukrepanje. Povezava vodi na lažno spletno stran, ki zahteva vpis uporabniškega imena, gesla in drugih osebnih podatkov. Sporočilo običajno vsebuje grafične elemente in podobo ciljane storitve, npr. spletne pošte, Paypala, spletne banke ipd., so zapisali pri SI-CERT.